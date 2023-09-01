Что будет с организмом, если есть сыр каждый день? Отвечают нутрициологи

Сыр входит в национальные кухни большинства народов мира, причем готовить его можно сотнями разных способов.
Кандидат медицинских наук Екатерина Лаврова и нутрициолог Людмила Микитюк рассказали о пользе и вреде сыра и ответила на популярные вопросы об этом продукте.
Искусство сыроделия зародилось 7 500 лет назад и до сих пор остается актуальным. Любопытно, что каждая нация делала сыр из молока тех животных, которых разводила. Поэтому существует множество разновидностей коровьего, овечьего, козьего сыра, но есть также сыр из молока буйволиц или кобылиц. А в Восточной Азии, где употребление молока не слишком популярно, сыр делают из сои.
Сыр — высококалорийный продукт. Например, в 100 г чеддера содержится 402 ккал, в таком же количестве пармезана — 431 ккал, в 100 г дор блю — 337 ккал. В сыре около 30 % жиров и 15-27% молочного белка.
Сыр богат витаминами и микроэлементами. Количество микроэлементов будет зависеть от вида сыра.
Сыр различают как по виду используемого сырья, так и по способу изготовления.
В классификации важна массовая доля влаги, по которой выделяют твердые и полутвердые, мягкие (разных подвидов) и рассольные сыры.
К ним относятся пармезан, гауда, чеддер, маасдам, эдам, тильзитер и российский сыр.
У твердых сыров плотная консистенция. Этот вид отличается долгим сроком созревания: от нескольких месяцев до нескольких лет.
Чеддер и маасдам часто используются для приготовления фондю, сырных супов, в тостах. Гауда и эдам больше подходят для запеканок и горячих блюд. Тильзиттер и российский сыр используются в салатах и подаются с горячими блюдами.
Каждая разновидность сыра имеет свои достоинства.
Например, в маасдаме много фосфора и калия, которые полезны для костей, ногтей и волос. Пармезан богат витаминами и аминокислотами, что помогает укрепить костную систему и поддерживать нормальную работу гормональной и нервной системы.
Пармиджано реджано производится из сырого полуобезжиренного молока коров, пасущихся на свежей траве. Даже небольшое количество этого сыра позволит пополнить запас микроэлементов. Этот сыр полезен для нервной системы, при серьезных физических нагрузках, бессоннице.
Чеддер содержит калий, кальций, магний, железо, фосфор, практически полный набор группы В, А, D, Е, К. Этот сыр полезен для нервной системы, при бессоннице и стрессах.
Чеддер помогает быстро восстановить силы и набрать мышечную массу. С ним надо быть аккуратнее тем, кто на диете.
Это группа мягких сыров, которые созревают от нескольких дней до месяца. Популярные виды: камамбер, бри, рокфор, горгонзола, дор блю.
Плесень — это антибиотический компонент, который может уничтожать некоторые бактериальные агенты, тем самым обеспечивая противовоспалительный эффект, помогает в борьбе со стрессом, регулирует гормональный фон, усиливает выработку меланина. С другой стороны, плесень может отрицательно влиять на кишечник, потому что избыточное количество приводит к дисбалансу микробиоты.
Для изготовления сыров используют специальные виды плесени, которые придают этим сырам пряный вкус, специфический запах и съедобную корочку. Сыры с плесенью подаются на аперитив, используются в супах, десертах, соусах, салатах и пицце.
Это вторая группа мягких сыров. Сливочные сыры относятся к так называемым свежим. Популярные виды: филадельфия и маскарпоне.
Сливочные сыры более нежные по консистенции. Они производятся из жирных сливок и специальных ферментов. Поэтому жирность таких сыров достигает 60-80%.
Те, кто считает чизкейк менее калорийным десертом, сильно заблуждаются.
Для изготовления творожных сыров необходима сыворотка.
Творожные сыры оказывают положительное влияние на ЖКТ. Такие сыры богаты витаминами и минералами. Осторожно их нужно употреблять тем, кто имеет лишний вес и повышенный холестерин. В магазинных творожных сырах большое количество консервантов.
Творожный сыр — это что-то среднее между творогом и сыром. Жирность варьируется в зависимости от ингредиентов, но, как правило, она ниже, чем у сливочных сыров.
К творожным сырам относится рикотта и домашние сыры, приготовленные из козьего или овечьего творога.
Козий сыр за счет козьего молока в составе имеет низкое количество жира и лактозы, поэтому подходит для людей с непереносимостью лактозы. Противопоказан страдающим гастритом и язвой, поскольку может повышать кислотность.
