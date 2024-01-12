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Сиртфуд-диета: что это, продукты и меню на неделю, суть диеты, польза и вред
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 19:00

9 мин.

Сиртфуд-диета: что это за диета, меню, польза и вред

Майя Звягинцева
Нутрициолог
Ирина Дворкина
Автор, врач общей практики
Выбор здоровой пищи.
Фото bit245/www.istockphoto.com
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Сиртфуд-диета была придумана в 2016 году и быстро обрела популярность среди знаменитостей за рубежом. Впрочем, по поводу ее пользы и вреда велись многочисленные дискуссии. Вместе с нутрициологом разобрали, насколько в действительности полезна эта диета.

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Помните, что эффективный план питания должен быть индивидуальным и учитывать характеристики человека в целом. Перед тем как начать новую диету, проконсультируйтесь с врачом или диетологом. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями.

Суть диеты

Сиртфуд-диета — это методика похудения, основанная на способности химического состава продуктов влиять на обменные процессы организма. Ее создатели — нутрициологи из Великобритании Глен Маттен и Айдан Гоггинс. Авторы описали все в книге «Диета Sirtfood». По их словам, они провели множество исследований и выявили метод, с помощью которого можно активизировать так называемый ген стройности. Как пишут авторы, за него отвечают ферменты группы сиртуинов — они и запускают механизм сжигания жира и омоложения.

Генетика играет важную роль в обмене веществ и реакции организма на различные виды пищи и уровень физической активности.
Майя Звягинцева
Нутрициолог

Однако эксперт подчеркнула, что термин «ген стройности» ненаучный. Он часто используется в популярной литературе для обобщенного обсуждения факторов, влияющих на телосложение и склонность к набору или потере веса. Одного конкретного гена, который ответственен за стройность, попросту не существует.

Физическая форма зависит от десятков, если не сотен генов. И каждый человек уникален. Состояние тела зависит от комплексного взаимодействия генетических, биологических факторов и среды.
Майя Звягинцева
Нутрициолог

Продукты, активизирующие сиртуин (сиртфуд), могут повышать уровень определенных белков в организме. Sirtfoods — это в основном продукты растительного происхождения, богатые антиоксидантами. Это может быть, например: темный шоколад, зеленый чай матча, капуста, клубника, красное вино, черника и многое другое.

Женщина ест здоровый салат
Фото RossHelen/www.istockphoto.com

По своей сути сиртфуд-диета — это способ питания с ограничением калорий и особым типом «суперпродуктов», богатых сиртуинами (SIRT) — группой из семи белков, обнаруженных в организме. Эти вещества отвечают за замедление процесса старения, уменьшают воспаления и регулируют обмен веществ.

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Несмотря на то что есть научные исследования, подтверждающие пользу сиртуинов для организма, нет доказательств, подтверждающих эффективность сиртфуда в целом.

Тем не менее такая диета довольно быстро вошла в моду. Например, ее придерживалась певица Адель, а принц Гарри подобным образом приводил себя в форму перед свадьбой.

Методика сиртфуд-диеты

Диета длится две недели и включает в себя два этапа.

Первая неделя

В первую неделю три раза в день необходимо выпивать «зеленый сок» (напиток для очищения организма). В первые три дня разрешен только один прием пищи, в остальные четыре дня — два приема. Блюда необходимо выбирать из книги авторов сиртфуд-диеты.

«Зеленый сок» — напиток, помогающий вывести шлаки и токсины, стимулирующий очищение кишечника. Его готовят, помещая в соковыжималку или блендер следующие ингредиенты:

  • белокочанная капуста или капуста кале (100 г);
  • небольшой пучок петрушки;
  • рукола (30 г);
  • два стебля сельдерея;
  • 1/2 зеленого яблока;
  • 1/3 лимона;
  • чайная ложка чая матча.
Продукты в коробке
Фото hxyume/www.istockphoto.com

На первый-третий день сиртфуд-диеты допускается 1000 ккал в день. На четвертый-седьмой дни эта цифра увеличивается до 1500.

Важно подчеркнуть, что многие международные организации по питанию и здоровью рекомендуют взрослому человеку потреблять от 2000 до 3000 килокалорий в день.

Вторая неделя

«Зеленый сок» необходимо пить один раз в день, а количество приемов пищи увеличивается до трех. Калораж остается на уровне 1500 ккал в сутки, но также авторы подчеркивают, что в некоторых случаях может и не быть. Сами блюда, опять же, выбираются по рецептам, приведенным в книге Глена Маттена и Айдана Гоггинса.

Продукты, разрешенные на сиртфуд-диете

Сиртфуд-диета особенно известна тем, что позволяет употреблять красное вино и темный шоколад. В основном рацион состоит из различных фруктов, зерен, листовой зелени, трав, специй, масел и напитков с высоким содержанием активаторов сиртуина. Мясо не входит в обязательный состав диеты, поэтому такой план питания подходит для веганов и вегетарианцев.

Сиртфуд-диета основана на употреблении продуктов, богатых сиртуинами, таких как ягоды, темный шоколад, оливковое масло и так далее.
Майя Звягинцева
Нутрициолог

Эта еда оказывает положительное действие на активацию сиртуинов — белков, связанных с регуляцией обмена веществ. Однако нутрициолог считает, что садиться на строгую сиртфуд-диету вовсе не обязательно. Лучше просто включить в рацион продукты, богатые этими белками.

