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Сегодня, 08:30

Самые доступные продукты с высоким содержанием витамина C

Светлана Бутова
Продукты, богатые витамином C.
Фото Global Look Press
В капусте содержится много витамина С.
Фото Global Look Press
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Составляем список продуктов, употребление которых полезно для здоровья за счет высокого содержания аскорбиновой кислоты.

Витамин С не синтезируется и не накапливается в организме. Данный нутриент необходимо ежедневно получать с пищей, так как он играет важную роль в организме. Аскорбиновая кислота, содержащаяся во фруктах, овощах, ягодах и зелени, оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие. Особенно важно это в период респираторных заболеваний для укрепления иммунитета.

Суточная норма потребления витамина С

Норма потребления аскорбиновой кислоты составляет:

  • 90 мг для мужчин;

  • 75 мг для женщин;

  • 85 мг при беременности;

  • 120 мг при кормлении грудью.

По данным Роспотребнадзора, физиологическая потребность для взрослого человека в витамине С в среднем составляет 90 мг в сутки. Это количество содержится в 225 г лимона или в 45 г черной смородины.

Витамины. Что такое витамины и зачем они нужны?

Авторы научной исследовательской работы считают, что люди должны потреблять большее количество витамина С. Ученые предположили, что 200 мг в день — это оптимальное количество для большинства взрослых.

Продукты, содержащие витамин C

В капусте содержится много витамина С. Фото Global Look Press
В капусте содержится много витамина С.
Фото Global Look Press

Витамин С не вырабатывается в организме, поэтому необходимо обеспечить достаточное поступление его с пищей.

  1. Капуста белокочанная является лидером по содержанию витамина С. При этом следует отметить, что даже в процессе ее обработки не теряются полезные свойства данного нутриента. Особенно много аскорбиновой кислоты содержится в квашеной капусте.

  2. Сладкий перец не менее полезен, чем капуста. В нем тоже достаточно высокий уровень содержания витамина С, полезного для иммунитета. При этом перец, в зависимости от его цвета, обладает теми или иными свойствами. В зеленом содержится фолиевая кислота, в красном — много ликопина.

  3. Помидоры и томатный сок, помимо витамина С, богаты рядом других полезных веществ. Регулярное употребление данных продуктов при отсутствии противопоказаний и индивидуальной непереносимости обеспечивает организм витамином А, микро- и макроэлементами.

  4. Добавление в привычный рацион таких ягод, как черная и красная смородина, малина и облепиха, разнообразит питание и обогатит организм витамином С.

  5. По словам Александра Мясникова в эфире телеканала «Россия 1», шиповник и квашеная капуста — лидеры по содержанию витамина С.

Сбор урожая капусты. Вся правда о капусте: польза и вред

В процессе термической обработки продукты теряют ценный для здоровья витамин С. Лучше употреблять фрукты и ягоды в свежем виде, а овощи — готовить на пару или запекать.

Роль витамина С для здоровья

Антиоксидантные свойства витамина С заключаются в том, что он защищает клетки организма от свободных радикалов. Последние способны вызывать изменения в клеточных структурах и ДНК, приводить к онкологическим и другим заболеваниям. Метаанализ показал, что витамин С связан с более низким риском некоторых типов опухолей головного мозга. Другое исследование свидетельствует, что аскорбиновая кислота нарушает рост колоректальной опухоли.

Витамин С играет важную роль в выработке коллагена, который необходим для здоровья костной ткани и мышечной ткани, кожных покровов.

Как здоровое питание сказывается на&nbsp;организме? Как здоровое питание сказывается на организме?

Аскорбиновая кислота помогает в противостоянии организма вирусным и бактериальным инфекциям. Исследования показывают, что низкий уровень витамина С приводит к проблемам с иммунной системой и другим заболеваниям. По результатам другой исследовательской работы стало известно, что витамин С снижает риск развития пневмонии и поддерживает лечение столбняка.

Витамин С оказывает благотворное воздействие на все системы организма, включая сердечно-сосудистую. Его достаточное поступление в организм снижает риск сердечных патологий и осложнений от них. Исследование показывает, что люди, которые потребляют больше витамина С, имеют низкий риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

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