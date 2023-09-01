Что будет с организмом, если есть сыр каждый день? Отвечают нутрициологи

Сыр входит в национальные кухни большинства народов мира, причем готовить его можно сотнями разных способов.

Кандидат медицинских наук Екатерина Лаврова и нутрициолог Людмила Микитюк рассказали о пользе и вреде сыра и ответила на популярные вопросы об этом продукте.

Искусство сыроделия зародилось 7 500 лет назад и до сих пор остается актуальным. Любопытно, что каждая нация делала сыр из молока тех животных, которых разводила. Поэтому существует множество разновидностей коровьего, овечьего, козьего сыра, но есть также сыр из молока буйволиц или кобылиц. А в Восточной Азии, где употребление молока не слишком популярно, сыр делают из сои.

Химический состав сыра

Сыр — высококалорийный продукт. Например, в 100 г чеддера содержится 402 ккал, в таком же количестве пармезана — 431 ккал, в 100 г дор блю — 337 ккал. В сыре около 30 % жиров и 15-27% молочного белка.

Сыр богат витаминами и микроэлементами. Количество микроэлементов будет зависеть от вида сыра.

Популярные виды сыра

Сыр различают как по виду используемого сырья, так и по способу изготовления.

Твердые и полутвердые сыры

К ним относятся пармезан, гауда, чеддер, маасдам, эдам, тильзитер и российский сыр.

У твердых сыров плотная консистенция. Этот вид отличается долгим сроком созревания: от нескольких месяцев до нескольких лет.

Каждая разновидность сыра имеет свои достоинства.

Например, в маасдаме много фосфора и калия, которые полезны для костей, ногтей и волос. Пармезан богат витаминами и аминокислотами, что помогает укрепить костную систему и поддерживать нормальную работу гормональной и нервной системы.

Чеддер содержит калий, кальций, магний, железо, фосфор, практически полный набор группы В, А, D, Е, К. Этот сыр полезен для нервной системы, при бессоннице и стрессах.

Сыры с плесенью

Это группа мягких сыров, которые созревают от нескольких дней до месяца. Популярные виды: камамбер, бри, рокфор, горгонзола, дор блю.

Плесень — это антибиотический компонент, который может уничтожать некоторые бактериальные агенты, тем самым обеспечивая противовоспалительный эффект, помогает в борьбе со стрессом, регулирует гормональный фон, усиливает выработку меланина. С другой стороны, плесень может отрицательно влиять на кишечник, потому что избыточное количество приводит к дисбалансу микробиоты.

Сливочные сыры

Это вторая группа мягких сыров. Сливочные сыры относятся к так называемым свежим. Популярные виды: филадельфия и маскарпоне.

Те, кто считает чизкейк менее калорийным десертом, сильно заблуждаются.

Творожные сыры

Для изготовления творожных сыров необходима сыворотка.

Творожные сыры оказывают положительное влияние на ЖКТ. Такие сыры богаты витаминами и минералами. Осторожно их нужно употреблять тем, кто имеет лишний вес и повышенный холестерин. В магазинных творожных сырах большое количество консервантов.

К творожным сырам относится рикотта и домашние сыры, приготовленные из козьего или овечьего творога.

Козий сыр за счет козьего молока в составе имеет низкое количество жира и лактозы, поэтому подходит для людей с непереносимостью лактозы. Противопоказан страдающим гастритом и язвой, поскольку может повышать кислотность.

Овечий сыр положительно влияет на опорно-двигательную систему, мышцы и зрение. Из всех видов лучше всех усваивается организмом. С осторожностью его нужно употреблять людям, имеющим проблемы с почками, сердцем, а также страдающим гипертонией, язвой желудка или гастритом.

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Рикотта отлично подходит для похудения. Жирные кислоты, содержащиеся в ней, помогут усилить мозговую активность. Рикотта укрепляет сосуды, способствует нормальной работе сердечной мышцы. Но употреблять ее нужно с осторожностью, так как она может вызвать диарею и метеоризм.

Рассольные сыры

У рассольных сыров пастообразная или творожистая консистенция и особая технология выдержки: в рассоле. К рассольным сырам относятся: моцарелла, брынза, фета, осетинский, имеритинский.

Моцарелла рекомендована людям, которые худеют, поскольку это низкокалорийный сыр. Он богат кислотами Омега-3, Омега-6, селеном, йодом, железом, тиамином.

Сыр фета регулирует работу щитовидной железы и оказывает благотворное влияние на репродуктивное здоровье. В составе сыра есть пробиотики, витамины А, С, Е, РР, витамины группы В, фосфор, цинк, йод, селен, калий.

Сулугуни, чечил, кашкавал — тоже рассольные сыры, но для их производства нужно еще и плавление.

Сулугуни — достаточно калорийный сыр, поэтому людям, которые следят за фигурой, он противопоказан. Сыр содержит большое количество калия, который помогает восстановить водно-солевой баланс. Сулугуни богат фосфором, который полезен для мышц.

Чечил тоже достаточно высококалорийный. Он содержит большое количество кальция, но также и большое количество соли, что отрицательно сказывается на работе почек.

Плавленые сыры

Бывает ломтевой сыр, колбасный (он назван так из-за формы, колбасы в нем нет) и баночный сыр.

Плавленый сыр не желателен для постоянного употребления, так как является продуктом вторичной переработки, содержит консерванты и усилители вкуса. Из-за чего оказывает отрицательное влияние на здоровье.

