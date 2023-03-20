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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:50

Врач рассказала, как недостаток сна может испортить зрение

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Офтальмолог Анастасия Киселе заявила, что глазам требуется не менее пяти-шести часов сна для восстановления.

«Исследования показали, что глазам необходимо не менее пяти-шести часов сна за ночь, чтобы должным образом восстановиться. Распространенным побочным эффектом, связанным с недостатком сна, является тик — кратковременное и безболезненное подергивание век. Когда слеза недостаточно смазывает ваши глаза, может возникнуть сухость, которая приводит к развитию повышенной чувствительности к свету, зуду или даже затуманенному зрению», — приводит слова Киселе Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1566449
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