Кому нельзя увеличивать губы? Рассказывает косметолог

Иногда процедура может действительно навредить.

Согласно легенде, первой накрасила губы (соком черешни) богиня красоты Афродита, чтобы покорить троянского героя Париса и выиграть титул Мисс Олимпия.

В современном обществе красота и молодость неразрывно связаны. И процедура по увеличению губ в любые времена пользовалась большим спросом. Если обратиться к истории, первая попытка сделать губы больше относится к 1900-м годам, когда хирурги безуспешно попытались ввести парафин с помощью инъекций.

В начале 1960-х был использован жидкий силикон, но вскоре от него отказались. В 1980-х появился коллаген и вызвал большой интерес.

В настоящее время «золотым стандартом» для объемного моделирования губ считается гиалуроновая кислота.

Общими показаниями к увеличению губ можно считать:

возрастные изменения;

асимметрию губ;

опущенные уголки рта;

потерю тонуса кожи;

морщины вокруг рта;

недостаточный естественный объем губ;

утрату естественного контура.

Кому нельзя увеличивать губы

Увеличение губ филлерами — инъекционная процедура, и к ней существует некоторый перечень противопоказаний, с которым необходимо обязательно ознакомиться. Согласитесь, гораздо легче предотвратить негативные последствия, чем потом с ними справляться.

Freepik/asierromero

К противопоказаниям относят:

склонность к образованию рубцов;

болезни крови и плохую свертываемость;

проблемы с соединительной тканью;

аллергию на компоненты филлера;

беременность и период лактации;

декомпенсированный сахарный диабет (при котором нельзя контролировать уровень сахара с помощью препарата инсулина);

острые инфекционные заболевания (в том числе грипп, ОРЗ, герпес);

обострение хронических и аутоиммунных заболеваний;

воспалительный процесс в области губ или рядом (например, острый гайморит, воспаленный зуб и т. п.);

онкологические заболевания;

первые дни менструального цикла;

прием препаратов, разжижающих кровь (аспирина и других);

нарушения работы щитовидной железы (гипотиреоз);

сердечно-сосудистые заболевания.

Говоря о герпес-вирусной инфекции (как самой часто встречающейся патологии среди пациентов), следует отметить: если воспаление появляется часто, за неделю до увеличения губ стоит пропить курс противовирусных препаратов. Кроме того, волнение перед процедурой может спровоцировать обострение.

Чем может быть опасно увеличение губ

Подразумевается, что процедуру имеет право выполнять только врач (специалист с высшим медицинским образованием), имеющий специализацию «врач- дерматовенеролог», «косметолог». Выполняется она только разрешенными препаратами, имеющими специальное регистрационное удостоверение.

При этом специалист оценивает показания, противопоказания к процедуре, строение лица пациента и даже психоэмоциональное состояние.

Freepik/garetsvisual

Неправильно выполненная процедура может привести к плохим последствиям:

Изменения пропорций лица

Такое случается из-за неправильных действий косметолога, который не считается с нормальными пропорциями, а беспрекословно делает то, что ему сказал клиент. В таком случае лица становятся неестественными.

Проблемы с гармоничностью

При работе над губами следует учитывать определенные правила: верхняя губа составляет треть, нижняя — две трети от общего контура. В противном случае лицо будет выглядеть безобразно или как минимум странно.

Нарушения анатомии

При нарушениях в работе контур губ искажается или вовсе пропадает, филлер выходит за его границы, что отрицательно сказывается на внешности.

Freepik/ArtPhoto_studio

Выворот губ

Такая проблема возникает из-за избыточного количества препарата. Дефект очень заметен, а в дальнейшем может спровоцировать стоматит или трещины на губах.

Сильное опущение уголков

Это тоже последствие неправильной работы с филлером. Подобная ошибка делает вас визуально старше чуть ли не на 10 лет. А ведь процедура предполагает с точностью обратное — поднять уголки губ (у многих с возрастом они опускаются).

«Утиный рот»

Эта проблема характерна для девушек, которые хотят очень большие губы. Если косметолог игнорирует правила логики и подчиняется желанию клиента «всего и побольше», вводя огромное количество филлера, губы внешне начинают напоминать клюв утки.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!