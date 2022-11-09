Шлаки и токсины: вся правда о веществах, которые могут вам навредить

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Зачастую о токсинах и шлаках можно услышать от продавцов чудодейственных биологически активных добавок, помогающих избавиться от накопившихся в организме вредоносных веществ. Но что это такое на самом деле? И нужно ли от них избавляться с помощью специальных средств? Разбираемся вместе с врачом.
Токсины — это яды биологического происхождения, изучением которых занимается токсикология. К таким веществам относятся яды змей, продукты жизнедеятельности бактерий, гельминтов, вирусов.
Также токсином может стать вещество, образовавшееся в организме и ставшее для него опасным. Например, во время термического ожога третьей и четвертой степени возможны поражения, сопровождающиеся распадом тканей. Но в здоровом организме токсины не синтезируются.
Вредные вещества могут попадать в тело извне, но зачастую оно справляется своими силами и выводит их с помощью внутренней «детокс-системы»: почек, печени, потовых желез. Если человек здоров, эти органы не нуждаются в препаратах-стимуляторах. Главное — не мешать их работе: не злоупотреблять алкоголем, фастфудом и другими вредностями.
По данным Роспотребнадзора, наиболее известными токсинами, производимыми плесневыми грибами, считаются те, которые вырабатывает Aspergillus. Ими могут быть поражены зерновые культуры, арахис при несоблюдении правил транспортировки и хранения. Это вещество поражает желудочно-кишечный тракт и печень.
Отсутствие санитарных условий приводит к попаданию в пищу бактерии Salmonella. Это, в свою очередь, может вызвать такое заболевание, как сальмонеллез. Также недостаточная термическая обработка молочных и мясных продуктов, рыбы и яиц приводит к развитию этого инфекционного заболевания.
Консервированные продукты — питательная среда для роста и размножения бактерий рода Clostridium botulinum. Первые признаки ботулизма появляются спустя 8-10 часов после приема в пищу зараженных продуктов. Возможны такие симптомы, как головная боль, тошнота, рвота, кишечные расстройства, нарушение двигательной активности, паралич. При первых проявлениях следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Акриламид — нейротоксин, образующийся в процессе приготовления продуктов, содержащих крахмал. Его количество особенно возрастает при жарке.
Сакситоксин накапливается в жабрах рыб и в моллюсках. Причем после приготовления — даже после термической обработки — вещество не разрушается. С пищей попадает в организм человека, вызывая симптомы отравления уже в течение первого часа. Возможно появление таких признаков, как онемение полости рта, подушечек пальцев, паралич органов дыхания. В таком случае необходимо незамедлительно вызвать «Скорую помощь».
Существуют и другие виды токсинов, способных вызвать отравление. Не стоит заниматься самолечением, лучше сразу обратиться к врачу.
Несмотря на то что популярность средств для «чистки организма» от шлаков достаточно высока, в доказательной медицине нет информации о таких веществах.
Если токсины существуют в медицинской терминологии, то о шлаках научному миру ничего не известно, так как их наличие не доказано. Существует мнение, что шлаки — это результат переработки организмом продуктов, которые откладываются в кишечнике. Но в норме у здорового человека таких «отложений» не происходит — продукты жизнедеятельности выводятся из организма.
Врачи и ученые не отрицают, что в организм могут попасть вредные вещества. Но при наличии здоровых органов выведения они не откладываются, а своевременно и эффективно покидают организм без каких-либо специальных препаратов и процедур.
В организме можно обнаружить инородные вещества, такие как камни в желчном пузыре, почках, кишечнике. Но отношения к шлакам это не имеет. Такие образования появляются чаще всего из-за нарушения обменных процессов. Лечением подобных проявлений занимаются узкие специалисты.
Будьте внимательны к своему здоровью, старайтесь вести активный образ жизни и внедряйте в него полезные привычки. Тогда беспокоиться о токсинах вряд ли придется.