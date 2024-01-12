Сиртфуд-диета: что это за диета, меню, польза и вред

Сиртфуд-диета была придумана в 2016 году и быстро обрела популярность среди знаменитостей за рубежом. Впрочем, по поводу ее пользы и вреда велись многочисленные дискуссии. Вместе с нутрициологом разобрали, насколько в действительности полезна эта диета.

Помните, что эффективный план питания должен быть индивидуальным и учитывать характеристики человека в целом. Перед тем как начать новую диету, проконсультируйтесь с врачом или диетологом. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями.

Суть диеты

Сиртфуд-диета — это методика похудения, основанная на способности химического состава продуктов влиять на обменные процессы организма. Ее создатели — нутрициологи из Великобритании Глен Маттен и Айдан Гоггинс. Авторы описали все в книге «Диета Sirtfood». По их словам, они провели множество исследований и выявили метод, с помощью которого можно активизировать так называемый ген стройности. Как пишут авторы, за него отвечают ферменты группы сиртуинов — они и запускают механизм сжигания жира и омоложения.

Однако эксперт подчеркнула, что термин «ген стройности» ненаучный. Он часто используется в популярной литературе для обобщенного обсуждения факторов, влияющих на телосложение и склонность к набору или потере веса. Одного конкретного гена, который ответственен за стройность, попросту не существует.

Продукты, активизирующие сиртуин (сиртфуд), могут повышать уровень определенных белков в организме. Sirtfoods — это в основном продукты растительного происхождения, богатые антиоксидантами. Это может быть, например: темный шоколад, зеленый чай матча, капуста, клубника, красное вино, черника и многое другое.

Фото RossHelen/www.istockphoto.com

По своей сути сиртфуд-диета — это способ питания с ограничением калорий и особым типом «суперпродуктов», богатых сиртуинами (SIRT) — группой из семи белков, обнаруженных в организме. Эти вещества отвечают за замедление процесса старения, уменьшают воспаления и регулируют обмен веществ.

Несмотря на то что есть научные исследования, подтверждающие пользу сиртуинов для организма, нет доказательств, подтверждающих эффективность сиртфуда в целом.

Тем не менее такая диета довольно быстро вошла в моду. Например, ее придерживалась певица Адель, а принц Гарри подобным образом приводил себя в форму перед свадьбой.

Методика сиртфуд-диеты

Диета длится две недели и включает в себя два этапа.

Первая неделя

В первую неделю три раза в день необходимо выпивать «зеленый сок» (напиток для очищения организма). В первые три дня разрешен только один прием пищи, в остальные четыре дня — два приема. Блюда необходимо выбирать из книги авторов сиртфуд-диеты.

«Зеленый сок» — напиток, помогающий вывести шлаки и токсины, стимулирующий очищение кишечника. Его готовят, помещая в соковыжималку или блендер следующие ингредиенты:

белокочанная капуста или капуста кале (100 г);

небольшой пучок петрушки;

рукола (30 г);

два стебля сельдерея;

1/2 зеленого яблока;

1/3 лимона;

чайная ложка чая матча.

Фото hxyume/www.istockphoto.com

На первый-третий день сиртфуд-диеты допускается 1000 ккал в день. На четвертый-седьмой дни эта цифра увеличивается до 1500.

Важно подчеркнуть, что многие международные организации по питанию и здоровью рекомендуют взрослому человеку потреблять от 2000 до 3000 килокалорий в день.

Вторая неделя

«Зеленый сок» необходимо пить один раз в день, а количество приемов пищи увеличивается до трех. Калораж остается на уровне 1500 ккал в сутки, но также авторы подчеркивают, что в некоторых случаях может и не быть. Сами блюда, опять же, выбираются по рецептам, приведенным в книге Глена Маттена и Айдана Гоггинса.

Продукты, разрешенные на сиртфуд-диете

Сиртфуд-диета особенно известна тем, что позволяет употреблять красное вино и темный шоколад. В основном рацион состоит из различных фруктов, зерен, листовой зелени, трав, специй, масел и напитков с высоким содержанием активаторов сиртуина. Мясо не входит в обязательный состав диеты, поэтому такой план питания подходит для веганов и вегетарианцев.

Эта еда оказывает положительное действие на активацию сиртуинов — белков, связанных с регуляцией обмена веществ. Однако нутрициолог считает, что садиться на строгую сиртфуд-диету вовсе не обязательно. Лучше просто включить в рацион продукты, богатые этими белками.

