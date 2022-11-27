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Сегодня, 16:00

Художественная гимнастика: в чем польза и с какого возраста можно отдать ребенка

Ольга Стрельникова
Елена Стадник
Гимнастка, тренер
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Этот вид спорта может подойти не всем.

Рассказывает мастер спорта, тренер высшей категории Елена Стадник.

Особенности художественной гимнастики

Художественная гимнастика представляет собой спорт, в котором спортсмен или, если это групповое выступление, несколько спортсменов под музыкальное сопровождение на гимнастическом ковре 13х13 м выполняют различные упражнения и танцевальные элементы с предметом или без него. Длительность выступления не превышает полутора минут в индивидуальных упражнениях и две с половиной в групповых.

Без предмета на международном уровне в последнее время соревнования не проводят. «Предмет» — это лента, скакалка, мяч, обруч, булавы, может использоваться один или несколько.

Художественная гимнастика — исконно женский вид спорта (однако сейчас есть в этой категории и мужчины). Его история насчитывает больше 80 лет. В 1984 году художественная гимнастика была впервые представлена на Олимпийских играх.

Арина Аверина. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В Советском Союзе и в России художественная гимнастика всегда была на особом счету. Это один из самых изящных и грациозных видов спорта, в котором наши представительницы на международной арене многократно завоевывали первые места. Школа художественной гимнастики в России по праву одна из сильнейших в мире.

Помимо художественной есть еще близкая ей эстетическая гимнастика. Это довольно новый вид спорта, которому всего 20 лет. Элементы, как и в художественной гимнастике, — прыжки, «гибкость», повороты, «равновесие». Те же уровни соревнований — отборочные, первенство России, первенство Европы, чемпионат мира и выполнение разрядов. Но, в отличие от художественной гимнастики, в эстетической:

  • отсутствует предмет;

  • больше пластики и акробатики;

  • больше элементов взаимодействия

  • спортсменки выступают только командой в групповых упражнениях.

Эстетическую гимнастику принято сравнивать с синхронным плаванием, только на ковре.

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Преимущества художественной гимнастики

По словам специалиста, занятия гимнастикой при грамотном подходе окажут исключительно положительное влияние на ребенка, а именно:

  • заложат характер;

  • привьют дисциплинированность;

  • научат ставить цели и достигать их;

  • избавят от страха соперничества;

  • научат умению эффективно взаимодействовать, поддерживать друг друга, общаться, дружить (в случае с групповыми выступлениями).

«У нас координационно довольно сложный вид спорта. Много разных «дорожек шагов», с руками и танцевальных. Это сложновато, поскольку многие изначально путают право и лево. Но у тех детей, которые добиваются своего, развивается и целеустремленность. Этот навык непременно пригодится им в жизни».
Стадник Елена
Гимнастка, тренер

Если говорить об изменениях на физическом уровне, их тоже сложно не заметить. Развиваются:

  • гибкость, пластичность и женственность (много пластики в упражнениях — «волны», взмахи, прочая эстетика);

  • выносливость (за 1,5-2,5 минуты дети выполняют и прыжки, и «равновесие», и скоростно-силовые упражнения);

  • координация, мышление, память (в гимнастике много разных «дорожек шагов», которые нужно запомнить и воспроизвести).

Помимо всего прочего, занятия художественной гимнастикой формируют красивую осанку и походку, учат правильно себя подавать.

