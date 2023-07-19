Репчатый лук: польза и вред для здоровья

Лук может составлять основу самых разнообразных блюд, независимо от того, в каком виде он представлен: сырой, тушеный, запеченный, приготовленный на пару или вареный. Кроме того, ему приписывают различные полезные свойства. Но есть ли вред от этого овоща и как он влияет на организм?
Наши предки начали выращивать дикий лук более 5000 лет назад. Народы Древнего Рима думали, что силовые характеристики и смелость армии можно увеличить, если постоянно есть этот овощ, поэтому его ввели в рацион солдат. Также они считали, что этим растением можно лечить глаза, так как он вызывает слезы.
В Древней Руси лук считался одним из основных продуктов питания, а многие использовали его как средство лечения от различных болезней. Травники рекомендовали вешать в избах связки луковиц, так как запах его «отгоняет» многие болезни и очищает от них воздух.
Пищевая ценность на 100 грамм репчатого лука:
|
Белки
|
1,4 г
|
Жиры
|
0-0,1 г
|
Углеводы
|
8,2 г
|
Калорийность
|
40-42 г
Лук содержит более 25 различных флавоноидов и является одним из самых богатых источников в рационе. Он насыщен растительными химическими веществами, которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием. При регулярном употреблении в достаточном количестве эти соединения защищают от хронических заболеваний.
Например, красный репчатый лук содержит такой антиоксидант, как антоциан. Это особый растительный пигмент из семейства флавоноидов, который придает красному луку его яркий цвет. Исследования 2016 года показали, что люди, которые употребляют больше продуктов с антоцианами, имеют меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Лук уменьшает уровень «плохого» холестерина, снижает давление, улучшает гибкость сосудов. В целом, полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Другой тип антиоксиданта в луке — кверцетин, обладает противовоспалительным эффектом и, как пишут ученые, способствует снижению артериального давления и помогает контролировать холестерин.
Разные виды лука очень богаты клетчаткой. В 100 г овоща в зависимости от сорта может содержаться 10-15% суточной нормы пищевых волокон. Особенно богат лук так называемой неперевариваемой клетчаткой, которая необходима для поддержания здоровья кишечника.
Бактерии, которые живут в кишечнике, используют ее как еду и для производства побочных продуктов, называемых короткоцепочечными жирными кислотами. Эти кислоты важны для поддержания здоровья и целостности кишечника, а также для иммунитета и пищеварения.
Исследования 2018 года показали, что лук обладает некоторыми антибактериальными свойствами против таких известных бактерий, как:
кишечная палочка;
синегнойная палочка;
стафилококк.
Это происходит благодаря такому веществу, как кверцетин, который обладает способностью сдерживать рост бактерий Helicobacter pylori и определенных видов стафилококка.
Обзор двух десятков исследований в 2015 году показал, что у тех, кто ел больше овощей из семейства амариллисовых (а именно разные виды лука и чеснока), риск развития рака желудка и толстой кишки был ниже на 22%, по сравнению с теми, кто ел мало овощей этого типа.
Другой обзор исследований от итальянских ученых выявил, что у группы людей с самым высоким потреблением лука риск колоректальных аденоматозных полипов был ниже почти на 15% по сравнению с теми, кто ел меньше овощей такого типа. Такие противовоспалительные свойства были связаны с соединениями серы и флавоноидами, которые есть в разных видах лука.
Репчатый лук — чемпион среди овощей по содержанию полезных антиоксидантов. Эти элементы не позволяют воспалительным процессам появиться и развиваться в организме. Антиоксиданты подавляют активность свободных радикалов, которые, в свою очередь, являются виновникам быстрого старения.
Исследование сотрудников института Южной Калифорнии показало, что регулярное ежедневное потребление лука у женщин в перименопаузе и постменопаузе после 50 лет увеличивает плотность некоторых костей и снижает риск перелома бедра.
Исследование китайских ученых 2016 года показало, что потребление лукового сока у женщин среднего возраста снижает потерю костной массы и улучшает плотность костей. Также он может позитивно влиять на лечение такого заболевания, как остеопороз.
Исследование 2010 года, где изучали людей с диабетом II типа, говорит, что употребление примерно 100-120 г свежего красного лука снижает уровень сахара в крови натощак примерно на 40 мг/дл в течение четырех часов. Такие свойства этого овоща будут очень полезны для людей с диабетом или преддиабетом.
Антиоксидант кверцетин и соединения серы в луке также обладают противодиабетическим действием. Ученые говорят, что эти вещества взаимодействуют с клетками тонкого кишечника, поджелудочной железы, скелетных мышц, жировой ткани и печени, контролируя регуляцию уровня сахара в крови.
Важно: при всех многочисленных полезных качествах лука он не является иммуномодулятором и не снижает риск заражения инфекциями и вирусными заболеваниями. Однако присутствие его в рационе — отличная добавка для укрепления организма.
