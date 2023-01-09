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Сегодня, 16:00

Опасно ли хрустеть пальцами? Объясняет врач

Юлия Пантелеева
Врач-реабилитолог
Руки.
Фото Unsplash.com/@Daiga Ellaby
Руки.
Фото Unsplash.com/@Luis Quintero
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В некоторых случаях хруст может говорить о заболеваниях.

Любители похрустеть пальцами не видят ничего плохого в своей привычке, хотя со стороны может показаться, что такое намеренное щелканье непременно вредит суставам. Разбираемся, так это или нет.

Почему хрустят пальцы

Чтобы разобраться, опасно ли хрустеть пальцами, нужно понимать, что именно хрустит и почему.

В суставной капсуле имеется синовиальная жидкость, благодаря которой хрящи сохраняют свою эластичность и здоровье. При резком сгибании сустава давление жидкости повышается, и она начинает как бы «закипать». Образуются пузырьки газа, которые, лопаясь, издают тот самый «треск», субъективно снимающий напряжение с кистей после длительной механической работы. При этом с самими суставами фаланг и хрящами никаких изменений не происходит.

И действительно, многочисленные исследования подтверждают этот факт.

Руки. Фото Unsplash.com/@Luis Quintero
Руки.
Unsplash.com/@Luis Quintero

Вредно ли хрустеть пальцами

Однако иногда хруст все же может быть опасен. Если, щелкая пальцами, вы испытываете скованность и дискомфорт, это нехороший симптом, как и краснота или отечность в области сустава. Кроме того, иногда хруст возникает непреднамеренно и сопровождается резкой болью. Причиной этого состояния может быть истончение хрящевой ткани (артроз) или воспаление (артрит). Точный диагноз поможет установить травматолог-ортопед после обследования.

В любом случае злоупотреблять щелканьем не стоит — у некоторых индивидуальные особенности строения соединительной ткани могут стать причиной растяжения или вывиха. К тому же эта привычка может быть довольно раздражающей.

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Снять напряжение с кистей можно более приятными и полезными способами — с помощью гимнастики. Помогут вращательные движения кистями, встряхивание их, скрещивание пальцев в «замок». При отсутствии боли можно использовать эспандер или резиновый мячик.

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