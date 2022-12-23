3 продукта, которые помогут избавиться от изжоги

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Молоко в этот список не входит.
Изжога — это мучительное чувство жжения, тяжести или боли за грудиной и в верхней части живота. Приступы изжоги могут длиться несколько часов и значительно ухудшают качество жизни, снижают работоспособность, нарушают сон.
Изжогу провоцируют разные причины: переедание, злоупотребление алкоголем, повышенная кислотность желудочного сока, повышенная чувствительность рецепторов пищевода, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
Если приступы изжоги стали частыми, рекомендуется пройти обследование у гастроэнтеролога и убедиться, что это не симптом тяжелого заболевания.
С единичным приступом жжения и дискомфортом помогут справиться рекомендации по питанию и продукты-антациды (снижают кислотность желудочного сока).
Главная рекомендация — придерживаться правильного питания и ограничить продукты, провоцирующие изжогу:
Перечисленные продукты повышают кислотность в желудке, способствуют расслаблению клапана между желудком и пищеводом, увеличивая его чувствительность.
Частые приступы изжоги могут привести к развитию ГЭРБ (гастроэзофагорефлюксной болезни). Заболевание проявляется болезненной изжогой, отрыжкой с кислым привкусом, затруднением проглатывания пищи, болями.
ГЭРБ опасна, потому что может стать причиной язвы пищевода, развития синдрома Баррета (предраковое состояние пищевода) и онкологического заболевания.
При резком приступе изжоги на помощь приходят природные лекарства — продукты-антациды. Они снижают кислотность желудка, нормализуют ее и снимают неприятные симптомы. К эффективным антацидам относятся мед манука, свежая кинза и бананы.
Улучшает работу пищеварения и всего желудочно-кишечного тракта. Одна столовая ложка меда в день защищает от развития язвенной болезни и воспалений слизистой, стимулирует выработку пищеварительных ферментов.
Ряд исследований доказывает эффективность меда манука в лечении язвы желудка, вызванной бактерией хеликобактер пилори.
Мед с высшим показателем активности (обозначается как MGO 400+ и UMF 20+) помогает лечить изжогу, симптомы гастрита и язвы желудка, синдром раздраженного кишечника.
Станет прекрасным средством от повышенного газообразования, тошноты, тяжести. Ароматная зелень помогает справиться с приступом изжоги благодаря содержанию линалоола и борнеола — эти вещества поддерживают работу системы пищеварения и печени, улучшают производство ферментов и пищеварительных соков. Пряность активизирует процесс переваривания, защищая слизистые от раздражения и появления изжоги.
Фрукт нейтрализует агрессивную соляную кислоту в пищеварительном соке, защищая слизистую от раздражения и повреждений. В мякоти банана содержатся крахмалистые вещества, стимулирующие выработку слизи (оказывает обволакивающий эффект и дополнительную защиту стенок желудка). Один спелый банан может заменить прием дозы лекарственного препарата.
Бананы ускоряют восстановление поврежденных клеток слизистой желудка, а благодаря обилию растительной клетчатки улучшают моторику кишечника, помогая бороться с запорами.
Рекомендуется есть бананы через 1,5-2 часа после завтрака или обеда. Есть эти фрукты натощак нежелательно. Каждый день бананы тоже есть не следует, потому что они насыщены углеводами и достаточно калорийны (примерно 90-96 ккал на 100 г).
Рацион при изжоге должен состоять из легких блюд, которые быстро перевариваются. Для приема пищи подойдут каши на воде из цельнозерновых круп, омлет или яйцо-пашот (яйца, сваренные вкрутую, не рекомендуются), рыбное и мясное суфле, паровые котлеты.
На десерт можно съесть запеченные фрукты или фруктово-ягодное желе на агар-агаре (сахарозаменитель).
Чтобы помочь организму при приступах изжоги, рекомендуется соблюдать несколько правил:
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