Продукты, допустимые на сиртфуд-диете:

  • лук и петрушка;
  • соя и яйца;
  • куриное филе и говядина;
  • капуста кале и рукола;
  • сельдерей салатного типа;
  • клубника и черника;
  • гречневая крупа;
  • красное вино (на второй неделе — максимум три раза по 200 мл);
  • оливковое масло;
  • чай матча и кофе;
  • темный шоколад (какао минимум 70%) и финики;
  • каперсы;
  • красный цикорий;
  • куркума.
Выбор здоровой пищи
Фото bit245/www.istockphoto.com

Продукты, которые запрещены на сиртфуд-диете:

  • жареная пища;
  • мясо (кроме говядины) и рыба;
  • копченые и маринованные продукты;
  • выпечка;
  • сладости;
  • газированные напитки;
  • фастфуд.

Разрешается употребление до 500 г красного мяса (телятины) в неделю.

Сиртфуд-диета: меню

В таблице представлено примерное меню на первую неделю.

Завтрак

Перекус

Обед

Ужин

Пн.

Зеленый сок

Зеленый сок

200 г отварной гречки + 100 г сельдерея

Зеленый сок

Вт.

Зеленый сок

Зеленый сок

150 г тофу + 200 г салата из зелени и каперсов

Зеленый сок

Ср.

Зеленый сок

Зеленый сок

200 г соевых бобов, тушенных с луком, капустой и сельдереем, + чашка кофе

Зеленый сок

Чт.

150 г фруктового салата

Зеленый сок

150 г отварной гречки + 50 г отварного филе курицы

Зеленый сок

Пт.

100 г ягод + 100 г фиников + 100 г тофу

Зеленый сок

200 г отварной гречки + зелень с овощами

Зеленый сок

Сб.

Горсть орехов + чай + вареное яйцо

Зеленый сок

50 г отварной говядины + 100 г овощного салата с зеленью

Зеленый сок

Вс.

2 запеченных яблока + 2 финика + вареное яйцо + кофе

Зеленый сок

100 г вареных бобов + 100 г овощного салата с зеленью

Зеленый сок
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Польза сиртфуд-диеты

Сиртфуд-диета в значительной степени состоит из продуктов растительного происхождения, богатых питательными веществами, антиоксидантами и сиртуинами.

Положительный эффект сами авторы отмечают в следующем:

  • активация скрытых ресурсов организма;
  • быстрое похудение;
  • ускорение метаболизма;
  • омоложение и улучшение цвета лица.

Сторонники диеты также утверждают, что такой рацион улучшает не только метаболизм, но и состояние кожи и сердца.

Также сами по себе отдельные сиртфуд-продукты часто богаты питательными веществами. Например, исследования показывают, что темный шоколад с высоким содержанием какао может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогает бороться с воспалениями. А другие научные работы говорят, что зеленый чай снижает кровяное давление.

Молодая семья разговаривает во время завтрака за обеденным столом
Фото skynesher/www.istockphoto.com

Вред диеты

Диету часто критикуют за то, что она слишком низкокалорийная и, следовательно, нерациональна в долгосрочной перспективе. Многие сразу после диеты начинает активно набирать вес.

В целом многие эксперты отмечают у сиртфуд-диеты большое количество недостатков:

  • снижение калорийности рациона влечет за собой постоянное чувство усталости и голода;
  • слишком ограниченный набор сиртфуд-продуктов неспособен обеспечить организм всеми необходимыми макронутриентами (белками/жирами/углеводами), витаминами и минералами;
  • подходит только здоровым людям. А страдающим диабетом, нестабильным давлением, проблемами с ЖКТ (желудочно-кишечным трактом) и патологиями печени рацион может серьезно навредить — здесь необходима консультация врача;
  • без активных физических нагрузок диета работает не так эффективно.

Помимо этого, нет никаких релевантных научных трудов о том, как диета влияет на потерю веса, признаки старения или профилактику заболеваний. Существуют только исследования, касающиеся роли сиртуинов в организме. Но и они говорят о том, что влияние этих веществ на организм нужно изучать более подробно.

Всем людям следует поговорить с врачом перед тем, как начать новую диету, особенно если они планируют жестко ограничить потребление калорий. Диетолог или другой доктор поможет составить такой план питания, где будут все необходимые питательные вещества с учетом индивидуальных потребностей человека.

Здоровая пища
Фото www.istockphoto.com/bit245

Результат сиртфуд-диеты

Сиртфуд может помочь в потере веса, защите организма от старения, улучшении обмена веществ и поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Однако, как и при любой диете, важно сначала обратиться к диетологу с медицинским образованием или сертифицированному нутрициологу. Это нужно, чтобы убедиться, что рацион подходит для вас и учитывает все особенности и потребности организма.

Строгие диеты могут привести к недостатку важных питательных веществ. Это часто приводит к эффекту «йо-йо», когда сброшенный вес набирается обратно, иногда даже в большем количестве.
Майя Звягинцева
Нутрициолог

Нутрициолог порекомендовала вместо диеты выбирать здоровый образ жизни: сбалансированное питание с необходимыми именно вашему организму питательными веществами, физическую активность и умеренность в потреблении пищи.

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