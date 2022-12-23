3 продукта, которые помогут избавиться от изжоги

Молоко в этот список не входит.

Изжога — это мучительное чувство жжения, тяжести или боли за грудиной и в верхней части живота. Приступы изжоги могут длиться несколько часов и значительно ухудшают качество жизни, снижают работоспособность, нарушают сон.

Изжогу провоцируют разные причины: переедание, злоупотребление алкоголем, повышенная кислотность желудочного сока, повышенная чувствительность рецепторов пищевода, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Если приступы изжоги стали частыми, рекомендуется пройти обследование у гастроэнтеролога и убедиться, что это не симптом тяжелого заболевания.

С единичным приступом жжения и дискомфортом помогут справиться рекомендации по питанию и продукты-антациды (снижают кислотность желудочного сока).

Какие продукты нельзя есть при изжоге

Главная рекомендация — придерживаться правильного питания и ограничить продукты, провоцирующие изжогу:

фастфуд;

жирные, острые, копченые, соленые продукты и блюда;

пасленовые ( помидоры, баклажаны, перец, картофель );

кофе и крепкий черный чай;

шоколад и какао-продукты;

свежая мята;

лук и чеснок;

сладкая газированная вода;

алкоголь (особенно белое вино).

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Перечисленные продукты повышают кислотность в желудке, способствуют расслаблению клапана между желудком и пищеводом, увеличивая его чувствительность.

Частые приступы изжоги могут привести к развитию ГЭРБ (гастроэзофагорефлюксной болезни). Заболевание проявляется болезненной изжогой, отрыжкой с кислым привкусом, затруднением проглатывания пищи, болями.

ГЭРБ опасна, потому что может стать причиной язвы пищевода, развития синдрома Баррета (предраковое состояние пищевода) и онкологического заболевания.

Какие продукты помогают при изжоге

При резком приступе изжоги на помощь приходят природные лекарства — продукты-антациды. Они снижают кислотность желудка, нормализуют ее и снимают неприятные симптомы. К эффективным антацидам относятся мед манука, свежая кинза и бананы.

Мед манука

Улучшает работу пищеварения и всего желудочно-кишечного тракта. Одна столовая ложка меда в день защищает от развития язвенной болезни и воспалений слизистой, стимулирует выработку пищеварительных ферментов.

Ряд исследований доказывает эффективность меда манука в лечении язвы желудка, вызванной бактерией хеликобактер пилори.

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Мед с высшим показателем активности (обозначается как MGO 400+ и UMF 20+) помогает лечить изжогу, симптомы гастрита и язвы желудка, синдром раздраженного кишечника.

Кинза

Станет прекрасным средством от повышенного газообразования, тошноты, тяжести. Ароматная зелень помогает справиться с приступом изжоги благодаря содержанию линалоола и борнеола — эти вещества поддерживают работу системы пищеварения и печени, улучшают производство ферментов и пищеварительных соков. Пряность активизирует процесс переваривания, защищая слизистые от раздражения и появления изжоги.

Бананы

Фрукт нейтрализует агрессивную соляную кислоту в пищеварительном соке, защищая слизистую от раздражения и повреждений. В мякоти банана содержатся крахмалистые вещества, стимулирующие выработку слизи (оказывает обволакивающий эффект и дополнительную защиту стенок желудка). Один спелый банан может заменить прием дозы лекарственного препарата.

Бананы ускоряют восстановление поврежденных клеток слизистой желудка, а благодаря обилию растительной клетчатки улучшают моторику кишечника, помогая бороться с запорами.

Рекомендуется есть бананы через 1,5-2 часа после завтрака или обеда. Есть эти фрукты натощак нежелательно. Каждый день бананы тоже есть не следует, потому что они насыщены углеводами и достаточно калорийны (примерно 90-96 ккал на 100 г).

Что делать, если у вас изжога

Рацион при изжоге должен состоять из легких блюд, которые быстро перевариваются. Для приема пищи подойдут каши на воде из цельнозерновых круп, омлет или яйцо-пашот (яйца, сваренные вкрутую, не рекомендуются), рыбное и мясное суфле, паровые котлеты.

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На десерт можно съесть запеченные фрукты или фруктово-ягодное желе на агар-агаре (сахарозаменитель).

Чтобы помочь организму при приступах изжоги, рекомендуется соблюдать несколько правил:

Убрать из рациона провоцирующие изжогу продукты.

Полноценно питаться три раза в день, исключив перекусы на бегу и переедание на ночь.

Есть в спокойном и осознанном состоянии, наслаждаться трапезой без гаджетов и телевизора (чтобы нервная система не провоцировала раздражение рецепторов пищевода, а парасимпатическая система работала без сбоев).

Не заниматься спортом и другой физической активностью сразу после приема пищи.

Не носить узкую одежду, тугие пояса и ремни.

Ложиться спать в таком положении, чтобы голова была приподнята (так исключается вероятность механического заброса содержимого желудка в пищевод во время сна). Для комфортного сна можно приобрести специальную подушку.

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