5 продуктов, которые улучшат здоровье и красоту волос

24 ноября, 08:00
Волосы — индикатор состояния здоровья организма. Выпадение волос, секущиеся кончики, тусклый цвет и седина могут быть сигналами проблем со здоровьем. Решение можно найти в питании.
Есть несколько основных причин проблем с ростом и здоровьем волос:
нарушения в работе желудочно-кишечного тракта;
неполноценное питание и дефицитные состояния организма;
заболевания кожи головы;
гормональный дисбаланс и эндокринные нарушения;
хронический стресс, физическое и умственное перенапряжение;
длительный прием лекарственных средств;
вредные привычки;
неправильный уход и условия гигиены.
Во-первых, необходимо нормализовать рацион в целом. В меню должно быть достаточно белка и витаминов, особенно цинка, биотина, витаминов С и D.
Во-вторых, чтобы улучшить процесс роста волос и предотвратить выпадение, рекомендую ввести в рацион ряд продуктов:
1. Тыквенные семечки и тыквенное масло — богатые источники жирных кислот и цинка — незаменимого микроэлемента для здоровья волос, который предотвращает их выпадение. В семенах содержится витамин Е, который делает волосы пышными и блестящими. Регулярное употребление семян положительно влияет на работу кровеносных сосудов, снижает уровень холестерина.
2. Зеленый чай — напиток можно пить, а можно использовать как основы масок и спреев. Зеленый чай содержит массу полезных витаминов и минералов:
танин оказывает противомикробное действие на кожу головы;
аминокислоты питают кожу и придают блеск волосам;
ниацин защищает от преждевременной седины;
витамины группы В укрепляют волосяные луковицы;
кофеин активизирует кровоток и расширяет капилляры;
микроэлементы — цинк,фосфор, кальций,железо и йод — укрепляют волосы по всей длине.
3. Кремниевая минеральная вода — этот напиток считают настоящим «эликсиром молодости». Кремний помогает усваиваться другим элементам и положительно влияет на состояние организма: укрепляет иммунитет, делает кожу упругой, а волосы шелковистыми, оздоравливает кровеносные сосуды.
4. Продукты с высоким содержанием антиоксидантов (имбирь, куркума, гвоздика, ягоды, кейл, цитрусовые) — перечисленные продукты содержат рекордное количество антиоксидантов, которые помогают организму бороться с окислительным стрессом и свободными радикалами — одной из причин седины.
5. Сок алоэ — алоэ обладает противовоспалительным действием, усиливает процессы регенерации слизистых оболочек и кожи, а значит, помогает обновлению клеток волос. В алоэ достаточно полезных веществ и витаминов. Употребление алоэ внутрь или в качестве масок обеспечит волосам достойный уход:
волосы напитываются изнутри;
снижается ломкость и процент секущихся кончиков;
увеличивается эластичность волоса;
активируется рост;
профилактирует выпадение;
будит «спящие» луковицы.
Кроме того, если применять сок алоэ местно, вы заметите быстрый эффект — уменьшатся раздражение и шелушение, пропадет перхоть.
Для красоты и здоровья волос также полезны витамины группы В (в том числе биотин), которые есть в печени, яйцах, диком лососе. Например, витамин B9, который помогает бороться с очаговым выпадением волос, содержится в шпинате, печени трески, спарже, брюссельской капусте. При дефиците витамина В2 увеличьте потребление моллюсков, грибов, миндаля и лосося.