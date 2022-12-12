Что произойдет с организмом, если месяц вставать в 5 часов утра

12 декабря, 08:00
Альберт, изучающий тему продуктивности и саморазвития, на собственном опыте решил проверить, станут ли будни более плодотворными, если начать просыпаться на несколько часов раньше обычного. Результатами он поделился на своем YouTube-канале.
Чтобы вставать раньше, но при этом не страдать от недосыпа, Альберт выбрал следующий график:
Хоть Альберт и попытался рассчитать все так, что количества сна (7 часов 15 минут) ему должно было хватить, войти в режим получилось не сразу. Сначала парень с непривычки подолгу не мог заснуть и часто просыпался в течение ночи, а иногда и вовсе вскакивал в 4:00 и больше не мог заснуть. «Словно что-то идёт не так и организм растерян», — объясняет он в видео. В результате днем Альберт чувствовал недосып, который давал о себе знать волнами каждые 20 минут.
Адаптироваться помогли ежедневные ритуалы в виде медитации, занятий спортом и прогулок на свежем воздухе. Не обошлось и без поблажек — время подъема все же было решено сдвинуть примерно на полчаса вперед. И через три недели новый режим наконец стал для блогера привычным.
Три недели — это нормальный срок адаптации для взрослого человека. Привыкнуть к новому режиму лучше всего, постепенно сдвигая пробуждение: на полчаса в день, на час в день. Людям, которые не спешат, подойдет сдвигать график даже на 15 минут в день и постепенно приходить к тому режиму, который комфортен. Это действительно хорошо помогает.София ЧеркасоваСомнолог, кандидат медицинских наук
В итоге благодаря установлению нового режима качество сна «подопытного» не пострадало, а только улучшилось.
При этом, по словам Альберта, его день действительно стал длиннее, он стал успевать сделать больше, ощущая себя при этом комфортнее: «Дополнительные несколько часов с утра ощущаются лучше, чем работа всю ночь». Парень предположил, что это связано с особенностями работы гормональной системы организма.
Известно, что при более раннем пробуждении, то есть при небольшом дефиците «быстрого» сна, у человека активнее вырабатывается серотонин — гормон счастья, который очень нужен для комфортного существования. Также, согласно некоторым исследованиям, могут быть различия в выработке дофамина. Это гормон целеполагания и достижений. Так что вполне возможно, что наш герой прав.София ЧеркасоваСомнолог, кандидат медицинских наук
Времени стало больше не только на работу, но и на отдых. Однако тут есть свои «но».
Придется отказаться от вечерних развлечений и поздних встреч с друзьями. Альберт начинал готовиться ко сну уже в 21:00, а его приятели в это время только освобождаются с работы.
Еще один минус введения в привычку ранних подъемов: «Если вы захотите поспать подольше, чувство разбитости вам обеспечено».
У человека, который резко нарушает свой режим, к которому уже привык, происходит своего рода сбивка циркадных ритмов, как при перелете через несколько часовых поясов или при сменном графике работы. И в этом случае субъективно плохое самочувствие действительно может возникать.София ЧеркасоваСомнолог, кандидат медицинских наук
Эксперт также предупреждает, что такие ранние подъемы, как в эксперименте блогера, на постоянной основе подходят не всем. Ведь в своем видео Альберт сам рассказывает, что всегда любил вставать рано, а значит, принадлежит к отряду жаворонков. Для них и даже для голубей (промежуточный тип) перестройка на экстраранние подъемы возможна. Но ведь есть еще и совы.
У совы перестроиться так кардинально, скорее всего, не получится. Она не сможет просыпаться в 5 утра и чувствовать себя хорошо. Она все время будет тяготеть к своему прежнему позднему режиму. Раннее пробуждение для совы — 9-10 часов утра.София ЧеркасоваСомнолог, кандидат медицинских наук
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