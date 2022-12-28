Что будет, если съесть бумажку с новогодним желанием? Отвечает врач

И какую бумагу и ручку лучше не использовать.

В новогоднюю ночь под бой курантов многие загадывают желание, записывая его на бумажке. Записку сжигают над бокалом шампанского, который нужно выпить обязательно, пока часы двенадцать бьют. Нередко бумажка не успевает сгореть целиком — и, естественно, ее съедают. Насколько это безопасно? И что будет, если проглотить бумажку?

Насколько бумага опасна для людей

Бумага состоит из целлюлозы и не усваивается человеком. Она содержит много химических веществ, особенно отбеленная (на которой пишут большинство из нас) и упаковочная. В целом не рекомендую кому-либо есть бумагу в любом случае.

Условно наименее опасными можно считать бесцветные бумажные салфетки и серую туалетную бумагу. В них меньше всего добавок.

Можно ли съесть бумажку с желанием

Что касается новогодней традиции с желаниями на записках, то это самая безобидная из новогодних «опасностей». Небольшой кусочек бумаги не навредит организму, но может вызвать изжогу в сочетании с шампанским, алкоголем и жирными продуктами с праздничного застолья.

Фото Freepik/Anastasia Kazakova

Если съесть слишком много, скажем, лист форматом А5 — можно получить проблемы с проходимостью кишечника, например запор (особенно если человек к этому склонен).

Но если вы запишете пожелание на небольшом кусочке бумаги и съедите его под бой курантов, скорее всего, ничего не произойдет.

Как точно обезопасить себя

Помимо того что лучше выбирать маленький кусочек бумаги, не стоит писать пожелание грифелем (простым карандашом) и спиртовыми маркерами.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!