Овечий сыр положительно влияет на опорно-двигательную систему, мышцы и зрение. Из всех видов лучше всех усваивается организмом. С осторожностью его нужно употреблять людям, имеющим проблемы с почками, сердцем, а также страдающим гипертонией, язвой желудка или гастритом.
Рикотта отлично подходит для похудения. Жирные кислоты, содержащиеся в ней, помогут усилить мозговую активность. Рикотта укрепляет сосуды, способствует нормальной работе сердечной мышцы. Но употреблять ее нужно с осторожностью, так как она может вызвать диарею и метеоризм.
Рикотта — это сливочный творог, получившийся путем повторного нагревания сыворотки из овечьего, коровьего, козьего и даже буйволиного молока. В этом продукте много аминокислот, необходимых для роста мышечной ткани. Также в нем есть витамины группы В, медь, фосфор, калий, селен, марганец.
У рассольных сыров пастообразная или творожистая консистенция и особая технология выдержки: в рассоле. К рассольным сырам относятся: моцарелла, брынза, фета, осетинский, имеритинский.
Моцарелла рекомендована людям, которые худеют, поскольку это низкокалорийный сыр. Он богат кислотами Омега-3, Омега-6, селеном, йодом, железом, тиамином.
Моцареллу готовят из цельного коровьего молока. В этом сыре меньше насыщенных жиров и натрия, меньше калорий, чем в других видах, поэтому он идеально подходит для диетического питания.
Сыр фета регулирует работу щитовидной железы и оказывает благотворное влияние на репродуктивное здоровье. В составе сыра есть пробиотики, витамины А, С, Е, РР, витамины группы В, фосфор, цинк, йод, селен, калий.
Фету готовят из овечьего молока или смеси овечьего и козьего молока. Такой сыр подходит людям с непереносимостью лактозы.
Сулугуни, чечил, кашкавал — тоже рассольные сыры, но для их производства нужно еще и плавление.
Сулугуни — достаточно калорийный сыр, поэтому людям, которые следят за фигурой, он противопоказан. Сыр содержит большое количество калия, который помогает восстановить водно-солевой баланс. Сулугуни богат фосфором, который полезен для мышц.
Чечил тоже достаточно высококалорийный. Он содержит большое количество кальция, но также и большое количество соли, что отрицательно сказывается на работе почек.
Бывает ломтевой сыр, колбасный (он назван так из-за формы, колбасы в нем нет) и баночный сыр.
Плавленые сыры относятся к категории «Переработанные», при их изготовлении применяется дополнительный метод: плавление. Обычно сыры смешиваются со сметаной или сливками. Возможно добавление фруктовых сиропов, шоколада, орехов или пряностей.
Плавленый сыр не желателен для постоянного употребления, так как является продуктом вторичной переработки, содержит консерванты и усилители вкуса. Из-за чего оказывает отрицательное влияние на здоровье.
Тофу можно отнести к сырам с натяжкой, поскольку он делается из соевого пюре, в состав которого не входит молочный жир.
Тофу полезен тем, у кого проблемы с холестерином. Растительный белок легко усваивается. Кроме того, соевый сыр хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, уменьшает возможность образования мочекаменных болезней. Но его не рекомендуется есть каждый день, так как это может привести к проблемам с гормонами и ухудшению работы кишечника.
В составе сыра большое содержание белка (25 г на 100 г продукта), который полезен для организма:
Поэтому сыр особенно важен тем, кто хочет набрать мышечную массу.
В составе сыра много кальция (в 100 г продукта — суточная норма), который помогает:
?В твердых сортах (пармезан, чеддер) кальция больше, чем в других видах сыра.
Также сыр повышает работоспособность за счет витамина В12, который доставляет кислород в ткани и органы. Аминокислота триптофан помогает выработке серотонина, тем самым повышая настроение. Благодаря достаточному количеству белков, жиров, углеводов и полезных бактерий, которые улучшают микрофлору кишечника, организм лучше справляется с задачей расщеплять и усваивать питательные вещества, выводить токсины.
Кроме того, в сыре есть витамин D, который особенно полезен в холодное время года.
Желательно выбирать только те сорта, где меньше соли. Соленые виды стоит исключить тем, у кого повышенное давление или проблемы с сердцем. Избыточное количество соли будет задерживать воду, что приведет к повышению давления, появлению отечности или проблемам с сердцем. Также большое количество соли вызывает атеросклероз.
Ограничить употребление сыра рекомендуют и тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта и мочекаменной болезнью.
