Рассеянный склероз: факторы риска и первые симптомы

Рассказываем об особенностях течения рассеянного склероза.

Рассеянный склероз (РС) возникает в случае ошибочной реакции иммунной системы на миелиновую оболочку, защищающую центральную нервную систему. Поврежденная миелиновая оболочка не может полноценно осуществлять передачу нервных импульсов, это влечет за собой неблагоприятные последствия для организма и проявляется рядом признаков.

Симптомы рассеянного склероза

Симптомы рассеянного склероза у разных пациентов могут отличаться. Также у одного человека проявление заболевания может иметь нестабильный характер. Симптоматика может варьироваться по частоте, продолжительности и степени интенсивности.

Общие симптомы РС включают:

· чувство онемения и покалывания конечностей;

· общая слабость и повышенная утомляемость;

· нарушение координации, чувства равновесия;

· ухудшение качества зрения, двоение в глазах;

· ухудшаются когнитивные способности, страдает качество запоминания информации;

· одним из симптомов рассеянного склероза, по мнению Александра Мясникова, является сильный зуд в верхней части тела.

Прием у доктора. Фото Global Look Press

РС может развиться в любом возрасте. Как правило, дебют заболевания приходится на 20-50 лет. Заболевание имеет прогрессирующий характер — это означает, что с течением времени состояние пациента может приобретать тяжелую форму. В большинстве случаев у больных рассеянным склерозом симптомы могут волнообразно усиливаться и ослабевать, прежде чем заболевание перейдет в прогрессирующую фазу.

Первое проявление заболевания в медицинской практике обозначается клинически изолированным синдромом. Возникает стойкое ощущение удара в область шеи и спины в момент изменения положения головы, ярко выраженная мышечная слабость и ухудшение зрения. Данный синдром не всегда с точностью указывает на рассеянный склероз. Требуются дополнительные методы исследования. Но бывает так, что по результатам МРТ заболевание выявлено, а симптоматика не появилась.

С течением времени симптомы РС могут усиливаться, возможно появление новых признаков и осложнений, таких как:

· тяжелое нарушение подвижности;

· пролежни из-за отсутствия физической активности;

· потеря плотности костной ткани, остеопороз;

· нарушение работы ЖКТ;

· нарушение мочевыделительной функции.

При этом следует отметить, что рассеянный склероз не всегда вызывает паралич. Примерно 2 из 3 больных сохраняют способность передвигаться самостоятельно либо с помощью вспомогательных приспособлений.

Существует ряд заболеваний, схожих по симптоматике с проявлениями рассеянного склероза. Поэтому важно, чтобы диагностикой и лечением занимался квалифицированный специалист. Не стоит заниматься самолечением, это может повлечь за собой ухудшение состояния и усугубление ситуации.

Ожирение — один факторов риска развития рассеянного склероза. Фото Global Look Press

Причины рассеянного склероза

На данном этапе развития медицины точная причина возникновения рассеянного склероза неизвестна. Тем не менее существуют версии о возможных триггерах заболевания.

1. Иммунологический фактор предполагает, что клетки иммунной системы могут способствовать развитию рассеянного склероза.

2. Инфекционный фактор свидетельствует, что перенесенные вирусные заболевания в детском возрасте могут способствовать развитию рассеянного склероза во взрослой жизни.

3. Образ жизни также способен предопределить риск возникновения РС. Дефицит витамина D, наличие избыточной массы тела и вредные привычки являются одними из возможных триггеров рассеянного склероза.

4. В силу действия генетического фактора риск заболеть рассеянным склерозом повышается, если есть родственники, страдающие данным заболеванием.

Прогноз заболевания

Человек, больной рассеянным склерозом, вполне может вести полноценную и достаточно активную жизнь. Заболевание не всегда влечет за собой инвалидность. Изменение образа жизни в сочетании с современными технологиями лечения способствуют уменьшению тяжести симптомов. Рассеянный склероз является незаразным заболеванием, человек может быть социально активным и трудоспособным. При этом общая продолжительность жизни человека с рассеянным склерозом составляет около 95 % от продолжительности жизни здорового человека.