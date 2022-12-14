Кому нельзя принимать ванну? 8 случаев, когда от процедуры лучше отказаться

Это не лучший способ избавиться от простуды.

Полежать в горячей ванне после тяжелого рабочего дня — что может быть лучше? Но в некоторых случаях от домашнего СПА лучше воздержаться. Чтобы любые процедуры были не только приятными, но и полезными, важно знать, когда их делать нельзя. Рассказываем, кому полезно принимать ванну, а кому стоит от нее отказаться.

Чем полезна горячая ванна

Такая процедура помогает снять напряжение и успокоиться. Она положительно влияет на общее самочувствие, способствует расслаблению, помогает снять спазмы, уменьшить болевой синдром при некоторых заболеваниях.

За счет гидростатического давления во время принятия ванны улучшается кровоток, что способствует укреплению стенок сосудов.

Фото freepik, ru.freepik.com

Кому нельзя принимать ванну

Принимать горячую ванну нужно с большой осторожностью — в некоторых случаях она может нанести серьезный вред здоровью. Так, ванны с горячей водой противопоказаны детям, пожилым людям, беременным женщинам.

Также от горячей ванны стоит отказаться при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. В горячей воде тело быстро нагревается, и механизмы естественного охлаждения организма не срабатывают. При этом увеличивается частота сердечных сокращений и пульс, создается дополнительная нагрузка на сердце.

В числе тех, кому противопоказана горячая ванна — люди с пониженным артериальным давлением. Во время процедуры сосуды еще сильнее расширяются, что может спровоцировать обморок.

Кроме того, принимать горячую ванну не следует при:

повышенной температуре тела — возможно еще большее повышение и нарушение правильной терморегуляции;

тромбозе — чрезмерная нагрузка на сосуды может спровоцировать усугубление заболевания;

варикозном расширении вен (запрещены очень горячие ванны из-за значительного расширения сосудистых стенок).

Также горячая вода раздражает кожу. Она смывает грязь, а вместе с ней и кожное сало, которое защищает и увлажняет кожные покровы.

Фото freepik, ru.freepik.com

Более того, частые горячие ванны приводят к потери эластичности кожи и «высушивают» ее, что противопоказано при дерматологических заболеваниях, например при экземе, дерматитах, псориазе.

Официально не рекомендуется принимать горячие ванные при злокачественных и доброкачественных опухолях. Однако все не так однозначно.

Чтобы понять, можно ли конкретно вам принимать ванну, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Также горячие ванны могут быть запрещены при заболеваниях дыхательных путей, в том числе при туберкулезе. И при гинекологических заболеваниях, вызванных инфекцией.