Помимо прочего, в сыре много жиров, поэтому его не стоит есть тем, кто хочет похудеть.
Злоупотреблять сыром не рекомендуется. Однако 30 г ежедневно не нанесут вреда, если нет проблем с сердцем, холестерином, отечностью. При таких проблемах количество сыра лучше ограничить и не есть его чаще двух раз в неделю.
В сыре много белка, поэтому, если употреблять его каждый день, пропадет усталость, исчезнет чувство голода, повысится настроение, не будет кариеса и судорог.
С сыром готовят первые, вторые блюда, десерты, салаты и закуски, из которых самая простая, пожалуй, — это бутерброд.
Указанное количество ингредиентов рассчитано на две порции.
Ингредиенты:
творог жирностью 5% —100 г;
сыр жирностью 16% — 30 г;
мука овсяная (можно заменить рисовой или цельнозерновой) — 50 г.;
кефир жирностью 1% — 50 мл;
яйцо — 1 шт.;
масло для жарки — 1 ч. л.
При желании можно добавить зеленый лук.
Способ приготовления:
Взбить яйцо с солью.
Добавить кефир, творог, муку.
Сыр натереть на терке, добавить в тесто.
Смазать сковороду маслом.
Выложить тесто, накрыть крышкой и готовить на медленном огне, пока не схватится.
Перевернуть хачапури (это удобно делать с помощью тарелки), жарить до готовности.
Указанное количество ингредиентов рассчитано на три порции.
Ингредиенты:
легкий сыр — 100 г;
яйцо — 1 шт.;
рисовая мука — 100 г;
сливочное масло — 50 г.
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Способ приготовления:
Натереть подмороженное сливочное масло и сыр на крупной терке.
Смешать масло и сыр с рисовой мукой, замесить тесто.
Раскатать тонкое тесто, нарезать его в виде ломтиков.
Выпекать крекер 10 минут при температуре 180 градусов.
В жару, когда совсем не хочется есть, в качестве сытного перекуса или даже приема пищи можно есть сыр фету с арбузом. В составе есть все необходимое по БЖУ. Сыр и арбуз можно нарезать на небольшие квадратики и нанизать на шпажку.
Нужно внимательно изучить состав, проверить срок годности и оценить внешний вид.
На мягких сырах не должно быть вздутия упаковки. При вскрытии нужно оценить цвет, запах и консистенцию сыра.
Состав нужно изучать, чтобы оценить полезность и калорийность сыра.
Следует знать, что по жирности все сыры делятся на:
высокожирные, у которых процент жирности выше 60% (например, маскарпоне);
жирные, у которых жирность составляет 45-60% (это все мягкие сыры, а также чеддер, маасдам, эмменталь, российский сыр);
полужирные, где процент жирности от 25 до 45% (тильзитер с пометкой «легкий», пармезан, рикотта, адыгейский сыр);
низкожирные, жирность которых всего 10-25%.
Насыщенные жиры, содержащиеся в сырах, нужны, но в умеренных количествах. Здоровому человеку периодическое употребление высокожирных сыров в умеренных количествах не несет вреда. Но на каждый день лучше выбрать менее жирные сорта сыра.
Оптимальные условия хранения: температура +6...+8°C и влажность около 90%.
Твердый и полутвердый сыр лучше хранить в крафтовой бумаге или в контейнере с крышкой на средней полке холодильника, не приближая его к задней стенке.
Кстати, то, как сыр «ведет» себя, будучи оставленным на столе, относится к показателям его качества. Хороший сыр засохнет, плохой — покроется слоем жира и расползется.
Качественный сыр достаточно полезен, поскольку содержит много важных для здоровья компонентов. Наиболее полезны брынза, фета, моцарелла и другие рассольные сыры.
Рассольные сыры считаются самыми полезными, поскольку их получают путем прессования сырной массы без предварительного нагрева.
Самый опасный для здоровья сыр — с истекшим сроком годности, приготовленный из некачественного сырья и с нарушениями технологии.
Для людей, у которых имеются заболевания, в зависимости от их вида, могут быть вредны жирные и соленые сыры. В таком случае стоит уточнить у лечащего врача, какой сыр и как часто можно есть.
Есть сыр можно, если:
он мягкий:
вы не едите его непосредственно перед сном.
Во сне пищеварительная система практически неактивна, и пользы от приема сыра непосредственно перед сном не стоит ожидать.
Есть твердые сорта сыров на ночь не рекомендуется, так как они будут долго перевариваться. Мягкие сыры в умеренном количестве будут более правильным выбором.
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