Рассеянный склероз: факторы риска и первые симптомы

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Рассеянный склероз (РС) возникает в случае ошибочной реакции иммунной системы на миелиновую оболочку, защищающую центральную нервную систему. Поврежденная миелиновая оболочка не может полноценно осуществлять передачу нервных импульсов, это влечет за собой неблагоприятные последствия для организма и проявляется рядом признаков.
Симптомы рассеянного склероза у разных пациентов могут отличаться. Также у одного человека проявление заболевания может иметь нестабильный характер. Симптоматика может варьироваться по частоте, продолжительности и степени интенсивности.
Общие симптомы РС включают:
· чувство онемения и покалывания конечностей;
· общая слабость и повышенная утомляемость;
· нарушение координации, чувства равновесия;
· ухудшение качества зрения, двоение в глазах;
· ухудшаются когнитивные способности, страдает качество запоминания информации;
· одним из симптомов рассеянного склероза, по мнению Александра Мясникова, является сильный зуд в верхней части тела.
РС может развиться в любом возрасте. Как правило, дебют заболевания приходится на 20-50 лет. Заболевание имеет прогрессирующий характер — это означает, что с течением времени состояние пациента может приобретать тяжелую форму. В большинстве случаев у больных рассеянным склерозом симптомы могут волнообразно усиливаться и ослабевать, прежде чем заболевание перейдет в прогрессирующую фазу.
Первое проявление заболевания в медицинской практике обозначается клинически изолированным синдромом. Возникает стойкое ощущение удара в область шеи и спины в момент изменения положения головы, ярко выраженная мышечная слабость и ухудшение зрения. Данный синдром не всегда с точностью указывает на рассеянный склероз. Требуются дополнительные методы исследования. Но бывает так, что по результатам МРТ заболевание выявлено, а симптоматика не появилась.
С течением времени симптомы РС могут усиливаться, возможно появление новых признаков и осложнений, таких как:
· тяжелое нарушение подвижности;
· пролежни из-за отсутствия физической активности;
· потеря плотности костной ткани, остеопороз;
· нарушение работы ЖКТ;
· нарушение мочевыделительной функции.
При этом следует отметить, что рассеянный склероз не всегда вызывает паралич. Примерно 2 из 3 больных сохраняют способность передвигаться самостоятельно либо с помощью вспомогательных приспособлений.
Существует ряд заболеваний, схожих по симптоматике с проявлениями рассеянного склероза. Поэтому важно, чтобы диагностикой и лечением занимался квалифицированный специалист. Не стоит заниматься самолечением, это может повлечь за собой ухудшение состояния и усугубление ситуации.
На данном этапе развития медицины точная причина возникновения рассеянного склероза неизвестна. Тем не менее существуют версии о возможных триггерах заболевания.
1. Иммунологический фактор предполагает, что клетки иммунной системы могут способствовать развитию рассеянного склероза.
2. Инфекционный фактор свидетельствует, что перенесенные вирусные заболевания в детском возрасте могут способствовать развитию рассеянного склероза во взрослой жизни.
3. Образ жизни также способен предопределить риск возникновения РС. Дефицит витамина D, наличие избыточной массы тела и вредные привычки являются одними из возможных триггеров рассеянного склероза.
4. В силу действия генетического фактора риск заболеть рассеянным склерозом повышается, если есть родственники, страдающие данным заболеванием.
Человек, больной рассеянным склерозом, вполне может вести полноценную и достаточно активную жизнь. Заболевание не всегда влечет за собой инвалидность. Изменение образа жизни в сочетании с современными технологиями лечения способствуют уменьшению тяжести симптомов. Рассеянный склероз является незаразным заболеванием, человек может быть социально активным и трудоспособным. При этом общая продолжительность жизни человека с рассеянным склерозом составляет около 95 % от продолжительности жизни здорового человека.