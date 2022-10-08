Как приготовить простые напитки, которые значительно повысят иммунитет

С наступлением осеннего периода необходимо внимательно относиться к состоянию своего здоровья, чтобы избежать сезонного гриппа и ОРВИ. Волшебных средств по активизации иммунитета не существует, не стоит уповать в этом вопросе на недобросовестных рекламодателей. Два действенных метода повысить защитные свойства организма — это вакцинация и забота о своем здоровье в долгосрочной перспективе. Последнее означает, что невозможно изменить состояние организма моментально. Изменение качества жизни, направленное на повышение иммунитета, предполагает регулярные физические нагрузки, полноценное питание. Несмотря на свою простоту и доступность, этот подход не так часто применяется в реальной жизни.
Неполноценное питание, регулярные попытки прибегнуть к помощи диет, чтобы быстро похудеть, — все это основные причины плохого иммунитета. Использование напитков с целью улучшения ответной реакции организма на всевозможные вирусы и бактерии может помочь, только если они являются частью обоснованного подхода. Регулярное употребление напитков, богатых питательными веществами, способно сыграть профилактическую роль в предотвращении развития различных заболеваний.
Вещества, необходимые организму для адекватной работы и формирования хорошего иммунитета, включают:
Белок — играет жизненно важную роль в поддержании способности иммунной системы противостоять заболеваниям.
Омега-3 — может помочь в уменьшении воспалительных процессов
Витамин А — помогает поддерживать иммунные функции клеток слизистых оболочек, выстилающих внутренние органы, и способность организма вырабатывать антитела в ответ на специфические инфекции.
Витамин D — стимулирует иммунную систему и способствует образованию иммунных клеток. Дефицит витамина D может повысить риск развития аутоиммунных заболеваний, в том числе рассеянного склероза.
Витамин С — поддерживает организм в борьбе с инфекцией, а также в восстановительный период.
Пробиотики — оказывают благотворное влияние на работу органов желудочно-кишечного тракта.
Катехины, флавоноиды, антиоксиданты — вещества, помогающие иммунной системе функционировать.
Помимо этого, сбалансированное питание должно включать витамины и минералы. В рационе должны присутствовать продукты, содержащие витамин Е, витамины группы В, цинк, магний, железо, кальций, селен, фосфор и многие другие элементы.
Потребление человеком необходимого количества жидкости играет важную роль в поддержании здоровья. Организм нуждается в воде, чтобы полноценно функционировать.
Напитки для укрепления иммунитета не обязательно должны быть сложными в приготовлении или дорогими. Их вполне можно готовить самостоятельно в домашних условиях из доступных, недорогих и полезных продуктов.
Простые напитки, полезные для иммунитета:
зеленый чай — богат катехином, поддерживающим иммунную систему;
чай с имбирем, лимоном и медом — богат витаминами;
какао — содержит антиоксиданты и флавоноиды;
смузи — совмещает в себе массу полезных элементов;
томатный и другие виды соков — содержат богатый витаминно-минеральный комплекс.
Михаил Гинзбург в телепередаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» советует употреблять какао в осенний период для поддержания здоровья организма и нормализации артериального давления.
Александр Мясников, говоря о свойствах чая, подметил пользу напитка для ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. Но при этом доктор не рекомендует пить чай на голодный желудок, чтобы избежать проявлений гастрита. К тому же чай способен нарушить процесс усвоения железа, поэтому к его употреблению следует внимательно отнестись тем, у кого низкий уровень гемоглобина и ферритина.
Для того чтобы обезопасить себя и близких от поражения вирусной и бактериальной инфекцией, необходимо соблюдать ряд несложных мер.
Личная гигиена — мытье рук способствует удалению потенциально опасных микроорганизмов с поверхности кожи.
Частые стрессовые ситуации оказывают неблагоприятное влияние на иммунную систему. По возможности необходимо стараться их избегать.
Здоровый подход к питанию поможет сохранить и укрепить иммунитет в долгосрочной перспективе.
Отсутствие полноценного сна, бессонница имеют пагубные последствия для иммунной системы.
Регулярные физические нагрузки способствуют укреплению сердечно-сосудистой, дыхательной систем.
Чудодейственных средств и напитков, которые могут внезапно повысить иммунитет, не существует. Однако ряд питательных веществ, содержащихся в продуктах, играют важную роль в профилактике заболеваний. Следует помнить, что состояние здоровья на данный момент — это результат образа жизни за последние годы.