Кому нельзя увеличивать губы? Рассказывает косметолог

Сегодня, 08:00
Согласно легенде, первой накрасила губы (соком черешни) богиня красоты Афродита, чтобы покорить троянского героя Париса и выиграть титул Мисс Олимпия.
В современном обществе красота и молодость неразрывно связаны. И процедура по увеличению губ в любые времена пользовалась большим спросом. Если обратиться к истории, первая попытка сделать губы больше относится к 1900-м годам, когда хирурги безуспешно попытались ввести парафин с помощью инъекций.
В начале 1960-х был использован жидкий силикон, но вскоре от него отказались. В 1980-х появился коллаген и вызвал большой интерес.
В настоящее время «золотым стандартом» для объемного моделирования губ считается гиалуроновая кислота.
Общими показаниями к увеличению губ можно считать:
Увеличение губ филлерами — инъекционная процедура, и к ней существует некоторый перечень противопоказаний, с которым необходимо обязательно ознакомиться. Согласитесь, гораздо легче предотвратить негативные последствия, чем потом с ними справляться.
К противопоказаниям относят:
Говоря о герпес-вирусной инфекции (как самой часто встречающейся патологии среди пациентов), следует отметить: если воспаление появляется часто, за неделю до увеличения губ стоит пропить курс противовирусных препаратов. Кроме того, волнение перед процедурой может спровоцировать обострение.
Подразумевается, что процедуру имеет право выполнять только врач (специалист с высшим медицинским образованием), имеющий специализацию «врач- дерматовенеролог», «косметолог». Выполняется она только разрешенными препаратами, имеющими специальное регистрационное удостоверение.
При этом специалист оценивает показания, противопоказания к процедуре, строение лица пациента и даже психоэмоциональное состояние.
Неправильно выполненная процедура может привести к плохим последствиям:
Такое случается из-за неправильных действий косметолога, который не считается с нормальными пропорциями, а беспрекословно делает то, что ему сказал клиент. В таком случае лица становятся неестественными.
При работе над губами следует учитывать определенные правила: верхняя губа составляет треть, нижняя — две трети от общего контура. В противном случае лицо будет выглядеть безобразно или как минимум странно.
При нарушениях в работе контур губ искажается или вовсе пропадает, филлер выходит за его границы, что отрицательно сказывается на внешности.
Такая проблема возникает из-за избыточного количества препарата. Дефект очень заметен, а в дальнейшем может спровоцировать стоматит или трещины на губах.
Это тоже последствие неправильной работы с филлером. Подобная ошибка делает вас визуально старше чуть ли не на 10 лет. А ведь процедура предполагает с точностью обратное — поднять уголки губ (у многих с возрастом они опускаются).
Эта проблема характерна для девушек, которые хотят очень большие губы. Если косметолог игнорирует правила логики и подчиняется желанию клиента «всего и побольше», вводя огромное количество филлера, губы внешне начинают напоминать клюв утки.
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!