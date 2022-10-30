Самые доступные продукты с высоким содержанием витамина C

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Витамин С не синтезируется и не накапливается в организме. Данный нутриент необходимо ежедневно получать с пищей, так как он играет важную роль в организме. Аскорбиновая кислота, содержащаяся во фруктах, овощах, ягодах и зелени, оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие. Особенно важно это в период респираторных заболеваний для укрепления иммунитета.
Норма потребления аскорбиновой кислоты составляет:
90 мг для мужчин;
75 мг для женщин;
85 мг при беременности;
120 мг при кормлении грудью.
По данным Роспотребнадзора, физиологическая потребность для взрослого человека в витамине С в среднем составляет 90 мг в сутки. Это количество содержится в 225 г лимона или в 45 г черной смородины.
Авторы научной исследовательской работы считают, что люди должны потреблять большее количество витамина С. Ученые предположили, что 200 мг в день — это оптимальное количество для большинства взрослых.
Витамин С не вырабатывается в организме, поэтому необходимо обеспечить достаточное поступление его с пищей.
Капуста белокочанная является лидером по содержанию витамина С. При этом следует отметить, что даже в процессе ее обработки не теряются полезные свойства данного нутриента. Особенно много аскорбиновой кислоты содержится в квашеной капусте.
Сладкий перец не менее полезен, чем капуста. В нем тоже достаточно высокий уровень содержания витамина С, полезного для иммунитета. При этом перец, в зависимости от его цвета, обладает теми или иными свойствами. В зеленом содержится фолиевая кислота, в красном — много ликопина.
Помидоры и томатный сок, помимо витамина С, богаты рядом других полезных веществ. Регулярное употребление данных продуктов при отсутствии противопоказаний и индивидуальной непереносимости обеспечивает организм витамином А, микро- и макроэлементами.
Добавление в привычный рацион таких ягод, как черная и красная смородина, малина и облепиха, разнообразит питание и обогатит организм витамином С.
По словам Александра Мясникова в эфире телеканала «Россия 1», шиповник и квашеная капуста — лидеры по содержанию витамина С.
В процессе термической обработки продукты теряют ценный для здоровья витамин С. Лучше употреблять фрукты и ягоды в свежем виде, а овощи — готовить на пару или запекать.
Антиоксидантные свойства витамина С заключаются в том, что он защищает клетки организма от свободных радикалов. Последние способны вызывать изменения в клеточных структурах и ДНК, приводить к онкологическим и другим заболеваниям. Метаанализ показал, что витамин С связан с более низким риском некоторых типов опухолей головного мозга. Другое исследование свидетельствует, что аскорбиновая кислота нарушает рост колоректальной опухоли.
Витамин С играет важную роль в выработке коллагена, который необходим для здоровья костной ткани и мышечной ткани, кожных покровов.
Аскорбиновая кислота помогает в противостоянии организма вирусным и бактериальным инфекциям. Исследования показывают, что низкий уровень витамина С приводит к проблемам с иммунной системой и другим заболеваниям. По результатам другой исследовательской работы стало известно, что витамин С снижает риск развития пневмонии и поддерживает лечение столбняка.
Витамин С оказывает благотворное воздействие на все системы организма, включая сердечно-сосудистую. Его достаточное поступление в организм снижает риск сердечных патологий и осложнений от них. Исследование показывает, что люди, которые потребляют больше витамина С, имеют низкий риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.