Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 16:00

Что будет, если съесть бумажку с новогодним желанием? Отвечает врач

Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Фото Image by Freepik, Global Look Press
Telegram Дзен
И какую бумагу и ручку лучше не использовать.

В новогоднюю ночь под бой курантов многие загадывают желание, записывая его на бумажке. Записку сжигают над бокалом шампанского, который нужно выпить обязательно, пока часы двенадцать бьют. Нередко бумажка не успевает сгореть целиком — и, естественно, ее съедают. Насколько это безопасно? И что будет, если проглотить бумажку?

Насколько бумага опасна для людей

Бумага состоит из целлюлозы и не усваивается человеком. Она содержит много химических веществ, особенно отбеленная (на которой пишут большинство из нас) и упаковочная. В целом не рекомендую кому-либо есть бумагу в любом случае.

Условно наименее опасными можно считать бесцветные бумажные салфетки и серую туалетную бумагу. В них меньше всего добавок.

Можно ли съесть бумажку с желанием

Что касается новогодней традиции с желаниями на записках, то это самая безобидная из новогодних «опасностей». Небольшой кусочек бумаги не навредит организму, но может вызвать изжогу в сочетании с шампанским, алкоголем и жирными продуктами с праздничного застолья.

Бокал шампанского. Фото Freepik/Anastasia Kazakova
Фото Freepik/Anastasia Kazakova

Если съесть слишком много, скажем, лист форматом А5 — можно получить проблемы с проходимостью кишечника, например запор (особенно если человек к этому склонен).

Но если вы запишете пожелание на небольшом кусочке бумаги и съедите его под бой курантов, скорее всего, ничего не произойдет.

Как точно обезопасить себя

Помимо того что лучше выбирать маленький кусочек бумаги, не стоит писать пожелание грифелем (простым карандашом) и спиртовыми маркерами.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

0
Читайте также
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
Кто самый популярный фигурист России? У Валиевой серьезные конкуренты
СМИ предсказало завершение Россией и Китаем «эпохи американских санкций»
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Захарова назвала слова Каллас о беженцах показателем расчеловечивания Запада
Аналитики RAND: США рассматривают возможность нанесения удара по России в случае эскалации
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Чем развлечь компанию? 6 интересных игр для детей и взрослых