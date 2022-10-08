Как приготовить простые напитки, которые значительно повысят иммунитет

Выясняем, можно ли улучшить иммунные свойства организма при помощи напитков.

С наступлением осеннего периода необходимо внимательно относиться к состоянию своего здоровья, чтобы избежать сезонного гриппа и ОРВИ. Волшебных средств по активизации иммунитета не существует, не стоит уповать в этом вопросе на недобросовестных рекламодателей. Два действенных метода повысить защитные свойства организма — это вакцинация и забота о своем здоровье в долгосрочной перспективе. Последнее означает, что невозможно изменить состояние организма моментально. Изменение качества жизни, направленное на повышение иммунитета, предполагает регулярные физические нагрузки, полноценное питание. Несмотря на свою простоту и доступность, этот подход не так часто применяется в реальной жизни.

Помогают ли напитки в укреплении иммунитета?

Неполноценное питание, регулярные попытки прибегнуть к помощи диет, чтобы быстро похудеть, — все это основные причины плохого иммунитета. Использование напитков с целью улучшения ответной реакции организма на всевозможные вирусы и бактерии может помочь, только если они являются частью обоснованного подхода. Регулярное употребление напитков, богатых питательными веществами, способно сыграть профилактическую роль в предотвращении развития различных заболеваний.

Вещества, необходимые организму для адекватной работы и формирования хорошего иммунитета, включают:

Белок — играет жизненно важную роль в поддержании способности иммунной системы противостоять заболеваниям. Омега-3 — может помочь в уменьшении воспалительных процессов Витамин А — помогает поддерживать иммунные функции клеток слизистых оболочек, выстилающих внутренние органы, и способность организма вырабатывать антитела в ответ на специфические инфекции. Витамин D — стимулирует иммунную систему и способствует образованию иммунных клеток. Дефицит витамина D может повысить риск развития аутоиммунных заболеваний, в том числе рассеянного склероза. Витамин С — поддерживает организм в борьбе с инфекцией, а также в восстановительный период. Пробиотики — оказывают благотворное влияние на работу органов желудочно-кишечного тракта. Катехины, флавоноиды, антиоксиданты — вещества, помогающие иммунной системе функционировать.

Помимо этого, сбалансированное питание должно включать витамины и минералы. В рационе должны присутствовать продукты, содержащие витамин Е, витамины группы В, цинк, магний, железо, кальций, селен, фосфор и многие другие элементы.

Какао помогает укрепить иммунитет. Фото Global Look Press

Напитки для укрепления иммунитета

Потребление человеком необходимого количества жидкости играет важную роль в поддержании здоровья. Организм нуждается в воде, чтобы полноценно функционировать.

Напитки для укрепления иммунитета не обязательно должны быть сложными в приготовлении или дорогими. Их вполне можно готовить самостоятельно в домашних условиях из доступных, недорогих и полезных продуктов.

Простые напитки, полезные для иммунитета:

зеленый чай — богат катехином, поддерживающим иммунную систему;

чай с имбирем, лимоном и медом — богат витаминами;

какао — содержит антиоксиданты и флавоноиды;

смузи — совмещает в себе массу полезных элементов;

томатный и другие виды соков — содержат богатый витаминно-минеральный комплекс.

Михаил Гинзбург в телепередаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» советует употреблять какао в осенний период для поддержания здоровья организма и нормализации артериального давления.

Александр Мясников, говоря о свойствах чая, подметил пользу напитка для ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. Но при этом доктор не рекомендует пить чай на голодный желудок, чтобы избежать проявлений гастрита. К тому же чай способен нарушить процесс усвоения железа, поэтому к его употреблению следует внимательно отнестись тем, у кого низкий уровень гемоглобина и ферритина.

Общие рекомендации по укреплению иммунитета

Для того чтобы обезопасить себя и близких от поражения вирусной и бактериальной инфекцией, необходимо соблюдать ряд несложных мер.

Личная гигиена — мытье рук способствует удалению потенциально опасных микроорганизмов с поверхности кожи. Частые стрессовые ситуации оказывают неблагоприятное влияние на иммунную систему. По возможности необходимо стараться их избегать. Здоровый подход к питанию поможет сохранить и укрепить иммунитет в долгосрочной перспективе. Отсутствие полноценного сна, бессонница имеют пагубные последствия для иммунной системы. Регулярные физические нагрузки способствуют укреплению сердечно-сосудистой, дыхательной систем.

Чудодейственных средств и напитков, которые могут внезапно повысить иммунитет, не существует. Однако ряд питательных веществ, содержащихся в продуктах, играют важную роль в профилактике заболеваний. Следует помнить, что состояние здоровья на данный момент — это результат образа жизни за последние годы.