Опасно ли хрустеть пальцами? Объясняет врач

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Любители похрустеть пальцами не видят ничего плохого в своей привычке, хотя со стороны может показаться, что такое намеренное щелканье непременно вредит суставам. Разбираемся, так это или нет.
Чтобы разобраться, опасно ли хрустеть пальцами, нужно понимать, что именно хрустит и почему.
В суставной капсуле имеется синовиальная жидкость, благодаря которой хрящи сохраняют свою эластичность и здоровье. При резком сгибании сустава давление жидкости повышается, и она начинает как бы «закипать». Образуются пузырьки газа, которые, лопаясь, издают тот самый «треск», субъективно снимающий напряжение с кистей после длительной механической работы. При этом с самими суставами фаланг и хрящами никаких изменений не происходит.
И действительно, многочисленные исследования подтверждают этот факт.
Однако иногда хруст все же может быть опасен. Если, щелкая пальцами, вы испытываете скованность и дискомфорт, это нехороший симптом, как и краснота или отечность в области сустава. Кроме того, иногда хруст возникает непреднамеренно и сопровождается резкой болью. Причиной этого состояния может быть истончение хрящевой ткани (артроз) или воспаление (артрит). Точный диагноз поможет установить травматолог-ортопед после обследования.
В любом случае злоупотреблять щелканьем не стоит — у некоторых индивидуальные особенности строения соединительной ткани могут стать причиной растяжения или вывиха. К тому же эта привычка может быть довольно раздражающей.
Снять напряжение с кистей можно более приятными и полезными способами — с помощью гимнастики. Помогут вращательные движения кистями, встряхивание их, скрещивание пальцев в «замок». При отсутствии боли можно использовать эспандер или резиновый мячик.
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