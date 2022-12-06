Врач рассказала, что нужно делать при подозрении на простуду

Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Елена Зяблова сообщила, что нужно делать при подозрении на простуду.

Она порекомендовала постельный режим, так как организм находится в процессе борьбы с заболеванием. Также необходимо пить больше воды.

«Подойдет вода с лимоном, так как в ней много витамина С, который очень полезен для иммунитета. Также можно пить теплый чай, ягодные морсы и компоты собственного приготовления», — приводит Life.ru слова Зябловой.

При заложенности носа врач посоветовала приобрести капли для промывания с морской водой. Она отметила, что от сосудосуживающих лучше отказаться, потому что они могут вызвать привыкание. Также для этих целей подойдут мази с эфирными маслами, которые надо вдыхать. Зяблова подчеркнула, что при первых признаках простуды лучше всего будет обратиться к врачу, чтобы он назначил качественное лечение.