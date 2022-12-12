Что произойдет с организмом, если месяц вставать в 5 часов утра

Блогер провел эксперимент и рассказал о результатах, а мы разобрали их вместе с врачом.

Альберт, изучающий тему продуктивности и саморазвития, на собственном опыте решил проверить, станут ли будни более плодотворными, если начать просыпаться на несколько часов раньше обычного. Результатами он поделился на своем YouTube-канале.

Как проходил эксперимент

Чтобы вставать раньше, но при этом не страдать от недосыпа, Альберт выбрал следующий график:

Отход ко сну в 22:00.

Подъем в 05:00.

15-минутный сон днем

Хоть Альберт и попытался рассчитать все так, что количества сна (7 часов 15 минут) ему должно было хватить, войти в режим получилось не сразу. Сначала парень с непривычки подолгу не мог заснуть и часто просыпался в течение ночи, а иногда и вовсе вскакивал в 4:00 и больше не мог заснуть. «Словно что-то идёт не так и организм растерян», — объясняет он в видео. В результате днем Альберт чувствовал недосып, который давал о себе знать волнами каждые 20 минут.

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Адаптироваться помогли ежедневные ритуалы в виде медитации, занятий спортом и прогулок на свежем воздухе. Не обошлось и без поблажек — время подъема все же было решено сдвинуть примерно на полчаса вперед. И через три недели новый режим наконец стал для блогера привычным.

В чем плюсы раннего пробуждения

В итоге благодаря установлению нового режима качество сна «подопытного» не пострадало, а только улучшилось.

При этом, по словам Альберта, его день действительно стал длиннее, он стал успевать сделать больше, ощущая себя при этом комфортнее: «Дополнительные несколько часов с утра ощущаются лучше, чем работа всю ночь». Парень предположил, что это связано с особенностями работы гормональной системы организма.

Времени стало больше не только на работу, но и на отдых. Однако тут есть свои «но».

В чем минусы раннего пробуждения

Придется отказаться от вечерних развлечений и поздних встреч с друзьями. Альберт начинал готовиться ко сну уже в 21:00, а его приятели в это время только освобождаются с работы.

Еще один минус введения в привычку ранних подъемов: «Если вы захотите поспать подольше, чувство разбитости вам обеспечено».

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Эксперт также предупреждает, что такие ранние подъемы, как в эксперименте блогера, на постоянной основе подходят не всем. Ведь в своем видео Альберт сам рассказывает, что всегда любил вставать рано, а значит, принадлежит к отряду жаворонков. Для них и даже для голубей (промежуточный тип) перестройка на экстраранние подъемы возможна. Но ведь есть еще и совы.

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