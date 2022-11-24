5 продуктов, которые улучшат здоровье и красоту волос

Так мог бы выглядеть рацион Рапунцель.

Волосы — индикатор состояния здоровья организма. Выпадение волос, секущиеся кончики, тусклый цвет и седина могут быть сигналами проблем со здоровьем. Решение можно найти в питании.

В чем причины проблем с волосами

Есть несколько основных причин проблем с ростом и здоровьем волос:

нарушения в работе желудочно-кишечного тракта;

неполноценное питание и дефицитные состояния организма;

заболевания кожи головы;

гормональный дисбаланс и эндокринные нарушения;

хронический стресс, физическое и умственное перенапряжение;

длительный прием лекарственных средств;

вредные привычки;

неправильный уход и условия гигиены.

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Чем подпитать волосы

Во-первых, необходимо нормализовать рацион в целом. В меню должно быть достаточно белка и витаминов, особенно цинка, биотина, витаминов С и D.

Во-вторых, чтобы улучшить процесс роста волос и предотвратить выпадение, рекомендую ввести в рацион ряд продуктов:

1. Тыквенные семечки и тыквенное масло — богатые источники жирных кислот и цинка — незаменимого микроэлемента для здоровья волос, который предотвращает их выпадение. В семенах содержится витамин Е, который делает волосы пышными и блестящими. Регулярное употребление семян положительно влияет на работу кровеносных сосудов, снижает уровень холестерина.

2. Зеленый чай — напиток можно пить, а можно использовать как основы масок и спреев. Зеленый чай содержит массу полезных витаминов и минералов:

танин оказывает противомикробное действие на кожу головы;

аминокислоты питают кожу и придают блеск волосам;

ниацин защищает от преждевременной седины;

витамины группы В укрепляют волосяные луковицы;

кофеин активизирует кровоток и расширяет капилляры;

микроэлементы — цинк,фосфор, кальций,железо и йод — укрепляют волосы по всей длине.

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3. Кремниевая минеральная вода — этот напиток считают настоящим «эликсиром молодости». Кремний помогает усваиваться другим элементам и положительно влияет на состояние организма: укрепляет иммунитет, делает кожу упругой, а волосы шелковистыми, оздоравливает кровеносные сосуды.

4. Продукты с высоким содержанием антиоксидантов (имбирь, куркума, гвоздика, ягоды, кейл, цитрусовые) — перечисленные продукты содержат рекордное количество антиоксидантов, которые помогают организму бороться с окислительным стрессом и свободными радикалами — одной из причин седины.

5. Сок алоэ — алоэ обладает противовоспалительным действием, усиливает процессы регенерации слизистых оболочек и кожи, а значит, помогает обновлению клеток волос. В алоэ достаточно полезных веществ и витаминов. Употребление алоэ внутрь или в качестве масок обеспечит волосам достойный уход:

волосы напитываются изнутри;

снижается ломкость и процент секущихся кончиков;

увеличивается эластичность волоса;

активируется рост;

профилактирует выпадение;

будит «спящие» луковицы.

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Кроме того, если применять сок алоэ местно, вы заметите быстрый эффект — уменьшатся раздражение и шелушение, пропадет перхоть.

Для красоты и здоровья волос также полезны витамины группы В (в том числе биотин), которые есть в печени, яйцах, диком лососе. Например, витамин B9, который помогает бороться с очаговым выпадением волос, содержится в шпинате, печени трески, спарже, брюссельской капусте. При дефиците витамина В2 увеличьте потребление моллюсков, грибов, миндаля и лосося.