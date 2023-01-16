3 типа эмоционально нестабильных людей. От кого из них нужно держаться подальше? Отвечают специалисты

Чем выделяется эмоционально нестабильный человек и как с ним себя вести, объяснили специалисты в области психологии Денис Федоряка, Евгений Гиберт и Елена Богатова.
Тактика взаимоотношений с эмоционально нестабильными людьми зависит от их типа.
Эмоционально нестабильное поведение — это психическое расстройство, характеризуемое импульсивностью на фоне постоянной смены эмоций и настроения. Первые признаки проявляются еще в детстве.
Зачастую у людей с эмоционально нестабильным поведением развивается завышенная или заниженная самооценка. Эмоции для них всегда первичны: они сначала делают, а потом думают.
Такие люди могут быть мрачными, раздражительными, всегда всем недовольными или же, напротив, впечатлительными, обладающими живым воображением и подвижностью эмоциональных уровней. Первых отличает неприязненное отношение к окружающим.
Любая ситуация, которая так или иначе затрагивает такого человека, провоцирует вспышки гнева и агрессии с его стороны. Он постоянно жалуется на здоровье, новости, видит жизнь в темных красках. Никогда не знаешь, чего можно от него ожидать. Неуравновешенные люди часто злоупотребляют алкоголем, принимают наркотические средства.
Перепады настроения вторых не опасны для окружающих, но проблем с ними не меньше. Они могут неожиданно заплакать или начать безудержно смеяться, устроить истерику по поводу и без или же вовсе замкнуться в себе.
Эмоционально нестабильные люди не чувствуют себя в безопасности, где бы они ни находились. Поэтому часто агрессивно настроены к окружающему миру. Это является их защитной реакцией.
Эмоциональная нестабильность таких людей выражается не только в переменчивости эмоций: они изменчивы, ненадежны и просто непредсказуемы во всем. Это свойство делает их нежелательными сотрудниками и создает проблемы в отношениях с противоположным полом. Им враз может надоесть только что полученная должность, к которой они очень долго шли, или отношения, которых добивались длительное время.
Но, как отмечают специалисты, все это лечится.
Существует психотерапия для лечения людей с подобными расстройствами психики. Она основана на практике по изменению отношения больного к окружающему миру, смене навязанных или приобретенных установок. Врач прописывает успокаивающую медикаментозную терапию, обучает пациента контролировать свои эмоции, взаимодействовать с окружающими людьми.
Эмоционально нестабильных людей можно поделить на несколько типов:
люди в кризисе;
люди с неврозом;
люди с психическими расстройствами.
Каждый из них имеет свои отличительные признаки.
Такая градация облегчит понимание причин происходящего с этими людьми и позволит спрогнозировать взаимоотношения с ними. Вы будете понимать, как себя вести.
Люди могут оказаться в кризисной ситуации по разным причинам. Может произойти внезапная утрата близкого человека, потеря имущества, финансовый крах, проблемы со здоровьем, расставание или развод. Могут сказаться тяжелые события в обществе.
Случается и личностный кризис, к примеру, по мере взросления и перехода с одного жизненного этапа на другой (переходный возраст, кризис среднего возраста — из этой серии).
Признаками эмоционально нестабильного человека в кризисе будут:
резкое «выключение» прежних интересов;
концентрация на переживаниях и теме кризиса (сужение внимания);
ухудшение настроения вплоть до депрессии;
повышение уровня тревоги, иногда с приступами панических атак;
появление психосоматических симптомов (например, обострение язвенной болезни, гипертонии и других заболеваний).
Как правило, эмоционально нестабильные люди из этой категории не представляют опасности: ни физической, ни психологической. Разве что рядом с ними не очень весело, поскольку они нуждаются в поддержке. Для них важно, чтобы рядом вовремя оказались близкие люди или специалист (психолог, психотерапевт). Если вы состоите в близких отношениях с таким человеком, обязательно помогите ему.
Состояние невроза может возникнуть у человека в связи с любой личностно важной ситуацией в его жизни или сознательной блокировкой решения какого-то вопроса, конфликта. Иногда невроз провоцируется наличием идейного или физиологического «слабого» звена внутри личности. К примеру, слабая переносимость одиночества, при которой человеку важно, чтобы возлюбленный или возлюбленная были всегда рядом.
Признаками эмоционально нестабильного человека с неврозом будут:
тревожность, депрессивность, навязчивость, истерики и прочее;
никаких болезней не выявлено, но самочувствие говорит об обратном;
симптомы «заболевания» не уходят при применении лекарственных средств, успокоительных или постоянно заменяются новыми;
помогает разговор или решение ситуации в пользу больного неврозом.
Эмоциональная нестабильность таких людей полностью обратима — невроз лечится с помощью психотерапии. Вспомогательную роль могут играть лекарства. Близким такого человека тоже не помешает консультация психолога, чтобы понимать, как себя вести в конкретном случае.
Главной проблемой для окружающих становится то, что им со временем начинает казаться, что ими манипулируют. Но это не так — здесь нет осознанной манипуляции. При этом есть «вторичная выгода» — бессознательная попытка решить проблемную для себя ситуацию через симптомы невроза. Прямой опасности для окружающих от невротика нет, скорее он душевно мучает себя и (неосознанно!) близких.
Они могут быть изначально склонны к подобным расстройствам, к примеру, из-за генетики, родовой травмы и т. п.
Психические расстройства могут возникнуть и из-за воздействия токсических веществ (алкоголь, наркотики). Разрушение личности и ее моральных установок может происходить из-за тяжелых психотравм. Бывает, что происходит некая ситуация, запускающая обострение или начало болезни, так называемый триггер.
Признаки эмоционально нестабильных людей с психическими расстройствами:
резкие вспышки гнева, ярости, в том числе с применением физического насилия;
отсутствие критики к своему состоянию;
асоциальные поступки (постоянное опасное вождение также входит в эту категорию);
утаивание злости и месть;
причинение самоповреждений и суицидальные поступки.
Эта категория эмоционально нестабильных людей действительно может быть опасна. Причем как для себя, так и для окружающих. Им нужна помощь, и не просто психолога, а врача-психотерапевта и психиатра.
Некоторые из них понимают, что делают, но не имеют внутри сострадания и совестного акта. Некоторые не имеют критики, потому что находятся в психозе — своей реальности с бредом и галлюцинациями. В любом случае, именно с такими людьми нужно быть крайне внимательными и осторожными. Не провоцировать, не обострять, не шантажировать, не «брать на слабо.
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