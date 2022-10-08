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Сегодня, 08:00

Как приготовить простые напитки, которые значительно повысят иммунитет

Светлана Бутова
Чай с имбирем помогает укрепить иммунитет.
Фото Global Look Press
Какао помогает укрепить иммунитет.
Фото Global Look Press
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Выясняем, можно ли улучшить иммунные свойства организма при помощи напитков.

С наступлением осеннего периода необходимо внимательно относиться к состоянию своего здоровья, чтобы избежать сезонного гриппа и ОРВИ. Волшебных средств по активизации иммунитета не существует, не стоит уповать в этом вопросе на недобросовестных рекламодателей. Два действенных метода повысить защитные свойства организма — это вакцинация и забота о своем здоровье в долгосрочной перспективе. Последнее означает, что невозможно изменить состояние организма моментально. Изменение качества жизни, направленное на повышение иммунитета, предполагает регулярные физические нагрузки, полноценное питание. Несмотря на свою простоту и доступность, этот подход не так часто применяется в реальной жизни.

Помогают ли напитки в укреплении иммунитета?

Неполноценное питание, регулярные попытки прибегнуть к помощи диет, чтобы быстро похудеть, — все это основные причины плохого иммунитета. Использование напитков с целью улучшения ответной реакции организма на всевозможные вирусы и бактерии может помочь, только если они являются частью обоснованного подхода. Регулярное употребление напитков, богатых питательными веществами, способно сыграть профилактическую роль в предотвращении развития различных заболеваний.

Лосось. Какие продукты поднимают иммунитет?

Вещества, необходимые организму для адекватной работы и формирования хорошего иммунитета, включают:

  1. Белок — играет жизненно важную роль в поддержании способности иммунной системы противостоять заболеваниям.

  2. Омега-3 — может помочь в уменьшении воспалительных процессов

  3. Витамин А — помогает поддерживать иммунные функции клеток слизистых оболочек, выстилающих внутренние органы, и способность организма вырабатывать антитела в ответ на специфические инфекции.

  4. Витамин D — стимулирует иммунную систему и способствует образованию иммунных клеток. Дефицит витамина D может повысить риск развития аутоиммунных заболеваний, в том числе рассеянного склероза.

  5. Витамин С — поддерживает организм в борьбе с инфекцией, а также в восстановительный период.

  6. Пробиотики — оказывают благотворное влияние на работу органов желудочно-кишечного тракта.

  7. Катехины, флавоноиды, антиоксиданты — вещества, помогающие иммунной системе функционировать.

Помимо этого, сбалансированное питание должно включать витамины и минералы. В рационе должны присутствовать продукты, содержащие витамин Е, витамины группы В, цинк, магний, железо, кальций, селен, фосфор и многие другие элементы.

Какао помогает укрепить иммунитет. Фото Global Look Press
Какао помогает укрепить иммунитет.
Фото Global Look Press

Напитки для укрепления иммунитета

Потребление человеком необходимого количества жидкости играет важную роль в поддержании здоровья. Организм нуждается в воде, чтобы полноценно функционировать.

Напитки для укрепления иммунитета не обязательно должны быть сложными в приготовлении или дорогими. Их вполне можно готовить самостоятельно в домашних условиях из доступных, недорогих и полезных продуктов.

Простые напитки, полезные для иммунитета:

  • зеленый чай — богат катехином, поддерживающим иммунную систему;

  • чай с имбирем, лимоном и медом — богат витаминами;

  • какао — содержит антиоксиданты и флавоноиды;

  • смузи — совмещает в себе массу полезных элементов;

  • томатный и другие виды соков — содержат богатый витаминно-минеральный комплекс.

Глинтвейн. Как приготовить настоящий глинтвейн?

Михаил Гинзбург в телепередаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» советует употреблять какао в осенний период для поддержания здоровья организма и нормализации артериального давления.

Александр Мясников, говоря о свойствах чая, подметил пользу напитка для ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. Но при этом доктор не рекомендует пить чай на голодный желудок, чтобы избежать проявлений гастрита. К тому же чай способен нарушить процесс усвоения железа, поэтому к его употреблению следует внимательно отнестись тем, у кого низкий уровень гемоглобина и ферритина.

Общие рекомендации по укреплению иммунитета

Для того чтобы обезопасить себя и близких от поражения вирусной и бактериальной инфекцией, необходимо соблюдать ряд несложных мер.

  1. Личная гигиена — мытье рук способствует удалению потенциально опасных микроорганизмов с поверхности кожи.

  2. Частые стрессовые ситуации оказывают неблагоприятное влияние на иммунную систему. По возможности необходимо стараться их избегать.

  3. Здоровый подход к питанию поможет сохранить и укрепить иммунитет в долгосрочной перспективе.

  4. Отсутствие полноценного сна, бессонница имеют пагубные последствия для иммунной системы.

  5. Регулярные физические нагрузки способствуют укреплению сердечно-сосудистой, дыхательной систем.

Чудодейственных средств и напитков, которые могут внезапно повысить иммунитет, не существует. Однако ряд питательных веществ, содержащихся в продуктах, играют важную роль в профилактике заболеваний. Следует помнить, что состояние здоровья на данный момент — это результат образа жизни за последние годы.

Здоровье
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