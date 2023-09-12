Биография Тома Брэди: история жизни легенды, развод с Бюндхен и роман с Шейк

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Том Брэди
Дата рождения: 3 августа 1977 года.
Место рождения: Сан-Матео, штат Калифорния (США).
Рост: 193 см.
Вес: 102 кг.
Вид спорта: американский футбол.
Позиция: квотербек.
Том Брэди родился в небольшом городе округа Сан-Матео штата Калифорния в США. Его отец — Томас Брэди — старший, у которого ирландские корни. Предки семьи бежали за океан в XIX веке. Папа Брэди владеет страховой фирмой в Калифорнии. Мама Тома — уроженка штата Миннесота Гэлинн Патрисия Джонсон. У нее присутствуют немецкие, польские, шведские и норвежские корни. У Брэди также есть три старшие сестры: Морин, Нэнси и Джули.
В четыре года Том Брэди увлекся американским футболом — посещал игры «Сан-Франциско Форти Найнерс», где выступал квотербек Джо Монтана. Член Зала славы стал одним из кумиров будущего рекордсмена.
В детстве Брэди тренировался в футбольном лагере при Университете Сан-Матео. Его наставником был тренер Тони Гразиани. Том совмещал занятия спортом со школой Юниперо Сера. Также он увлекался баскетболом — американец болел за «Лейкерс» и «Бостон». Во время обучения в старшей школе был членом сборных команд по бейсболу, американскому футболу и баскетболу.
В 1995 году бейсбольная команда «Монреаль Экспос» выбрала Брэди в 18-м раунде на драфте МЛБ в качестве кэтчера.
Во время летних каникул в 1998-1999 годах проходил стажировку инвестиционном банке Merrill Lynch.
В студенческие годы Брэди играл за футбольную команду Мичиганского университета колледжа, пока в 2000 году Тома не выбрали на драфте НФЛ. Тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик взял спортсмена в команду в шестом раунде под 199-м номером. Поначалу в клубе были не слишком рады этому подписанию. Хотя позже фанаты дадут прозвище связке специалиста и Брэди — «Эра Брэди и Беличика» с 2001 по 2019 год.
По окончании первого сезона Брэди был запасным квотербеком. Том не мог выиграть конкуренцию у Дрю Бледсо. В следующем сезоне Брэди пробился в основу благодаря травме Бледсо. Том не упустил свой шанс и начал демонстрировать яркую игру. В результате «Нью-Ингленд» завоевали Супербоул, а Брэди был признан лучшим игроком турнира. В документальном фильме о себе Том признался, что заснул на 20-30 минут перед своим первым Супербоулом на предыгровой установке.
В общей сложности Брэди помог «Пэтриотс» шесть раз выиграть Супербоул. Для статистики: у Монтаны, который является идолом Тома, всего четыре чемпионских титула. К 2019 году Брэди был единственным в истории игроком, который получил шестой перстень чемпиона НФЛ.
В 2020 году в статусе свободного агента Брэди подписал контракт с командой «Тампа-Бэй Бакканирс». Команда из южного дивизиона НФЛ заключила с квотербеком контракт на два года с зарплатой в 30 миллионов долларов за сезон. В 2020 году Брэди выиграл вместе с «Тампой-Бэй» их второй в истории Супербоул. «Бакканирс» до этого не могли выйти в плей-офф 13 лет.
В феврале 2022 года Брэди заявил о завершении карьеры ради семьи. Спортсмен хотел больше времени быть с семьей и детьми. Тем не менее через месяц Том вернулся в американский футбол. Брэди заключил соглашение с «Тампой-Бэй».
Свой 23-й сезон в карьере Брэди закончил без титула и завершил карьеру в феврале 2023 года.
победитель Супербоула — XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI, LIII, LV;
самый ценный игрок НФЛ — 2007, 2010, 2017;
самый ценный игрок Супербоула — XXXVI, XXXVIII, XLIX, LI, LV;
участник Пробоула — 2001, 2004, 2005, 2007, 2009—2018, 2021;
спортсмен года по версии Sports Illustrated — 2005;
прорыв года по версии ESPY — 2002;
лучший игрок НФЛ по версии ESPY — 2008, 2018.
С 2007 по 2022 год Брэди встречался с бразильской супермоделью и актрисой Жизель Бюндхен. В 2009 году у пары была свадьба. За время супружеской жизни у них появилось двое детей — сын Бенджамин Рейн (2009) и дочь Вивиан Лейк (2012).
Во время отношений с Бюндхен Том соблюдал вместе с супругой строгую диету, исключив из рациона сахар, молочные продукты и помидоры.
Осенью 2022 года Брэди и Бюндхен оформили развод. Одной из основных причин расставания называлось нежелание Тома оставить профессиональный спорт. Женщина хотела, чтобы ее муж больше проводил время с семьей.
У Брэди также есть третий ребенок по имени Джек — это сын от предыдущего брака с актрисой Бриджит Монайхан.
Жизель Бюндхен на протяжении десятка лет являлась одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире, за что попала в Книгу рекордов Гиннесса. В первую очередь ее связывают с компанией женского нижнего белья, одежды и купальников Victoria's Secret.
По информации онлайн-таблоида TMZ, Том Брэди начал встречаться с российской супермоделью Ириной Шейк в 2023 году. Впервые пару заметили в июле. Тогда они вместе ехали на «Роллс-Ройсе» бывшего спортсмена в его дом в Лос-Анджелесе.
СМИ утверждают, что Шейк и Брэди начали общение на свадьбе американского миллиардера Джо Нахмада и его избранницы Мэдисон Хедрик в июне 2023 года. По словам журналистов, российская модель преследовала известного квотербека на мероприятии, хотя Том поначалу не обращал внимания на девушку.
Ранее Шейк встречалась с рядом знаменитостей: футболистом сборной Португалии Криштиану Роналду (роман продлился пять лет с 2010-го по 2015 год), моделью Артуром Сейлсом, барабанщиком группы Linkin Park Робом Бурдоном, рэпером Канье Уэстом и певцом Райаном Лесли. С апреля 2015 года российская супермодель состояла в отношениях с актером Брэдли Купером, в марте 2017-го у пары появилась на свет дочь Лея де Сьен (девочка имеет двойную фамилию Шейк Купер), а летом 2019-го стало известно о расставании звезд.
По данным американского журнала Forbes, Брэди заработал около 525 миллионов долларов за 23 сезона профессиональной карьеры. При этом из них 333 миллиона были получены от спортивных контрактов и более 200 миллионов — от деятельности вне поля.
Брэди имеет спонсорские контракты на десятку миллионов долларов с Under Armour, Intel, Beats by Dre, и Shields.
В августе 2023 года Брэди стал одним из владельцев английского футбольного клуба «Бирмингем». Победитель семи Супербоулов занял должность председателя консультативного совета и будет работать с правлением команды. Его основная обязанность — глобальный маркетинг и выявление новых возможностей коммерческого партнерства для клуба.
У Брэди много друзей за пределами футбольного поля — бывший президент США Дональд Трамп и голливудский актер Марк Уолберг. Вместе с экс-главой страны Том часто играл в гольф. Уолберг является большим фанатом Брэди. Благодаря актеру футболист получил эпизодическую роль в комедии «Третий лишний 2».
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