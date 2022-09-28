Как перестать кусать губы? Действенные методы

Расскажем, как избавиться от привычки, которая портит внешний вид.

Кусание губ считается вредной привычкой, к которой склонны и взрослые, и дети. Подробнее разберемся, что заставляет людей делать это, а также назовем эффективные методы борьбы.

Причины

Кусание губ относят к психологической проблеме. Как правило, люди это делают, когда переживают или не уверены в себе. Психологи отмечают, что кусают губы те, кто испытывал недостаток любви и внимания еще в детстве. Взрослые в основном это делают, когда испытают стресс в повседневной жизни. Кто-то грызет ногти, кто-то давит прыщи, а кто-то кусает губы. Такое поведенческого расстройство называют дерматилломанией, или невротической экскориацией. И, как говорит статистика, 5,4% людей в мире страдают дерматилломанией, и в основном это женщины и подростки.

Еще одной из причин этого могут быть заболевания ЖКТ. Так корочка на губах и налет на губной слизистой сигнализируют о воспалительных болезнях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки или тонкого кишечника. Для определения заболевания необходимо посетить гастроэнтеролога.

Последствия

Кусать губы на людях не очень красиво, а в некоторых местах даже и неприлично.

Более того, покусанные губы выглядят неэстетично и постоянно кровят, трескаются. Стоит понимать, что имеется большой риск занесения инфекции. Часто появляются воспаления и даже герпес. Также губы с ранами остро чувствую перепад температуры, острую, соленую и кислую еду.

Из-за кусания губ появляются постоянные чувства вины перед собой и стыда перед обществом, что несет новые психологические проблемы.

Помимо этого около губ появляются мимические морщины, что станет большой проблемой особенно для женщин.

Из-за кусания губ может произойти воспаление. Фото Global Look Press

Методы избавления от этой привычки

Бальзамы для губ

Красить губы стоит бальзамом, блеском или вазелином для губ ежечасно. Так вы будете следить за собой, а аромат будет неким напоминанием. Лучше всего выбрать бальзам с неприятным вкусом. Или же женщинам можно красить губы яркой помадой. Вы перестанете кусать губы, чтобы не испортить себе макияж.

Жвачка

Заменить эту вредную привычку можно жеванием жвачки. Стоит выбрать без сахара, чтобы не навредить зубам. Особенно это эффективно, если вы кусаете не только губы, но и щеки. Жвачку удобно всегда носить с собой. А использовать ее лучше в стрессовых ситуациях.

Некоторые советуют сосать леденцы, однако в них много сахара.

Йога и дыхательные упражнения

Так как кусание губ — это психологическая проблема, то стоит задуматься о своем душевном здоровье. Быстро и эффективно расслабиться помогают дыхательные упражнения. А выполнять их можно в любой момент незаметно для окружающих.

Поход к психологу

Помочь в таком непростом вопросе вам сможет психолог или психотерапевт. Для этого необязательно идти к нему на прием, сегодня есть много услуг онлайн.

Помощь семьи и друзей

Стоит признаться своим близким, что вы испытываете дискомфорт из-за покусывания губ, и хотите от нее избавиться. Они вас обязательно поддержат и подскажут, когда вы начинаете кусать губы.