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Сегодня, 18:25

Врач рассказала, что нужно делать при подозрении на простуду

Мария Гусева
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Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Елена Зяблова сообщила, что нужно делать при подозрении на простуду.

Она порекомендовала постельный режим, так как организм находится в процессе борьбы с заболеванием. Также необходимо пить больше воды.

«Подойдет вода с лимоном, так как в ней много витамина С, который очень полезен для иммунитета. Также можно пить теплый чай, ягодные морсы и компоты собственного приготовления», — приводит Life.ru слова Зябловой.

При заложенности носа врач посоветовала приобрести капли для промывания с морской водой. Она отметила, что от сосудосуживающих лучше отказаться, потому что они могут вызвать привыкание. Также для этих целей подойдут мази с эфирными маслами, которые надо вдыхать. Зяблова подчеркнула, что при первых признаках простуды лучше всего будет обратиться к врачу, чтобы он назначил качественное лечение.

Источник: Life.ru
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