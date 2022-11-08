Блогер показала упражнение от всех болезней. Разбираем его вместе с экспертом

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Блогер Виктория ЕВО утверждает, что выполнение только одного технически несложного упражнения способно существенно изменить жизнь каждого человека. По ее словам, эти действия вернут молодость и здоровье тела всего за одну минуту. Автор видео рекомендует выполнять его для обновления лимфатической системы, а также для получения эффекта стройного и красивого тела.
Виктория выделила несколько полезных свойств упражнения:
растягиваются коленные связки;
укрепляются мышцы тазового дна;
нормализуется отток лимфы и венозной крови из малого таза;
убираются зажимы с мышц плечевого пояса;
лимфа перемещается по протокам, и за счет этого выходят токсины;
очищаются сосуды;
оздоравливается сердце;
удлиняется и растягивается позвоночник;
уходят боли в спине;
увеличивается концентрация на главных точках, что активирует жиросжигание.
Выясняем вместе с мастером-тренером сети World Class Александром Карповым, возможно ли вернуть молодость своим суставам, следуя рекомендациям блогера.
«На видео — полуприседания и круговые движения руками. Возможно, если делать их по 2-3 тысячи раз за подход, то наступит какой-то из названных эффектов. Но максимум на что тянет это упражнение, так это на часть разминки. Некоторые упомянутые эффекты вообще абсурдны, например жиросжигание», — комментирует специалист.
«Из плюсов могу отметить только то, что если стоит выбор делать хоть какое-то упражнение или вообще не делать ничего, можно делать и это движение. Вреда, по крайней мере, не будет», — отмечает тренер.
Каждый человек ставит перед собой определенные цели и задачи перед началом тренировочного процесса. Для того чтобы добиться желаемого результата, необходимо соблюдение одного важного условия — регулярности.
«Чтобы добиться всех описанных в этом видео эффектов, необходима регулярная физическая нагрузка, правильное пищевое поведение, восстановление и здоровый образ жизни. Физические упражнения, безусловно, могут улучшить ваше здоровье, но не бывает упражнений от всех болезней. Если вы слышите такое от кого-либо, то этот человек либо дилетант в области спорта и не обладает должными знаниями, либо он вам говорит неправду», — подытожил Александр Карпов.