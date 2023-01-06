Что произойдет с организмом, если месяц принимать по утрам холодный душ

Корреспондент «СЭ» провела эксперимент и почувствовала изменения уже на десятый день.

О пользе закаливания можно говорить бесконечно: если верить экспертам от медицины, это и заряд бодрости, и укрепление сосудов, и повышение иммунитета, и ускоренное восстановление между тренировками для спортсменов. Конечно, все эти эффекты мне хотелось бы ощутить на себе. Собственной криокамеры, как у Роналду, у меня нет и, скорее всего, никогда не будет, так что выбор способов закалиться был невелик: оставался холодный душ.

Привыкание к холодному душу

Первые три раза процедура далась нелегко. Постепенно переключая рычаг с теплой воды на холодную, я крутилась под душем, как уж на сковороде, и считала до 60, чтобы продержаться хотя бы минуту.

Зато после процедуры по телу уже с первого раза разливалось приятное тепло. Усилить его и ощущение бодрости помогало растирание.

Начиная с четвертого дня удовольствие стал приносить и сам холодный душ. Процедура перестала быть такой невыносимой, и появился момент челленджа: продержаться не шестьдесят секунд, а девяносто, не девяносто, а 120.

Фото Freepik/teksomolika

К восьмому дню я могла уверенно простоять под душем две-три минуты, и успех, видимо, вскружил мне голову. Я решила, что пора прокачивать уровень и включать холодную воду не после всех банных ритуалов под теплой водой, а сразу же. Реальность сильно разошлась с ожиданием. Через две-три минуты я вылезла из ванной просто замерзшей. Не помогло даже растирание — согреться я не могла еще час, если не больше. Ощущение не из приятных.

Сделав вывод, что такой способ закаливания мне не подходит, я вернулась к контрастному душу. К 13-му дню я уже с трудом заставляла себя вылезти из ванной и перестала растираться — было абсолютно комфортно и без этого.

Фото Freepik/prostooleh

С 15-го дня душ стал по-настоящему контрастным: с горячего я резко, недрогнувшей рукой, переключалась на холодный и чувствовала себя при этом переходе комфортно.

Как правильно принимать холодный душ

Как объяснила врач, выбрав именно контрастный душ, я не ошиблась. Правда, принимала его, с точки зрения эксперта, не совсем правильно:

Также закаливающие процедуры полезно сочетать с физическими упражнениями и массажем.

Фото Freepik

Холодный душ и сонливость

Зимой подъемы по утрам даются мне непросто. Время беспомощного валяния в постели может доходить до получаса!

Однако уже на 10-й день эксперимента новый ежедневный ритуал стал стимулом, чтобы заставить себя поскорее встать на ноги. А на 13-й вставать стало легче даже физически, будто простимулированы системы организма, отвечающие за адаптацию.

Я — мама полуторагодовалого ребенка, и давно смирилась с тем, что полный покой по ночам мне пока только снится. Но в одну из ночей экспериментального месяца сын перешел все границы, и сон получился очень рваным. В результате с утра я чувствовала себя словно с похмелья: тошнота, головная боль и слабость. После контрастного душа от этих ощущений не осталось и следа.

Холодный душ и кофе

На 10-й день я заметила, что уже не так сильно, как обычно, жду глотка горячего кофе с утра, и даже еще до него могу понять, что происходит вокруг.

Фото Freepik/prostooleh

А ближе к концу эксперимента ежедневная порция напитка сократилась с привычных трех чашек кофе до двух, употребляемых скорее для удовольствия, чем в качестве жизненной необходимости.

Кому нельзя принимать холодный душ

У процедуры есть противопоказания. Холодный душ категорически не рекомендован:

людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

людям, находящимся в острой стадии заболевания (ангина, цистит и другие воспалительные процессы);

женщинам в период менструации;

беременным;

кормящим грудью;

людям, имеющим злокачественные новообразования;

людям с заболеваниями вен;

людям, страдающим кожными заболеваниями.

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