Основные вредные качества лука заключаются в его раздражающем эффекте на желудочно-кишечный тракт. Это может провоцировать обострение язвенных болезней, гастрита, панкреатита и колита. Чрезмерное употребление разных видов лука способно повысить кислотность в желудке и даже оказывать раздражающие эффекты на органы дыхания. Поэтому иногда некоторые виды лука противопоказаны больным астмой, а также при болезнях печени и почек.
Лук — специфичный для желудка продукт, достаточно едкий, поэтому он строго противопоказан при язве, панкреатите, гастрите, изжоге.
Лук повышает кислотность желудка. Если съели много лука, советую запить пищу щелочной водой. Такая минералка снизит излишнюю кислотность и нормализует уровень кислотно-щелочного баланса в организме. Это могут быть Боржоми, Ессентуки-17 или Нарзан. Важно быть аккуратнее при употреблении жареного лука — возможно вздутие живота, отрыжка и неприятный запах изо рта.
Что касается аллергии, реакция на лук встречается редко, но у некоторых людей есть высокая чувствительность к веществам в составе: например, к некоторым типам углеводов и клетчатки в его составе. Поэтому у аллергиков могут возникать проблемы с пищеварением, например, изжога или вздутие живота.
У большинства лук во время нарезки или шинковки вызывает слезы. Это происходит из-за того, что при механическом воздействии и реакции с воздухом плод выделяет специфический газ, содержащий серу. Это вещество как раз и вызывает слезы или жжение в глазах.
Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется охлаждать луковицу в течение 25-30 минут, а после убирать его верхушку. В дальнейшем нужно счистить внешние слои плода и оставить нетронутым корень, потому что именно в этой части самая высокая концентрация слезоточивых веществ.
Роспотребнадзор рекомендует при выборе лука обращать внимание на следующие аспекты:
поверхность овоща должна быть сухой и твердой;
сам лук должен иметь адекватный размеру вес, если кажется, что плод слишком легкий, возможно, внутри он полностью высох;
шелуха и поверхность плода не должны иметь темных пятен, загрязнений или следа от взаимодействия с насекомыми;
репчатый лук не должен иметь мокрых пятен на поверхности, а также неприятный аромат (в ином случае луковица скорее всего испорчена);
избегайте лука с развитым семенным стеблем и лука с признаками гниения или плесени;
светлый лук обычно более острый на вкус, чем темный.
Лук следует хранить при комнатной температуре, вдали от яркого солнечного света и в хорошо проветриваемом помещении. Лук с более острым вкусом (например, желтый) хранится дольше, чем лук с более сладким вкусом (например, белый), потому что соединения, придающие острый вкус, являются естественными консервантами.
Репчатый лук на долгое хранение лучше оставлять в тканевых мешках или плетеных корзинках, чтобы вокруг плодов было как можно больше кислорода. В помещении должна быть умеренная влажность, в ином случае начинается быстрое гниение. Порей или зеленые сорта лука нужно хранить в холодильной камере на специальной полке для овощей — там он не засохнет.
Весь лук следует хранить отдельно от картофеля, так как он будет поглощать влагу, а от этого быстро портится сама картошка. Не храните приготовленный лук в металлической посуде или контейнере для хранения, так как это приведет к его обесцвечиванию. Замораживание нарезанного лука приведет к тому, что он потеряет большую часть своего вкуса.
В медицине лук используют при лечении кишечных инфекций. Экстракты на основе лука помогают при запоре, снижают давление и повышают иммунитет. Лук также обладает дезинфицирующим, противогрибковым и противоглистными свойствами.
Овощи — основа правильного питания, в том числе репчатый лук. Конечно, много лука не съешь, но его можно использовать при жарке, тушении, варке супов, приготовлении салатов. Но есть и блюда, где репчатый лук выступает в качестве главного ингредиента.
Это прекрасная закуска, которая может выступать и гарниром к мясным или рыбным блюдам.Ингредиенты:
лук репчатый — 3 шт.;
куриное яйцо — 1 шт.;
соевый соус — 1/5 стакана;
панировочные сухари — 1/5 стакана;
растительное масло — 20 мл;
соль по вкусу.
Репчатый лук нарезать кольцами толщиной примерно по 0,5 см и скрепить зубочисткой каждый слой колец.
Сложить лук в миску и залить соевым соусом на 20 минут.
В миске взбить яйцо с солью, обмакнуть в нем колечки и обвалять их по отдельности в панировочных сухарях.
Разогреть масло на сковороде и выложить колечки, обжарить с двух сторон. Затем просушить на бумажном полотенце.
Отличная хрустящая закуска, которая может заменить чипсы и другие магазинные снеки.
Ингредиенты:
лук репчатый (белая часть) — 3 шт.;
куриное яйцо — 1 шт.;
пшеничная мука (высшего сорта) — 1 ст. л.;
соль, перец — по вкусу;
панировочные сухари — 80 г;
растительное масло — 150 мл.
Приготовление:
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