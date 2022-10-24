Как приготовить ужин, не тратя много денег: советы нутрициолога

Рассказываем, что учесть при планировании меню, чтобы питание было не только экономным, но и полезным.

Алена Денисова, эксперт FPA, нутрициолог, специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни, объяснила, что правильное питание не значит дорогое. Ведь основу ежедневного рациона составляют привычные продукты: крупы и макароны (углеводы), нежирное мясо, рыба, яйца, молочные продукты (белки), растительное масло, семечки и орехи (жиры), разные овощи и фрукты — лучше сезонные, чем дорогие и экзотические (витамины и минералы).

Основные требования к меню на день:

— свежесть;

— натуральность;

— умеренная калорийность.

Последнее качество особенно применимо к ужину как последнему приему пищи. На него должно приходиться 15-20% от дневной нормы питания, в среднем это 400 калорий (если нет диеты или других обстоятельств, подразумевающих снижение суточного калоража).

Каким должен быть ужин

Следуя рекомендациям специалиста, можно сделать вывод, что пицца (как и другой фастфуд), пельмени и лазанья — неприемлемый вариант для ужина. Равным образом не подходит тяжелая пища, которая будет долго перевариваться:

— мясо;

— жирная рыба;

— печень трески;

— жареная еда;

— грибы;

— жирный сыр.

Желательно, но необязательно, чтобы блюдо, планируемое на ужин, содержало продукты в таких пропорциях:

— белок (рыба, молочные продукты, растительный белок) — 1/4;

— крупа — 1/4;

— овощи — 1/2.

Вместе с тем при планировании ужина нельзя руководствоваться только количеством потребляемых калорий. Если ограничиться блюдом из свежих овощей, стаканом кефира или каким-то другим низкокалорийным перекусом, еда быстро переварится, поэтому почти гарантированно возникнет риск переедания: «догон» перед сном, ночная еда или слишком обильный завтрак. Ну и не спать из-за чувства голода — удовольствие сомнительное.

Таким образом, ужин должен быть не слишком калорийным и не слишком тяжелым, но при этом насыщать так, чтобы есть не хотелось до самого утра.

Корзина с продуктами. Фото Global Look Press

Какие продукты можно использовать

Питательными, но не слишком калорийными блюдами считаются:

— каши;

— отварные яйца;

— запеченные овощи;

— речная рыба.

Понятно, что все перечисленные продукты можно сочетать между собой и готовить, например, рыбу с крупой.

Людям, не имеющим привычки готовить самостоятельно, на первых порах может быть сложно придумывать меню. Тем более меню из недорогих и полезных продуктов. Здесь могут прийти на помощь рецепты из книг по лечебному или диетическому питанию, меню больниц и санаториев. Не нужно следовать им буквально, достаточно увидеть саму идею, то есть разновидности основных блюд и гарниров, виды их сочетаемости между собой.