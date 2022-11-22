Как понизить давление дома самостоятельно? 5 простых методов

22 ноября, 16:00
Если вы гипертоник, необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы определить причину повышения давления. Только так можно понять, какой препарат будет эффективен. Но если повышенное давление вам не свойственно, снизить его можно и в домашних условиях.
Натуральное какао или темный шоколад без добавления сахара или молока могут помочь снизить кровяное давление или купировать легкую гипертонию. В этих продуктах содержатся флавоноиды, которые способствуют расширению артерий, уменьшая в них напряжение.
Ягоды и некоторые другие продукты содержат полифенолы, которые отлично снижают повышенное давление или артериальную гипертензию, а также помогают предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Самые известные:
· ягоды годжи,
· экстракт чеснока,
· берберин,
· цветок гибискуса.
Магний помогает расслаблять кровеносные сосуды, делает их более эластичными и, следовательно, регулирует кровяное давление.
Чаи из трав вместе со сбалансированной диетой также способны влиять на баланс давления:
· чай из хвоща;
· валериановый чай;
· чай из листьев оливы;
· ямайский цветочный чай;
· лимонный сок.
И даже просто системное достаточное количество потребляемой качественной не кипяченой воды способно привести в порядок давление — конечно, если процесс еще не запущенный и не требует острой медицинской помощи.
При повышении давления пейте чистую воду — не менее 1,5 литра в сутки.
Также снизить давление может помочь теплая ванночка для ног и рук — это расширит сосуды конечностей, усилит приток крови к ним.