Продукты, допустимые на сиртфуд-диете:

лук и петрушка;

соя и яйца;

куриное филе и говядина;

капуста кале и рукола;

сельдерей салатного типа;

клубника и черника;

гречневая крупа;

красное вино (на второй неделе — максимум три раза по 200 мл);

оливковое масло;

чай матча и кофе;

темный шоколад (какао минимум 70%) и финики;

каперсы;

красный цикорий;

куркума.

Фото bit245/www.istockphoto.com

Продукты, которые запрещены на сиртфуд-диете:

жареная пища;

мясо (кроме говядины) и рыба;

копченые и маринованные продукты;

выпечка;

сладости;

газированные напитки;

фастфуд.

Разрешается употребление до 500 г красного мяса (телятины) в неделю.

Сиртфуд-диета: меню

В таблице представлено примерное меню на первую неделю.

Завтрак Перекус Обед Ужин Пн. Зеленый сок Зеленый сок 200 г отварной гречки + 100 г сельдерея Зеленый сок Вт. Зеленый сок Зеленый сок 150 г тофу + 200 г салата из зелени и каперсов Зеленый сок Ср. Зеленый сок Зеленый сок 200 г соевых бобов, тушенных с луком, капустой и сельдереем, + чашка кофе Зеленый сок Чт. 150 г фруктового салата Зеленый сок 150 г отварной гречки + 50 г отварного филе курицы Зеленый сок Пт. 100 г ягод + 100 г фиников + 100 г тофу Зеленый сок 200 г отварной гречки + зелень с овощами Зеленый сок Сб. Горсть орехов + чай + вареное яйцо Зеленый сок 50 г отварной говядины + 100 г овощного салата с зеленью Зеленый сок Вс. 2 запеченных яблока + 2 финика + вареное яйцо + кофе Зеленый сок 100 г вареных бобов + 100 г овощного салата с зеленью Зеленый сок

Польза сиртфуд-диеты

Сиртфуд-диета в значительной степени состоит из продуктов растительного происхождения, богатых питательными веществами, антиоксидантами и сиртуинами.

Положительный эффект сами авторы отмечают в следующем:

активация скрытых ресурсов организма;

быстрое похудение;

ускорение метаболизма;

омоложение и улучшение цвета лица.

Сторонники диеты также утверждают, что такой рацион улучшает не только метаболизм, но и состояние кожи и сердца.

Также сами по себе отдельные сиртфуд-продукты часто богаты питательными веществами. Например, исследования показывают, что темный шоколад с высоким содержанием какао может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогает бороться с воспалениями. А другие научные работы говорят, что зеленый чай снижает кровяное давление.

Фото skynesher/www.istockphoto.com

Вред диеты

Диету часто критикуют за то, что она слишком низкокалорийная и, следовательно, нерациональна в долгосрочной перспективе. Многие сразу после диеты начинает активно набирать вес.

В целом многие эксперты отмечают у сиртфуд-диеты большое количество недостатков:

снижение калорийности рациона влечет за собой постоянное чувство усталости и голода;

слишком ограниченный набор сиртфуд-продуктов неспособен обеспечить организм всеми необходимыми макронутриентами (белками/жирами/углеводами), витаминами и минералами;

подходит только здоровым людям. А страдающим диабетом, нестабильным давлением, проблемами с ЖКТ (желудочно-кишечным трактом) и патологиями печени рацион может серьезно навредить — здесь необходима консультация врача;

без активных физических нагрузок диета работает не так эффективно.

Помимо этого, нет никаких релевантных научных трудов о том, как диета влияет на потерю веса, признаки старения или профилактику заболеваний. Существуют только исследования, касающиеся роли сиртуинов в организме. Но и они говорят о том, что влияние этих веществ на организм нужно изучать более подробно.

Всем людям следует поговорить с врачом перед тем, как начать новую диету, особенно если они планируют жестко ограничить потребление калорий. Диетолог или другой доктор поможет составить такой план питания, где будут все необходимые питательные вещества с учетом индивидуальных потребностей человека.

Фото www.istockphoto.com/bit245

Результат сиртфуд-диеты

Сиртфуд может помочь в потере веса, защите организма от старения, улучшении обмена веществ и поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Однако, как и при любой диете, важно сначала обратиться к диетологу с медицинским образованием или сертифицированному нутрициологу. Это нужно, чтобы убедиться, что рацион подходит для вас и учитывает все особенности и потребности организма.

Нутрициолог порекомендовала вместо диеты выбирать здоровый образ жизни: сбалансированное питание с необходимыми именно вашему организму питательными веществами, физическую активность и умеренность в потреблении пищи.