Хурма: польза и вред для здоровья

Осенью любимым и традиционным лакомством для многих является хурма. Эта ягода (именно ягода, а не фрукт, как ошибочно считают многие) появляется на прилавках магазинов лишь в определенный сезон — с сентября по декабрь.

Хурма — сладкая оранжевая ягода. С латинского ее название переводится как «сердечное яблоко». Родом хурма из Китая, но сегодня ее выращивают во многих странах, включая Россию. Растет хурма на дереве, которое может жить до 500 лет.

Существует около 300 сортов хурмы. Вот самые популярные из них.

Королек. Это самый известный сорт в России, который имеет оранжевый цвет и мякоть шоколадного цвета.

Мандаринная хурма. Внешне похожа на мандарин, мякоть очень сладкая. В таком сорте хурмы нет косточек.

Бычье сердце. Это очень крупные и твердые плоды оранжевого цвета, имеющие яркую нежную мякоть без косточек.

Шарон. Этот вид появился в результате скрещивания двух популярных фруктов — яблока и хурмы. На вкус похож на абрикос, яблоко и айву одновременно. А еще этот сорт стоит дороже остальных.

Также плоды делят на невяжущие (напирмер, королек), плоды с переменной терпкостью (шоколадная хурма сорта зенджи-мару) и вяжущие сорта (самый вяжущий сорт — это японская хачия).

Калорийность и БЖУ хурмы

Хурма имеет низкую калорийность: 67 ккал на 100 г продукта. В 100 г хурмы содержится:

0,5 г белков;

0,4 г жиров;

15,3 г углеводов.

Мнение о том, что хурма содержит много сахара, не совсем верно. Хурма на 80% состоит из воды, как и многие ягоды, овощи, фрукты, а также содержит пищевые волокна, которые несколько замедляют усвоение углеводов и не дают резких скачков сахара в крови.

Польза хурмы

Профилактика болезней сердца

Дубильная и галловая кислоты в составе хурмы снижают кровяное давление и уровень «плохого» холестерина. Снижению холестерина способствует и клетчатка. Калий и магний помогают нормализовать давление. В результате повышается эластичность сосудов.

Защита от свободных радикалов

Кроме того, антиоксиданты защищают от преждевременного старения, из-за чего улучшается состояние кожи, волос и ногтей. А бета-каротин важен и для органов зрения.

Профилактика дефицита йода

Этот микроэлемент содержится не только в водорослях и морепродуктах, но и в хурме. Недостаток йода может приводить к заболеваниям щитовидной железы.

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Нормализация метаболизма

В хурме содержится витамин В5. Витамины группы В в целом необходимы для базовых обменов углеводов, аминокислот и жиров в организме.

Также хурма содержит пищевые волокна, которые должны присутствовать в полноценном рационе.

Кроме того, в хурме содержатся кальций, фосфор, железо. А еще, как и большинство ягод и фруктов, хурма содержит витамин С, а он тоже является важной составляющей правильного питания.

Вред хурмы

Употребление, точнее, злоупотребление хурмой может вызвать различные проблемы со здоровьем.

Непроходимость кишечника

Ягода содержит клетчатку, избыток которой сам по себе способен вызвать сбои в работе пищеварительной системы. В незрелых плодах есть специфические пищевые волокна. В желудке они сбиваются в неперевариваемые комки (безоаровые , тормозящие процесс переваривания пищи и блокирующие ее в верхней части пищеварительного тракта.

Проблемы с почками

Хурма имеет мочегонный эффект. Кроме того, содержит танины, которые могут нарушить работу почек и спровоцировать камнеобразование.

Повышение уровня сахара

В хурме довольно много фруктозы. Поэтому у диабетиков даже после употребления минимального количества хурмы может резко повыситься сахар.

