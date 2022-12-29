Как правильно ставить цели на будущий год? Советы психолога

Скорее всего, вы делали это неправильно.

В Новый год традиционно принято становиться лучшей версией себя или хотя бы планировать. Что нужно для того, чтобы цели становились реальностью? Необходимы ли для этого карты желаний? Обязательно ли планировать в новогоднюю ночь? Разбираемся с психологом Надеждой Пожаровой.

Как правильно ставить перед собой цели

Если посмотреть на пирамиду Маслоу или любую таблицу потребностей, мы увидим, что у людей есть базовые желания, и они идут вверх. Соответственно, если вам необходимо поправить свою базу, цели нужно ставить исходя из потребностей: например, заботиться о своем здоровье, наладить режим, привести себя в форму и т.д.

Стоит разделить мечты, желания, цели и задачи по разным областям. Очень важно отделять фантазию от цели. Можно визуализировать и представлять, но при этом не забывать о том, что цели — это конкретные планы, планомерная последовательность решений и событий. Мечтания очень эффективны, особенно если это дарит вам радость и ощущения удовольствия. Но не стоит забывать, что цель — это то, к чему мы должны последовательно идти — не только наше воображение, но и определенные ресурсные задачи.

На что стоит обратить внимание при составлении целей

Важно сначала обозначить те сферы, которые вам необходимо учитывать для того, чтобы вы были эффективными, продуктивными, работоспособными, радостными и счастливыми. Рекомендуем исходить именно из тех сфер, где нужно что-то скорректировать. Анализируя и исследуя свою жизнь, мы видим, где в новом году у нас слепые пятна или слабые стороны. Исходя из этого, можно составлять цели. То есть цели должны быть неразрывны с вашей жизнью, желаниями, основными задачами, потребностями и замыслами.

Основные правила при составлении целей

Думайте о чувствах

Определитесь, как вы хотите ощущать себя (уравновешенным, в гармонии с собой, счастливым), а уже затем приступайте к планированию целей. Например, чтобы ощущать себя бодрым и счастливым, вам нужно заниматься спортом. Одним вариантом цели могут быть пробежки три раза в неделю или занятия танцами.

Под некоторыми целями подразумевайте привычки

Если ваша цель требует регулярности (сдача экзамена на отлично, изучение иностранного языка, идеальная форма), то введите в привычку действия, способствующие ее достижению. Главное — придерживаться постоянства и никогда не пропускать два раза подряд. В противном случае высок шанс покончить с привычкой раз и навсегда. Если прогулять один день — это снизит шансы на долгосрочный стабильный результат примерно на 5%, двойной прогул уменьшает их на 40%. Три дня — и можно начинать все сначала, потому что вы упустили свой шанс и создали условия для безнаказанных «прогулов» в будущем.

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Делите долгосрочные цели

Глобальные задачи, для которых понадобится большое количество усилий, требуют подробного плана для их достижения. Четко сформулируйте свою цель и напишите все, что вам необходимо для ее достижения, а что этому препятствует. Затем переходите к перечислению действий — что вам нужно сделать для ее достижения (отказаться от алкоголя, проводить меньше времени в социальных сетях, прочитать список из 20 книг и т.д.).

Не перегружайте себя задачами

Лучше не ставить перед собой сразу 20 целей: во-первых, их выполнение растянется надолго, а во-вторых, высок риск все бросить, не успев начать. Ограничьтесь тремя-пятью целями (пусть одна из них будет глобальной, а остальные — второстепенными). Для дополнительной мотивации рекомендуется поставить перед собой цель, которую вы точно сможете выполнить (прочитать пять книг за месяц), чтобы был стимул и вдохновение для претворения остальных целей в жизнь.

Помогают ли карты желаний в достижении целей

Карты желаний, коллажи желаний и любые другие похожие практики — это очень эффективно. Когда вы составляете карту желаний, вы условно выбираете круг и видите закономерность своего выбора. Например, начинаете замечать, что выбираете вещи одних и тех же цветов или одного и того же стиля. Когда мы вербализируем и осознаем, из чего мы состоим, это очень сильно помогает в дальнейшем принимать какие-то решения, лучше узнавать себя.

Кроме того, это расширяет кругозор и эмоциональный диапазон. Листая журналы или социальные сети, мы вдруг обнаруживаем, что много всего еще нами не познано и не сделано, и мотивируем себя, например, прыгнуть с парашютом или выбраться в мини-путешествие на выходные.

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Когда не стоит ставить цели

При планировании глобальных целей на год очень важно учитывать ваше состояние на сегодняшний день. Если цель будет вас фрустрировать, заставлять сомневаться в себе, достаточно будет одной не слишком глобальной для того, чтобы потерять веру в себя.

Важно учитывать, что цель должна поддерживать, окрылять и давать мотивацию. Если же она заставляет испытывать деструктивные чувства и раздражает, сначала необходимо выровнять свой эмоциональный фон, позаботиться о чувствах и понять, в каком состоянии вы сейчас находитесь. В противном случае это будет только расстраивать вас и вводить в состояние уныния.

Обязательно ли ставить цели под Новый год

Бывает так, что человек начинает настраивать себя на то, что в этот день исполнятся все его желания, а в итоге попадает впросак, потому что у него нет ни настроения, ни желания ставить перед собой цели. И тогда упущенная возможность начинает фрустрировать. Лучше позволять себе быть собой, мечтать тогда, когда мечтается именно вам. При планировании целей важно почувствовать, что вы в желании и состоянии это сделать.