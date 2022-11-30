Что делать, чтобы предотвратить инсульт? 4 совета, которые помогут снизить риски

С этой проблемой сталкивается все больше молодых людей.

Из-за закупорки или разрыва сосуда нарушается кровоснабжение головного мозга. Его структурам не хватает кислорода, который перестает поступать в необходимом объеме. По этой причине на определенном участке гибнут клетки мозга.

Бытует мнение, что инсульт может поразить только пожилых людей. Но в настоящее время растет число инсультов среди молодых.

Симптомы инсульта

Резкая и сильная головная боль. Ухудшение качества зрения, двоение в глазах. Головокружение, нарушение координации. Потеря чувствительности на одной стороне лица или всего тела.

Не следует игнорировать подобные симптомы. Сразу нужно вызвать «Скорую помощь». Чем раньше будет оказано лечение, тем выше шансы на быстрое восстановление и возвращение к привычной жизни.

Серьезных проблем и осложнений бывает не избежать даже в случае поражения маленького участка мозга. Поэтому важно сделать все возможное, чтобы предотвратить инсульт.

Фото unsplash.com

Что делать, чтобы предотвратить инсульт

Поддерживать вес в норме

Несмотря на то что наступление инсульта происходит внезапно, ему предшествует определенный образ жизни и характер питания. Одна из возможных причин недуга — ожирение. Согласно исследованию, оно может привести к образованию тромбов. А оторвавшийся тромб — к инсульту. Избыточный вес также способствует развитию диабета второго типа, повышению артериального давления и другим проблемам со здоровьем.

Сбалансированное питание включает все необходимые вещества для поддержания нормальной работы организма. В рационе должны присутствовать фрукты, овощи, крупы, нежирное мясо, рыба, зелень.

Контролировать прием гормональных препаратов

Гормональные контрацептивы увеличивают риск развития инсульта. Их прием может вызвать образование тромбов. Это не означает категорический отказ от использования этих средств. При выборе следует обратиться к специалисту, который поможет подобрать оптимальную дозировку или порекомендовать альтернативные методы контрацепции.

Фото unsplash.com

Уменьшить потребление соли

Не стоит вовсе отказываться от соли. Но употреблять эту добавку следует в умеренных количествах. Особенно учитывая содержание натрия в таких продуктах питания, как сыры, колбасы, хлеб, консервы.

По данным исследования, соль плохо воздействует на сердечно-сосудистую систему. Артериальное давление повышается в ответ на избыточное поступление натрия. Резкое изменение этого показателя может привести к инсульту.

Контролировать уровень холестерина

Холестерин необходим организму для образования гормонов и строения стенок клеток. Но завышенный показатель вызывает повреждение сосудов. Они сужаются, их стенки становятся тонкими. Появляются холестериновые бляшки, которые затрудняют движение крови по артериям. Выявить отклонения от нормы можно при помощи лабораторного исследования.

Самостоятельно повлиять на снижение холестерина можно при помощи изменения питания, которое включает достаточное количество фруктов, овощей, ягод и цельных злаков. Также мерой профилактики считается отказ от курения и употребления алкоголя. Благотворно влияют на состояние здоровья умеренные физические нагрузки, например пешие прогулки на свежем воздухе или занятия йогой.

Существуют некоторые факторы риска развития инсульта, которые сложно контролировать. Например, наследственная предрасположенность, возрастные изменения, ряд сопутствующих заболеваний. Поэтому стоит уделить внимание тем факторам, которые вы в силах изменить. Как правило, инсульту предшествует ряд неблагоприятных событий и условий. За это время в организме происходят значительные изменения. Важную роль играет забота о качестве жизни в долгосрочной перспективе.