Соевый сыр

Тофу можно отнести к сырам с натяжкой, поскольку он делается из соевого пюре, в состав которого не входит молочный жир.

Тофу полезен тем, у кого проблемы с холестерином. Растительный белок легко усваивается. Кроме того, соевый сыр хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, уменьшает возможность образования мочекаменных болезней. Но его не рекомендуется есть каждый день, так как это может привести к проблемам с гормонами и ухудшению работы кишечника.

Польза сыра

В составе сыра большое содержание белка (25 г на 100 г продукта), который полезен для организма:

помогает повысить иммунитет;

восстанавливает клетки;

участвует в строительстве мышц.

Поэтому сыр особенно важен тем, кто хочет набрать мышечную массу.

В составе сыра много кальция (в 100 г продукта — суточная норма), который помогает:

в укреплении костей;

в защите от кариеса;

в уменьшении риска развития остеопороза.

?В твердых сортах (пармезан, чеддер) кальция больше, чем в других видах сыра.

Также сыр повышает работоспособность за счет витамина В12, который доставляет кислород в ткани и органы. Аминокислота триптофан помогает выработке серотонина, тем самым повышая настроение. Благодаря достаточному количеству белков, жиров, углеводов и полезных бактерий, которые улучшают микрофлору кишечника, организм лучше справляется с задачей расщеплять и усваивать питательные вещества, выводить токсины.

Кроме того, в сыре есть витамин D, который особенно полезен в холодное время года.

Вред сыра

Желательно выбирать только те сорта, где меньше соли. Соленые виды стоит исключить тем, у кого повышенное давление или проблемы с сердцем. Избыточное количество соли будет задерживать воду, что приведет к повышению давления, появлению отечности или проблемам с сердцем. Также большое количество соли вызывает атеросклероз.

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Ограничить употребление сыра рекомендуют и тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта и мочекаменной болезнью.

Помимо прочего, в сыре много жиров, поэтому его не стоит есть тем, кто хочет похудеть.

Что будет с организмом, если есть сыр каждый день

Злоупотреблять сыром не рекомендуется. Однако 30 г ежедневно не нанесут вреда, если нет проблем с сердцем, холестерином, отечностью. При таких проблемах количество сыра лучше ограничить и не есть его чаще двух раз в неделю.

В сыре много белка, поэтому, если употреблять его каждый день, пропадет усталость, исчезнет чувство голода, повысится настроение, не будет кариеса и судорог.

Рецепты с сыром

С сыром готовят первые, вторые блюда, десерты, салаты и закуски, из которых самая простая, пожалуй, — это бутерброд.

Ленивое хачапури

Указанное количество ингредиентов рассчитано на две порции.

Ингредиенты:

творог жирностью 5% —100 г;

сыр жирностью 16% — 30 г;

мука овсяная (можно заменить рисовой или цельнозерновой) — 50 г.;

кефир жирностью 1% — 50 мл;

яйцо — 1 шт.;

масло для жарки — 1 ч. л.

При желании можно добавить зеленый лук.

Фото Freepik/stockking

Способ приготовления:

Взбить яйцо с солью. Добавить кефир, творог, муку. Сыр натереть на терке, добавить в тесто. Смазать сковороду маслом. Выложить тесто, накрыть крышкой и готовить на медленном огне, пока не схватится. Перевернуть хачапури (это удобно делать с помощью тарелки), жарить до готовности.

Сырные крекеры

Указанное количество ингредиентов рассчитано на три порции.

Ингредиенты:

легкий сыр — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

рисовая мука — 100 г;

сливочное масло — 50 г.

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Фото Istockphoto.com/Sergey Statenin

Способ приготовления:

Натереть подмороженное сливочное масло и сыр на крупной терке. Смешать масло и сыр с рисовой мукой, замесить тесто. Раскатать тонкое тесто, нарезать его в виде ломтиков. Выпекать крекер 10 минут при температуре 180 градусов.

Как выбрать сыр

Нужно внимательно изучить состав, проверить срок годности и оценить внешний вид.

Состав нужно изучать, чтобы оценить полезность и калорийность сыра.

Следует знать, что по жирности все сыры делятся на:

высокожирные, у которых процент жирности выше 60% (например, маскарпоне);

жирные, у которых жирность составляет 45-60% (это все мягкие сыры, а также чеддер, маасдам, эмменталь, российский сыр);

полужирные, где процент жирности от 25 до 45% (тильзитер с пометкой «легкий», пармезан, рикотта, адыгейский сыр);

низкожирные, жирность которых всего 10-25%.

Как хранить сыр

Оптимальные условия хранения: температура +6...+8°C и влажность около 90%.

Кстати, то, как сыр «ведет» себя, будучи оставленным на столе, относится к показателям его качества. Хороший сыр засохнет, плохой — покроется слоем жира и расползется.

Популярные вопросы

Какой сыр считается самым полезным

Качественный сыр достаточно полезен, поскольку содержит много важных для здоровья компонентов. Наиболее полезны брынза, фета, моцарелла и другие рассольные сыры.

Какой сыр самый вредный

Для людей, у которых имеются заболевания, в зависимости от их вида, могут быть вредны жирные и соленые сыры. В таком случае стоит уточнить у лечащего врача, какой сыр и как часто можно есть.

Можно ли есть на ночь сыр

Есть сыр можно, если:

он мягкий:

вы не едите его непосредственно перед сном.

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