Художественная гимнастика: в чем польза и с какого возраста можно отдать ребенка

Этот вид спорта может подойти не всем.

Рассказывает мастер спорта, тренер высшей категории Елена Стадник.

Особенности художественной гимнастики

Художественная гимнастика представляет собой спорт, в котором спортсмен или, если это групповое выступление, несколько спортсменов под музыкальное сопровождение на гимнастическом ковре 13х13 м выполняют различные упражнения и танцевальные элементы с предметом или без него. Длительность выступления не превышает полутора минут в индивидуальных упражнениях и две с половиной в групповых.

Без предмета на международном уровне в последнее время соревнования не проводят. «Предмет» — это лента, скакалка, мяч, обруч, булавы, может использоваться один или несколько.

Художественная гимнастика — исконно женский вид спорта (однако сейчас есть в этой категории и мужчины). Его история насчитывает больше 80 лет. В 1984 году художественная гимнастика была впервые представлена на Олимпийских играх.

Фото Федор Успенский, «СЭ»