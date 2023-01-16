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3 типа эмоционально нестабильных людей. От кого из них нужно держаться подальше? Отвечают специалисты

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/stockking
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Не всегда экспрессивное выражение чувств представляет опасность.

Чем выделяется эмоционально нестабильный человек и как с ним себя вести, объяснили специалисты в области психологии Денис Федоряка, Евгений Гиберт и Елена Богатова.

Тактика взаимоотношений с эмоционально нестабильными людьми зависит от их типа.

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Кто такие эмоционально нестабильные люди

Эмоционально нестабильное поведение — это психическое расстройство, характеризуемое импульсивностью на фоне постоянной смены эмоций и настроения. Первые признаки проявляются еще в детстве.

Зачастую у людей с эмоционально нестабильным поведением развивается завышенная или заниженная самооценка. Эмоции для них всегда первичны: они сначала делают, а потом думают.

Эмоционально нестабильный человек не может разрешить себе находиться в состоянии покоя. Поэтому всегда создает вид какой-либо деятельности. Даже просто занять чем-то руки будет для него необходимым.
Елена Богатова
Кандидат психологических наук

Такие люди могут быть мрачными, раздражительными, всегда всем недовольными или же, напротив, впечатлительными, обладающими живым воображением и подвижностью эмоциональных уровней. Первых отличает неприязненное отношение к окружающим.

Любая ситуация, которая так или иначе затрагивает такого человека, провоцирует вспышки гнева и агрессии с его стороны. Он постоянно жалуется на здоровье, новости, видит жизнь в темных красках. Никогда не знаешь, чего можно от него ожидать. Неуравновешенные люди часто злоупотребляют алкоголем, принимают наркотические средства.
Евгений Гиберт
Психотерапевт, клинический психолог

Перепады настроения вторых не опасны для окружающих, но проблем с ними не меньше. Они могут неожиданно заплакать или начать безудержно смеяться, устроить истерику по поводу и без или же вовсе замкнуться в себе.

Эмоционально нестабильные люди не чувствуют себя в безопасности, где бы они ни находились. Поэтому часто агрессивно настроены к окружающему миру. Это является их защитной реакцией.
Елена Богатова
Кандидат психологических наук

Эмоциональная нестабильность таких людей выражается не только в переменчивости эмоций: они изменчивы, ненадежны и просто непредсказуемы во всем. Это свойство делает их нежелательными сотрудниками и создает проблемы в отношениях с противоположным полом. Им враз может надоесть только что полученная должность, к которой они очень долго шли, или отношения, которых добивались длительное время.

Но, как отмечают специалисты, все это лечится.

Существует психотерапия для лечения людей с подобными расстройствами психики. Она основана на практике по изменению отношения больного к окружающему миру, смене навязанных или приобретенных установок. Врач прописывает успокаивающую медикаментозную терапию, обучает пациента контролировать свои эмоции, взаимодействовать с окружающими людьми.
Евгений Гиберт
Психотерапевт, клинический психолог

Какие бывают эмоционально нестабильные люди

Эмоционально нестабильных людей можно поделить на несколько типов:

  • люди в кризисе;

  • люди с неврозом;

  • люди с психическими расстройствами.


Каждый из них имеет свои отличительные признаки.

Такая градация облегчит понимание причин происходящего с этими людьми и позволит спрогнозировать взаимоотношения с ними. Вы будете понимать, как себя вести.

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Люди в кризисе

Люди могут оказаться в кризисной ситуации по разным причинам. Может произойти внезапная утрата близкого человека, потеря имущества, финансовый крах, проблемы со здоровьем, расставание или развод. Могут сказаться тяжелые события в обществе.

Случается и личностный кризис, к примеру, по мере взросления и перехода с одного жизненного этапа на другой (переходный возраст, кризис среднего возраста — из этой серии).

Усталость. Фото Freepik/cookie_studio
Freepik/cookie_studio

Признаками эмоционально нестабильного человека в кризисе будут:

  • резкое «выключение» прежних интересов;

  • концентрация на переживаниях и теме кризиса (сужение внимания);

  • ухудшение настроения вплоть до депрессии;

  • повышение уровня тревоги, иногда с приступами панических атак;

  • появление психосоматических симптомов (например, обострение язвенной болезни, гипертонии и других заболеваний).

Как правило, эмоционально нестабильные люди из этой категории не представляют опасности: ни физической, ни психологической. Разве что рядом с ними не очень весело, поскольку они нуждаются в поддержке. Для них важно, чтобы рядом вовремя оказались близкие люди или специалист (психолог, психотерапевт). Если вы состоите в близких отношениях с таким человеком, обязательно помогите ему.
Денис Федоряка
Психотерапевт, кандидат психологических наук

Люди с неврозом

Состояние невроза может возникнуть у человека в связи с любой личностно важной ситуацией в его жизни или сознательной блокировкой решения какого-то вопроса, конфликта. Иногда невроз провоцируется наличием идейного или физиологического «слабого» звена внутри личности. К примеру, слабая переносимость одиночества, при которой человеку важно, чтобы возлюбленный или возлюбленная были всегда рядом.

Обеспокоенность. Фото Freepik/freepik
Freepik/freepik

Признаками эмоционально нестабильного человека с неврозом будут:

  • тревожность, депрессивность, навязчивость, истерики и прочее;

  • никаких болезней не выявлено, но самочувствие говорит об обратном;

  • симптомы «заболевания» не уходят при применении лекарственных средств, успокоительных или постоянно заменяются новыми;

  • помогает разговор или решение ситуации в пользу больного неврозом.


Эмоциональная нестабильность таких людей полностью обратима — невроз лечится с помощью психотерапии. Вспомогательную роль могут играть лекарства. Близким такого человека тоже не помешает консультация психолога, чтобы понимать, как себя вести в конкретном случае.

Главной проблемой для окружающих становится то, что им со временем начинает казаться, что ими манипулируют. Но это не так — здесь нет осознанной манипуляции. При этом есть «вторичная выгода» — бессознательная попытка решить проблемную для себя ситуацию через симптомы невроза. Прямой опасности для окружающих от невротика нет, скорее он душевно мучает себя и (неосознанно!) близких.
Денис Федоряка
Психотерапевт, кандидат психологических наук

Люди с психическими расстройствами

Они могут быть изначально склонны к подобным расстройствам, к примеру, из-за генетики, родовой травмы и т. п.

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Психические расстройства могут возникнуть и из-за воздействия токсических веществ (алкоголь, наркотики). Разрушение личности и ее моральных установок может происходить из-за тяжелых психотравм. Бывает, что происходит некая ситуация, запускающая обострение или начало болезни, так называемый триггер.

Признаки эмоционально нестабильных людей с психическими расстройствами:

  • резкие вспышки гнева, ярости, в том числе с применением физического насилия;

  • отсутствие критики к своему состоянию;

  • асоциальные поступки (постоянное опасное вождение также входит в эту категорию);

  • утаивание злости и месть;

  • причинение самоповреждений и суицидальные поступки.


Эта категория эмоционально нестабильных людей действительно может быть опасна. Причем как для себя, так и для окружающих. Им нужна помощь, и не просто психолога, а врача-психотерапевта и психиатра.

Некоторые из них понимают, что делают, но не имеют внутри сострадания и совестного акта. Некоторые не имеют критики, потому что находятся в психозе — своей реальности с бредом и галлюцинациями. В любом случае, именно с такими людьми нужно быть крайне внимательными и осторожными. Не провоцировать, не обострять, не шантажировать, не «брать на слабо.
Денис Федоряка
Психотерапевт, кандидат психологических наук

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