Репчатый лук: польза и вред для здоровья

Лук может составлять основу самых разнообразных блюд, независимо от того, в каком виде он представлен: сырой, тушеный, запеченный, приготовленный на пару или вареный. Кроме того, ему приписывают различные полезные свойства. Но есть ли вред от этого овоща и как он влияет на организм?

Наши предки начали выращивать дикий лук более 5000 лет назад. Народы Древнего Рима думали, что силовые характеристики и смелость армии можно увеличить, если постоянно есть этот овощ, поэтому его ввели в рацион солдат. Также они считали, что этим растением можно лечить глаза, так как он вызывает слезы.

В Древней Руси лук считался одним из основных продуктов питания, а многие использовали его как средство лечения от различных болезней. Травники рекомендовали вешать в избах связки луковиц, так как запах его «отгоняет» многие болезни и очищает от них воздух.

Пищевая ценность на 100 грамм репчатого лука:

Лук содержит более 25 различных флавоноидов и является одним из самых богатых источников в рационе. Он насыщен растительными химическими веществами, которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием. При регулярном употреблении в достаточном количестве эти соединения защищают от хронических заболеваний.

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Например, красный репчатый лук содержит такой антиоксидант, как антоциан. Это особый растительный пигмент из семейства флавоноидов, который придает красному луку его яркий цвет. Исследования 2016 года показали, что люди, которые употребляют больше продуктов с антоцианами, имеют меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Другой тип антиоксиданта в луке — кверцетин, обладает противовоспалительным эффектом и, как пишут ученые, способствует снижению артериального давления и помогает контролировать холестерин.

Полезен для кишечника

Разные виды лука очень богаты клетчаткой. В 100 г овоща в зависимости от сорта может содержаться 10-15% суточной нормы пищевых волокон. Особенно богат лук так называемой неперевариваемой клетчаткой, которая необходима для поддержания здоровья кишечника.

Бактерии, которые живут в кишечнике, используют ее как еду и для производства побочных продуктов, называемых короткоцепочечными жирными кислотами. Эти кислоты важны для поддержания здоровья и целостности кишечника, а также для иммунитета и пищеварения.

Обладает антибактериальными свойствами

Исследования 2018 года показали, что лук обладает некоторыми антибактериальными свойствами против таких известных бактерий, как:

кишечная палочка;

синегнойная палочка;

стафилококк.

Это происходит благодаря такому веществу, как кверцетин, который обладает способностью сдерживать рост бактерий Helicobacter pylori и определенных видов стафилококка.

Содержит вещества для борьбы с воспалениями

Обзор двух десятков исследований в 2015 году показал, что у тех, кто ел больше овощей из семейства амариллисовых (а именно разные виды лука и чеснока), риск развития рака желудка и толстой кишки был ниже на 22%, по сравнению с теми, кто ел мало овощей этого типа.

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Другой обзор исследований от итальянских ученых выявил, что у группы людей с самым высоким потреблением лука риск колоректальных аденоматозных полипов был ниже почти на 15% по сравнению с теми, кто ел меньше овощей такого типа. Такие противовоспалительные свойства были связаны с соединениями серы и флавоноидами, которые есть в разных видах лука.

Поддерживает здоровье женщин

Исследование сотрудников института Южной Калифорнии показало, что регулярное ежедневное потребление лука у женщин в перименопаузе и постменопаузе после 50 лет увеличивает плотность некоторых костей и снижает риск перелома бедра.

Исследование китайских ученых 2016 года показало, что потребление лукового сока у женщин среднего возраста снижает потерю костной массы и улучшает плотность костей. Также он может позитивно влиять на лечение такого заболевания, как остеопороз.

Помогает регулировать уровень сахара

Исследование 2010 года, где изучали людей с диабетом II типа, говорит, что употребление примерно 100-120 г свежего красного лука снижает уровень сахара в крови натощак примерно на 40 мг/дл в течение четырех часов. Такие свойства этого овоща будут очень полезны для людей с диабетом или преддиабетом.

Антиоксидант кверцетин и соединения серы в луке также обладают противодиабетическим действием. Ученые говорят, что эти вещества взаимодействуют с клетками тонкого кишечника, поджелудочной железы, скелетных мышц, жировой ткани и печени, контролируя регуляцию уровня сахара в крови.

Важно: при всех многочисленных полезных качествах лука он не является иммуномодулятором и не снижает риск заражения инфекциями и вирусными заболеваниями. Однако присутствие его в рационе — отличная добавка для укрепления организма.

Вред репчатого лука для здоровья

Основные вредные качества лука заключаются в его раздражающем эффекте на желудочно-кишечный тракт. Это может провоцировать обострение язвенных болезней, гастрита, панкреатита и колита. Чрезмерное употребление разных видов лука способно повысить кислотность в желудке и даже оказывать раздражающие эффекты на органы дыхания. Поэтому иногда некоторые виды лука противопоказаны больным астмой, а также при болезнях печени и почек.

Что касается аллергии, реакция на лук встречается редко, но у некоторых людей есть высокая чувствительность к веществам в составе: например, к некоторым типам углеводов и клетчатки в его составе. Поэтому у аллергиков могут возникать проблемы с пищеварением, например, изжога или вздутие живота.

Как не плакать, когда режете лук

У большинства лук во время нарезки или шинковки вызывает слезы. Это происходит из-за того, что при механическом воздействии и реакции с воздухом плод выделяет специфический газ, содержащий серу. Это вещество как раз и вызывает слезы или жжение в глазах.

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Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется охлаждать луковицу в течение 25-30 минут, а после убирать его верхушку. В дальнейшем нужно счистить внешние слои плода и оставить нетронутым корень, потому что именно в этой части самая высокая концентрация слезоточивых веществ.

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