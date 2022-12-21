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Сегодня, 08:00

3 рецепта полезных супов, которые можно приготовить за 15-20 минут

Бенита Стрельченко
Шеф-повар
Фото Unsplash/Cala
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Много ингредиентов не понадобится.

Когда хочется пообедать чем-нибудь горяченьким, но нет желания часами стоять у плиты, на помощь приходят простые рецепты. Например, предлагаем вам попробовать полезные супы из минимального количества продуктов.

Суп-пюре из цветной капусты

Ингредиенты:

  • Капуста цветная — 200 г

  • Лук порей или репчатый лук — 30 г

  • Зелень

  • Соль по вкусу

  • Масло ГХИ — 15 г

Суп-пюре из цветной капусты. Фото Unsplash/Julia Kicova
Unsplash/Julia Kicova

Лук репчатый нарезать и обжарить прямо в кастрюле, где будет готовиться суп.

Добавить к обжаренному луку цветную капусту и овощной бульон (если бульона нет — подойдет и вода).

Варить капусту до готовности, с момента закипания 10-15 минут.

Затем готовый суп измельчить на блендере. Слить измельченный суп в кастрюлю, добавить соль и довести до кипения. Подать с зеленью.

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Суп из шпината

Ингредиенты:

  • Шпинат — 100 г

  • Лук порей — 10 г

  • Яйцо (белок) — 1 шт.

  • Соль

  • Масло ГХИ — 15 г

Суп из шпината. Фото Unsplash/Farhad Ibrahimzade
Unsplash/Farhad Ibrahimzade

Лук порей обжарить на масле ГХИ, добавить измельченный шпинат и все вместе обжарить, затем добавить бульон или воду 300 граммов, довести до кипения, ввести взбитый белок, постоянно помешивая, посолить. Когда суп закипел, снять с огня, подать с зеленью.

Нужно&nbsp;ли ежедневно есть суп. Нутрициолог рассказала, нужно ли ежедневно есть суп

Суп-пюре из тыквы

Ингредиенты:

  • Тыква — 200 г

  • Лук репчатый — 20 г

  • Чеснок — половина зубчика

  • Сливки кокосовые — 50 г

  • Вода — 300 г

  • Масло ГХИ — 15 г

  • Семечки тыквенные — 10 г

Суп-пюре из тыквы. Фото Unsplash/Jade Aucamp
Unsplash/Jade Aucamp

Лук репчатый обжарить с чесноком на масле ГХИ, добавить к чесноку и луку тыкву, нарезанную кусочками, обжарить все вместе и добавить воду. Варить до готовности. Затем суп измельчить в блендере до гладкого пюре. При необходимости добавить соль и специи, добавить кокосовые сливки, довести до кипения. Тыквенные семечки обжарить на сухой сковороде. При подаче посыпать ими суп-пюре.

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