Почему хурма вяжет

Хурма при употреблении вяжет, что не всегда приятно, и много ее не съешь. Это происходит из-за танинов. Нужно помнить, что больше танинов находится в незрелой хурме. Если вы купили очень плотные плоды, значит, они не совсем спелые. Чтобы уменьшить вяжущий привкус, ягоды можно на сутки положить в морозилку либо оставить их при комнатной температуре на 3-4 дня. Так они достигнут зрелости.

Фото istockphoto.com/GomezDavid

Можно также положить хурму в бумажный пакет вместе с бананами или яблоками. Эти фрукты выделяют газ, который ускоряет созревание. В полностью спелой хурме танинов будет значительно меньше, а значит, ягода будет меньше вязать.

Хурма в косметологии

Массажный крем с хурмой

Чтобы сделать антицеллюлитный массажный крем, нужно измельчить пару ягод без кожицы, смешать их с морской солью и соком лимона и апельсина. Массаж нужно проводить не дольше 10 минут.

Маска от кругов под глазами

Нужно смешать измельченную хурму с творогом и сметаной, нанести на кожу под глазами, затем смыть теплой водой.

Вкусные блюда с хурмой

Есть хурму можно в сыром или сушеном виде, в том числе добавляя ее в творог или йогурт.

Смузи из хурмы и банана

Ингредиенты:

хурма — 1 шт.;

банан — 1 шт.;

кефир или йогурт без сахара — 1 стакан (200 мл).

Фото istockphoto.com/NoirChocolate

Способ приготовления:

Промыть хурму, удалить плодоножку и косточки. Очистить банан, порезать небольшими кусочками. Измельчить хурму. Залить фрукты кефиром и измельчить блендером до однородности.

Достоинство этого рецепта в вариативности. Кефир можно исключить или заменить свежевыжатым соком апельсина. Также можно добавить в смузи корицу, кардамон или другие ароматные приправы.

Салат из хурмы с моцареллой

Ингредиенты:

хурма — 2 шт.;

моцарелла — 100 г;

кресс-салат — 4-5 веточек;

растительное масло — 1 ст. л.

грецкие орехи — по желанию;

гранатные зерна — 10 шт.

Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Способ приготовления:

Помыть хурму, очистить от кожицы и косточек. Порезать хурму кусочками, выложить в салатник. Промыть кресс-салат, порвать его руками, соединить с хурмой. Выложить моцареллу. Полить салат маслом. При желании масло можно смешать с виноградным уксусом или лимонным соком. Украсить готовый салат зернами граната.

Как выбрать хурму

При покупке хурмы нужно обращать внимание на цвет плода. Он должен быть ярким и блестящим. Если цвет бледный или светлый — хурма еще не поспела. Также посмотрите на листочки и плодоножки: они должны быть подсохшими и темного цвета. На поверхности хурмы не должно быть повреждений, следов гнили и плесени.

На запах хурма должна быть приятной.

Как хранить хурму

Хранить хурму нужно при температуре около 0°C и при высокой влажности воздуха. В таких условиях она сохранит свои свойства на 2-3 месяца. Если плоды мягкие и спелые, с ними стоит обращаться аккуратно, чтобы не повредить. Если на хурме есть вмятины, трещины или пятна, ее нужно съедать сразу, храниться она не будет.

Популярные вопросы

Сколько плодов хурмы можно съедать в день

Хурма при употреблении вяжет, что является естественным ограничителем для любителей этой ягоды. Но в любом случае важно знать меру.

Можно ли есть хурму на голодный желудок

Есть хурму натощак в чистом виде не рекомендуется. Лучше употреблять ее с чем-то белковым, например, творогом, йогуртом без фруктовых добавок.

Можно ли есть хурму с кожей

Кожура хурмы абсолютно съедобна и содержит пищевые волокна. Если кожура кажется неприятной на вкус, ее можно удалить.

За счет того, что хурма — достаточно сочная ягода, ее мякоть удобнее выедать чайной ложкой, чем есть хурму с кожурой.

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