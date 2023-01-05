7 способов сжечь «праздничные» калории без особых усилий и тренировок

Главное — сделать над собой усилие и выбраться из дома.

Зимой календарь переполнен праздничным весельем: от коктейльных вечеринок и обмена вкусными подарками до ужинов с родными за бокалом вина. Рассказываем, как не отказывать себе в веселье и одновременно сжигать потребляемые калории.

Сходите на праздничное шоу или ярмарку

Это надежный способ заняться кардио, а также насладиться красивыми видами сезона.

Прогулка на 1,5 км может сжечь около 100 ккал. Обратите внимание, что это число в конечном счете зависит от вашего веса и темпа, с которым вы идете. Чем быстрее и чаще вы будете ходить, тем больше калорий вы сожжете!

Покатайтесь на лыжах или походите на снегоступах

Не обязательно посещать зимние курорты, чтобы покататься на лыжах. Достаточно выбраться в ближайший к дому лесок. Учитывая, что лыжников не так уж и мало, будьте уверены, что в вашем лесу будет уже готовая тропа.

Во многих городах есть профессиональные лыжные трассы, устроенные на небольших холмах или искусственных склонах. Беговые лыжи и прогулки на снегоступах могут сжигать около 472 ккал в час, а горные лыжи сжигают около 354 ккал в час.

Фото Freepik/ArtPhoto_studio

Покатайтесь на коньках

Предпочитаете больше катки? В новогодние праздники там царит особая атмосфера. Зашнуруйте коньки и рассчитывайте сжечь около 419 ккал за один час. Только не забудьте укутаться с головы до ног в самую теплую зимнюю одежду, чтобы не замерзнуть и не обморозиться.

Покатайтесь на ватрушках

Тюбинги, блины, ватрушки, таблетки — какие еще названия вы знаете? Лучший отдых с шумной компанией или семьей — это катание на тюбингах-ватрушках! Если вы еще не пробовали такой способ времяпрепровождения, вам может показаться, что ничего сложного в этом нет — садитесь и катитесь. А как насчет того, чтобы вернуться обратно в гору вместе с ватрушкой? Хорошее настроение, положительные эмоции и большие энергозатраты гарантированы.

Отправляйтесь за праздничными покупками

Это еще один интересный способ получить солидную дозу кардио. Поднимитесь на новый уровень, припарковав машину подальше, неся сумки в руках вместо тележки, пользуясь лестницей вместо подъема по эскалатору.

Фото Unsplash/Heidi Fin

Устройте битву снежками

Приготовьтесь бегать, прыгать и бросать, потому что пришло время старого доброго зимнего веселья, которое вызовет у вас невероятную ностальгию: битва снежками! Собираете ли вы группу друзей или членов семьи, сейчас самое время выйти на улицу и поиграть.

Слепите снеговика

Лепку снеговика, безусловно, можно считать упражнением. Никто ведь не забыл, как это делается? Чтобы скатать три больших снежных шара и украсить новогоднего друга, требуются усилия. Это зимнее занятие улучшит физическую форму и поможет растопить калории от лишних новогодних салатов и рождественских пряников, которыми вы баловались.

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