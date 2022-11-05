Как правильно париться в бане, чтобы не навредить здоровью?

Выяснили, что делать в парной, чтобы баня принесла максимум пользы.

Чем полезны парения

Банные процедуры имеют массу полезных свойств для нашего организма:

Благоприятно влияют на сердце и сосуды

У тех, кто часто ходит в баню, снижен риск развития гипертонической болезни. Кроме того, после парения кровь по сосудам движется легче и устраняются застойные процессы. А если добавить контрастные процедуры (душ, купание), это снимет спазмы сосудов, устранит нарушения капиллярного кровообращения и восстановит нормальную циркуляцию крови.

Полезны для легких

Целебный эффект на легкие производит сочетание общего прогревания с ингаляцией. Воздух в парилке, насыщенный запахами дерева, листвы и смолы, действительно способен творить чудеса, особенно если добавить эфирные масла. В процессе парения улучшается кровообращение и восстанавливаются защитные механизмы бронхов.

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Предотвращают распространение бактерий

Благодаря высоким температурам в бане образовывается искусственный жар, который увеличивает температуру кожи на 10°C, а температуру тела — на 3 °C. Такой жар убивает вирусы и бактерии, благодаря ему в организме происходит активная выработка защитных веществ, предотвращающих простудные и раковые заболевания.

Очищают кожу

Банный пар оказывает на организм также и косметологический эффект:

— очищает поры;

— нормализует работы сальных желез;

— разглаживает морщины;

— делает кожу более упругой;

— помогает избавиться от целлюлита (в комплексе со скрабами и обертываниями).

Успокаивают

Баня снимает физическое и эмоциональное напряжение, способствует расслаблению и отдыху, избавляет от бессонницы. Также рекомендуется использовать различные масла для парения. Настои мяты, валерианы, пустырника, ромашки, фенхеля способствуют здоровому, спокойному сну. Если же вы, наоборот, хотите получить заряд бодрости, добавляйте пихтовое масло или ментол.

Но стоит знать и о некоторых противопоказаниях для посещения бани:

— грибковые и другие заразные кожные болезни, экзема;

— острая форма заболеваний суставов;

— высокое давление;

— перенесенный инфаркт, ишемическая болезнь, стенокардия;

— эпилепсия, болезнь Паркинсона;

— острые воспалительные болезни ЦНС, паралич, судороги, мигрень.

Как правильно париться

Перед парением примите теплый душ без мыла, чтобы смыть с кожи жир и открыть поры. Первый заход в парную рекомендуется делать не более чем на пять минут для согревания.

Второй заход — основной. Для него можно использовать веник — это массажный сеанс, который может продолжаться 5 — 10 минут. В следующий заход стоит, комфортно расположившись на полке, «побить» себя влажным веником и натереть тело солью или медом. Отдыхайте в перерывах от парилки не меньше 15-20 минут.

Не мочите голову и обязательно закрывайте ее войлочной шляпой, а также не стойте в парной. Температура воздуха на уровне головы на 15-20 градусов выше по сравнению с уровнем туловища.

Мыться нужно уже после того, как вы последний раз вышли из парной. Иначе на коже останется пот, который активно впитается распаренной кожей со всеми только что выведенными шлаками. Не становитесь под ледяную воду после парилки: для неподготовленного человека резкий перепад температур может закончиться внезапной остановкой сердца.

А вот от потребления алкоголя лучше воздержаться: пейте клюквенный морс или горячий чай с медом — эти напитки усиливают потоотделение.

Фото Global Look Press

Можно ли при помощи бани вылечить простуду и грипп?

При первых признаках простуды посещение бани способно остановить ее развитие. Однако если у вас высокая температура, такой шаг может ухудшить состояние и даже усилить заболевание. Не рекомендуется париться при бронхите, туберкулезе и сильном кашле, особенно с кровью.