«Даже те дети, которые не добиваются каких-то сверхъестественных результатов, заметно преображаются. Приходит обычный ребенок, сутулится, косолапит, стесняется, бывают очень закомплексованные дети. Из гадких утят они превращаются в лебедей! Эффектные, статные, харизматичные. Из-за того, что мы делаем много упражнений по ОФП (общая физическая подготовка) и СФП (специальная физическая подготовка), выворотность у них хорошая, красивые мышцы, длинные ноги, изящные руки. Вы сами можете видеть, как красивы гимнастки в купальниках, какие у них фигуры. Естественно, это остается с ними на всю жизнь».
Стадник Елена
Гимнастка, тренер

С какого возраста детям можно заниматься художественной гимнастикой

Оптимальный возраст для начала занятий художественной гимнастикой — пять лет. В физическом плане к этому времени можно давать определенную нагрузку на связки и суставы. Ребенок уже понимает и слушает тренера. Он способен разучивать различные элементы. В пять лет дети могут выдерживать 40-45 минут полноценной тренировки.

«Раньше пяти лет, как тренер, как спортсменка и как мама, я бы не рекомендовала отдавать ребенка в гимнастику. Конечно, сейчас приводят детей и в четыре года. Многие клубы в некоторые секции берут и с трех с половиной лет, но это больше садиковская разминка или зарядка. А если заниматься именно художественной или эстетической гимнастикой, самый оптимальный возраст — пять лет».
Стадник Елена
Гимнастка, тренер

Если ребенок приходит позднее, будет сложнее справиться с растяжкой и придется догонять те элементы, которые дети уже освоили. В шесть лет связки еще податливы — можно постепенно безболезненно растянуть все суставы, плечевой, поясничный, грудной отдел. Для каждой части тела свои отдельные упражнения.

В семь лет с растяжкой гораздо сложнее. Это будет намного болезненнее, особенно если у ребенка нет данных от природы.

Дина Аверина. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Может ли художественная гимнастика быть опасна?

Опасность при занятиях художественной гимнастикой, по словам Елены Стадник, состоит в нескольких моментах. Когда:

  • тренер не имеет соответствующей квалификации и опыта;

  • тренер опережает нагрузки — чревато травмами;

  • родители занимаются с детьми дома, неверно заучивая элементы и неправильно растягивая, что также травмоопасно.

«Все должно быть планомерно, важно соблюдать доступность элементов в каждом возрасте. Некоторые хотят кого-то удивить своими сложными не по возрасту элементами, дают тяжелую нагрузку детям или тянут чрезмерно сильно, неправильно, через боль. Все это приводит к травмам».
Стадник Елена
Гимнастка, тренер

Эксперт рекомендует быть внимательными при выборе тренера для ребенка. Не обращать внимания на «красивые картинки», а прежде всего думать о последствиях. Для начала необходимо узнать:

  • квалификацию специалиста;

  • занимался ли он сам спортом (каким);

  • есть ли у него подопечные с достижениями высокого уровня.

«Сейчас довольно много тренеров, которые не имеют соответствующей квалификации и профильного образования. Тех, кто или вообще спортом не занимались, или занимались, но не гимнастикой. Они не знают, как давать нагрузку ребенку, как тянуть. В будущем все отразится как внешне, так и на здоровье. Из-за этого происходят травмы. Тренеры тянут ребенка на одну сторону, и у него потом кособокая спина».
Стадник Елена
Гимнастка, тренер

Что делать, если гимнастика не подошла?

Любой из видов гимнастики, будь то художественная или эстетическая, на первых порах позволяет перейти в любой другой вид спорта без существенных потерь. Дело в том, что первый год тренировок в гимнастике включает:

  • ОФП (общая физическая подготовка);

  • СФП (специальная физическая подготовка);

  • упражнения на гибкость.

С такой подготовкой через год ребенок может пойти в любой вид спорта.

«У некоторых детей бывают спазмы мышц, и им действительно трудно растягиваться. Нет смысла жертвовать психикой, тянуть через боль. Ведь чем дальше, тем сложнее элементы. Я сразу обо всем говорю родителям, они сами решают. Кто-то уходит, кто-то остается — им нравится, они занимаются не для рекордов, а ради себя. Те, кто хочет спорта высших достижений, идут в другой, более подходящий по данным ребенка вид спорта».
Стадник Елена
Гимнастка, тренер

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