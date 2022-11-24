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24 ноября, 08:00

5 продуктов, которые улучшат здоровье и красоту волос

Ната Гончар
Нутрициолог
Фото averie woodard/Unsplash
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Так мог бы выглядеть рацион Рапунцель.

Волосы — индикатор состояния здоровья организма. Выпадение волос, секущиеся кончики, тусклый цвет и седина могут быть сигналами проблем со здоровьем. Решение можно найти в питании.

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В чем причины проблем с волосами

Есть несколько основных причин проблем с ростом и здоровьем волос:

  • нарушения в работе желудочно-кишечного тракта;

  • неполноценное питание и дефицитные состояния организма;

  • заболевания кожи головы;

  • гормональный дисбаланс и эндокринные нарушения;

  • хронический стресс, физическое и умственное перенапряжение;

  • длительный прием лекарственных средств;

  • вредные привычки;

  • неправильный уход и условия гигиены.

Здоровые волосы. Фото Tamara Bellis/Unsplash
Фото Tamara Bellis/Unsplash

Чем подпитать волосы

Во-первых, необходимо нормализовать рацион в целом. В меню должно быть достаточно белка и витаминов, особенно цинка, биотина, витаминов С и D.

Во-вторых, чтобы улучшить процесс роста волос и предотвратить выпадение, рекомендую ввести в рацион ряд продуктов:

1. Тыквенные семечки и тыквенное масло — богатые источники жирных кислот и цинка — незаменимого микроэлемента для здоровья волос, который предотвращает их выпадение. В семенах содержится витамин Е, который делает волосы пышными и блестящими. Регулярное употребление семян положительно влияет на работу кровеносных сосудов, снижает уровень холестерина.

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2. Зеленый чай — напиток можно пить, а можно использовать как основы масок и спреев. Зеленый чай содержит массу полезных витаминов и минералов:

  • танин оказывает противомикробное действие на кожу головы;

  • аминокислоты питают кожу и придают блеск волосам;

  • ниацин защищает от преждевременной седины;

  • витамины группы В укрепляют волосяные луковицы;

  • кофеин активизирует кровоток и расширяет капилляры;

  • микроэлементы — цинк,фосфор, кальций,железо и йод — укрепляют волосы по всей длине.

Чай. Фото Esperanza Doronila/Unsplash
Фото Esperanza Doronila/Unsplash

3. Кремниевая минеральная вода — этот напиток считают настоящим «эликсиром молодости». Кремний помогает усваиваться другим элементам и положительно влияет на состояние организма: укрепляет иммунитет, делает кожу упругой, а волосы шелковистыми, оздоравливает кровеносные сосуды.

4. Продукты с высоким содержанием антиоксидантов (имбирь, куркума, гвоздика, ягоды, кейл, цитрусовые) — перечисленные продукты содержат рекордное количество антиоксидантов, которые помогают организму бороться с окислительным стрессом и свободными радикалами — одной из причин седины.

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5. Сок алоэ — алоэ обладает противовоспалительным действием, усиливает процессы регенерации слизистых оболочек и кожи, а значит, помогает обновлению клеток волос. В алоэ достаточно полезных веществ и витаминов. Употребление алоэ внутрь или в качестве масок обеспечит волосам достойный уход:

  • волосы напитываются изнутри;

  • снижается ломкость и процент секущихся кончиков;

  • увеличивается эластичность волоса;

  • активируется рост;

  • профилактирует выпадение;

  • будит «спящие» луковицы.

Алоэ. Фото Jessica Lewis/Unsplash
Фото Jessica Lewis/Unsplash

Кроме того, если применять сок алоэ местно, вы заметите быстрый эффект — уменьшатся раздражение и шелушение, пропадет перхоть.

Для красоты и здоровья волос также полезны витамины группы В (в том числе биотин), которые есть в печени, яйцах, диком лососе. Например, витамин B9, который помогает бороться с очаговым выпадением волос, содержится в шпинате, печени трески, спарже, брюссельской капусте. При дефиците витамина В2 увеличьте потребление моллюсков, грибов, миндаля и лосося.

Здоровье
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