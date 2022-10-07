В чем опасность ежедневного употребления разливного пива

Пиво само по себе небезопасно для здоровья, так как его чрезмерное употребление грозит различными заболеваниями. Рассказываем, в чем может состоять дополнительный вред пива, продаваемого в розлив.

Микробы

Любители разливного пива полагают, что получают более качественный продукт, имеющий даже другой вкус и аромат по сравнению с баночным и бутылочным пивом. Отчасти это верно, поскольку за вкус готового напитка «отвечают» дрожжи. В непастеризованном пиве дрожжевая культура сохраняется, а в пастеризованном (баночном и бутылочном) — нет. Поэтому пиво в бутылках и банках хранится дольше, а за счет упрощения транспортировки и хранения стоит дешевле. Вместе с тем в процессе пастеризации уничтожаются не только дрожжи, но и болезнетворные бактерии. А в «живом» разливном пиве микробы могут оставаться. Это происходит, если не производится своевременная очистка и дезинфекция кегов, в которых хранится напиток. Производители утверждают, что несвоевременная промывка емкостей вызовет порчу всей партии пива, что неизбежно почувствуют потребители. Но по факту не все производители пива, а также владельцы точек продажи и баров в достаточной степени ответственно относятся к необходимости очистки бочек, кегов, шлангов и т. д. Поэтому риск занесения в бокал или бутылку пива болезнетворных бактерий сохраняется. При попадании «пивных» бактерий в организм возможны типичные симптомы отравления: тошнота, рвота и диарея. Хотя некоторые люди не почувствуют никакого ухудшения самочувствия. Помимо этого, сохраняется риск заражения всеми заболеваниями, которые могут передаваться воздушно-капельным путем. По правилам санитарная обработка (дезинфекция) кранов должна производиться дважды за сутки, но по факту далеко не все этим занимаются.

В самом худшем варианте в пиве могут завестись не только бактерии, но и плесень, а также черви. Такие случаи немногочисленны (и всегда вызывают широкий общественный резонанс), но они бывают. Так же, как и инциденты с крысами, попадающими не только в бочковое пиво, но и в бутылки. Здесь вопросы уже не к тем, кто разливает пиво, а к тем, кто его производит.

Просрочка

Недобросовестные бармены и продавцы могут реализовывать просроченное разливное пиво. Особенно это касается сортов, в том числе крафтовых, которые изначально имеют кислинку или горчинку во вкусе. Срок хранения «живого» пива в среднем — от 7 до 30 дней, чаще дело ограничивается двумя неделями. Однако на кегах нет маркировки и даты поступления конкретной партии напитка в торговую точку или паб. Отравиться просроченным пивом сложно, но возможно. И если в бокале некачественный напиток можно распознать по наличию осадка или мутноватому цвету, то недостатки разливного пива, налитого в бутылку темного стекла или пластика, можно попросту не заметить. Особенно если употреблять прямо из бутылки на улице, а не наливать в стаканы.

Отдельная история — выдохшееся пиво. Оно, конечно, не причинит вреда здоровью (точнее, причинит, но не больше, чем свежий напиток), но заставит расстроиться.

В разливном пиве могут быть бактерии. Фото Global Look Press

Долив водой или водкой

Кеги наполняются на заводе и имеют специальные краны. То есть разбавить пиво непосредственно в кеге не выйдет. Однако это не гарантия: у непорядочных барменов и продавцов есть свои способы налить в бокал пива пополам с водой и при необходимости дополнить его водкой для крепости. Особенно часто это случается при обслуживании уже не совсем трезвых (или совершенно нетрезвых) клиентов. Охлаждение пива и добавление газа (для получения пенной «шапки») маскируют недостатки вкуса, но не последствия. От пива с водой можно получить диарею (причем очень быстро), поэтому обычно разбавленное пиво можно встретить в точке продажи на трассе, а не в баре.

Употребление пива с водкой может пройти незамеченным в момент употребления, но наутро гарантированы последствия в виде головной боли и вообще тяжкого похмелья.

Таким образом, при употреблении пива в розлив можно получить совсем не тот эффект, на который хотелось бы рассчитывать. При этом риск возрастает, если покупать пиво в непроверенных местах, то есть на дороге или на улице. В барах и фирменных магазинах за качеством продукта обычно следят лучше и редко позволяют себе продавать просрочку (даже по акции) и не выполнять операции по очистке оборудования. Особенно это касается заведений, специализирующихся на европейских марках — не потому, что европейское пиво лучше, а потому, что различные нарушения могут привести к прекращению франшизы.

Помимо вреда для здоровья можно нанести урон кошельку, столкнувшись с такими моментами, как недолив пива в тару и продажа одного сорта пива под видом другого.

Ради справедливости отметим, что почти все описанные риски могут возникать и при покупке безалкогольных различных напитков.