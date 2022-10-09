Как жить с повышенным холестерином?

Рассказываем, можно ли распознать повышение уровня холестерина самостоятельно и какие меры помогут привести холестерин в норму.

Как чувствует себя человек, у которого повышен холестерин?

Без анализов не так просто распознать, что уровень холестерина стал выше нормы. Во-первых, симптомы похожи на проявления других заболеваний, таких как тромбоз и гипертония, во-вторых, ухудшение самочувствия ощущается только на той стадии, когда высокий холестерин уже вызвал последствия. Поэтому после 24 лет есть смысл контролировать свой уровень холестерина, чтобы успеть заблаговременно принять меры для его снижения.

На поздней стадии повышенный холестерин приводит к закупорке сосудов, что сказывается на качестве кровоснабжения внутренних органов. Поэтому нужно сдать анализ на холестерин, если у вас:

— часто бывают головные боли, в том числе мигрени;

— даже при небольших нагрузках возникает одышка;

— бывает трудно удержать равновесие;

— неожиданно появляется боль в ногах;

— не проходит чувство усталости;

— без видимых причин появляется сонливость и слабость.

Внешним признаком, однозначно указывающим на повышенный уровень холестерина, является ксантелазма — жировик возле глаз. С этим явлением чаще сталкиваются люди старше 45 лет, но оно бывает даже у детей.

При повышенном холестерине есть сладное вредно. Фото Global Look Press

Какие продукты нельзя есть при высоком холестерине?

Заподозрив у себя повышенный холестерин, многие начинают задумываться о методах его снижения, в том числе за счет ограничений в питании. Здесь каждый из находящихся в группе риска хватается за самое дорогое: «Можно ли при высоком холестерине алкоголь/сладости/кофе/сыр?» К сожалению для многих, на все вопросы ответы отрицательные. Диета, назначаемая врачом, подразумевает включение в рацион продуктов, снижающих холестерин, и исключение (или уменьшение потребления) продуктов, в которых много «плохого» холестерина. К последним относятся:

— жирное мясо;

— жирные молочные продукты (прежде всего сливочное масло, сливки и продукты на их основе);

— куриные яйца;

— майонез;

— различные сладости;

— кофе.

Какие существует ограничения, помимо диеты?

Для тех, кто не привык ограничивать себя в питании, изменение рациона — испытание само по себе. Но высокий холестерин ухудшает качество жизни. Например:

— почти наверняка придется заняться спортом, чтобы снизить вес;

— при этом необходимо будет советоваться с врачом об уровне физической нагрузки и ее типе;

— в связи со снижением уровня тестостерона и либидо может ухудшиться качество интимной жизни, что тоже потребует консультации врача;

— потребуется контролировать уровень стресса, в связи с чем, возможно, нужно будет отказаться от экстремальных развлечений и нервной работы.

Измерение уровня холестерина. Фото Global Look Press

Как снизить холестерин?

Уровень холестерина можно уменьшить до приемлемых значений, если:

— подружиться со спортом

Любая физическая активность пойдет на пользу, включая домашнюю уборку. Для начала можно ходить пешком по лестнице (если нет серьезных проблем с суставами и других противопоказаний), совершать прогулки. Посещение фитнес-зала возможно после консультации врача, который поможет подобрать оптимальную нагрузку.

— принимать назначенные врачом препараты

Мужчинам часто назначают прием гормонов, что может вызывать отторжение. Следует помнить о том, что врач не заинтересован в ухудшении состояния пациентов, поэтому едва ли станет раздавать рекомендации и выписывать рецепты на лекарства, которые вредят здоровью. При сомнениях можно обратиться к другому специалисту.

— придерживаться диеты

Как уже отмечалось, помимо отмены продуктов с высоким содержанием холестерина, необходимо употреблять продукты, помогающие выводить «плохой» холестерин из организма. В числе продуктов-помощников:

— растительные масла;

— крупы;

— бобовые;

— фрукты и овощи с высоким содержанием пектина;

— чай.

— отказаться от вредных привычек

Алкоголь, табак и желание «потюленить» после рабочего дня способствуют повышению холестерина. Поэтому активность (хотя бы умеренная) и уменьшение количества спиртных напитков и сигарет приведет к улучшению состояния здоровья, в том числе поможет контролировать холестерин.