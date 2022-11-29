Что делать, чтобы не сохли губы? 4 совета врача-косметолога

Губы — основной элемент центрального треугольника лица, они во многом отражают его привлекательность, чувственность и выразительность.
Еще со времен Древнего Египта женщины ежедневно подкрашивали и увлажняли губы, используя при этом сульфид ртути, смешанный с животными жирами и воском. Позже, в XVI веке, в Англии стала популярна помада, изготовленная из пчелиного воска с добавлением растительных пигментов.
Кожа губ уникальна и неповторима. Она находится на стыке чувствительной слизистой ротовой полости и плотных тканей лица, которые постоянно подвергаются внешним воздействиям. Красная кайма — это место, где кожа переходит в слизистую оболочку ротовой полости. Зона, которая хорошо пропитана кровеносными сосудами, что и придает губам оттенок. В этой области много нервных окончаний (в 100 раз больше, чем на кончиках пальцев), поэтому красный край обладает высокой чувствительностью.
На губах нет потовых и сальных желез, поэтому у кожи промежуточной части нет функции самоувлажнения. Мы постоянно смачиваем губы слюной, даже не задумываясь об этом.
Особенности строения губ, факторы окружающей среды и физиологические механизмы, такие как непроизвольное облизывание губ на улице, могут приводить к появлению сухости и трещинам.
По данным дерматологов из Warren Alpert Medical School of Brown University, облизывание губ может быть также компенсационным механизмом при ветреной и холодной погоде. Это приносит временное облегчение, но слюна содержит пищеварительные ферменты, вредные для нежной кожи губ. Поэтому облизывание нередко приводит к развитию контактного дерматита и различных вариантов хейлита (контактный, простой, угловой, искусственный и др.), а также инфекций губ.
У многих дискомфорт на губах появляется, когда нежная кожа подвергается воздействию разных температур. В особенности часто такое случается в зимнее и осеннее время, когда из дома нужно выходить на улицу, где бывает минусовая температура и сильный ветер.
Летом также стоит более осмотрительно отнестись к губам: негативно влияют ультрафиолетовые лучи, приводят к ранним признакам фотостарения области губ, таким как морщины, пигментные пятна и сухость.
Гиперчувствительность к холоду или солнечному излучению чаще диагностируется не у женщин, а у мужчин 20-60 лет.
Это проблема зимне-весеннего периода, когда мы питаемся менее разнообразно, нежели летом. На страже красоты губ стоят такие витамины, как витамины A, E, D и группы B (особенно B2). Нередко помимо сухости губ появляется жжение слизистой рта и языка, а на красноватой кайме губ заметны признаки шелушения и тонкие вертикальные трещинки.
Нехватка витаминов часто протекает болезненно, губы могут кровоточить.
Стоит обратить внимание, что зачастую сопутствующие острые и хронические заболевания могут стать причиной поражения кожи губ.
Одно из самых распространенных — это хейлит, воспалительный процесс, поражающий слизистую и кожу губ, который проявляется в виде отека, покраснения, сухости и шелушения, а иногда кровоточащих язв.
Тут речь в основном о музыкантах, которые играют на духовых инструментах. Из-за долгого нахождения мундштука во рту возникает сильный зуд, сухость, боль, жжение, отеки и покраснения.
Постоянное покусывание губ, привычка держать во рту посторонние предметы (грызть карандаш или ручку) и курение также негативно влияют на состояние губ.
Некоторые лекарства могут вызывать ряд побочных эффектов. Например, системные препараты, содержащие высокую концентрацию витамина А, — их могут назначать при акне.
Длительный прием таких средств приводит к тому, что губы трескаются и сохнут в течение всего периода лечения.
Метод лечения сухости губ зависит от причины, их вызывающей.
Если губы сохнут на ветру, на жаре или на холоде, следует использовать специальные бальзамы, защищающие нежную кожу. При выборе лучше отказаться от средств, которые содержат:
ароматизаторы — мяту, ваниль, корицу и цитрусовые;
красители, которые могут вызывать раздражение и снижают защитную функцию;
ментол, фенолы и салициловую кислоту, которые дополнительно сушат губы.
Успокаивающий и защитный эффект дают бальзамы с пчелиным воском и церамидами.
Следует рассматривать бальзамы, содержащие натуральные продукты: мед, сок огурца, зеленый чай, гель из листьев алоэ вера, кокосовое масло.
Перед выходом на улице используйте гигиеническую помаду лучше с SPF-защитой — она полезна даже зимой. Также стоит использовать увлажняющие помады после еды и в течение дня.
Также можно обратиться к помощи противовоспалительных мазей, кремов и специальных масок. Это могут быть растительные масла (оливковое, облепиховое, масло жожоба), медовые, сметанные, творожные маски, а также маски из отвара семян льна, сока алоэ и пр.
Необходимо увеличить объем выпиваемой жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма. Оптимальный вариант — стакан чистой воды утром и за полчаса до приема пищи.
Так вы только усугубите симптомы сухости. К тому же облизывание приводит к образованию мокнущих трещинок на фоне пересушенной кожи.
Регулярно проверяйте наличие кариеса и других проблем. Устранение инфекций в полости рта — ключ к свежему дыханию и гладкой коже губ.
Если же губы сильно сохнут и никакие средства не помогают, следует обратиться ко врачу.