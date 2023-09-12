Биография Тома Брэди: история жизни легенды, развод с Бюндхен и роман с Шейк

Жизненный путь легендарного игрока в американский футбол.

Том Брэди

Дата рождения: 3 августа 1977 года.

Место рождения: Сан-Матео, штат Калифорния (США).

Рост: 193 см.

Вес: 102 кг.

Вид спорта: американский футбол.

Позиция: квотербек.

Детство и юность Тома Брэди

Том Брэди родился в небольшом городе округа Сан-Матео штата Калифорния в США. Его отец — Томас Брэди — старший, у которого ирландские корни. Предки семьи бежали за океан в XIX веке. Папа Брэди владеет страховой фирмой в Калифорнии. Мама Тома — уроженка штата Миннесота Гэлинн Патрисия Джонсон. У нее присутствуют немецкие, польские, шведские и норвежские корни. У Брэди также есть три старшие сестры: Морин, Нэнси и Джули.

В четыре года Том Брэди увлекся американским футболом — посещал игры «Сан-Франциско Форти Найнерс», где выступал квотербек Джо Монтана. Член Зала славы стал одним из кумиров будущего рекордсмена.

В детстве Брэди тренировался в футбольном лагере при Университете Сан-Матео. Его наставником был тренер Тони Гразиани. Том совмещал занятия спортом со школой Юниперо Сера. Также он увлекался баскетболом — американец болел за «Лейкерс» и «Бостон». Во время обучения в старшей школе был членом сборных команд по бейсболу, американскому футболу и баскетболу.

В 1995 году бейсбольная команда «Монреаль Экспос» выбрала Брэди в 18-м раунде на драфте МЛБ в качестве кэтчера.

Во время летних каникул в 1998-1999 годах проходил стажировку инвестиционном банке Merrill Lynch.

Фото Global Look Press

Спортивная карьера Тома Брэди

«Нью-Ингленд Пэтриотс» (2000—2019)

В студенческие годы Брэди играл за футбольную команду Мичиганского университета колледжа, пока в 2000 году Тома не выбрали на драфте НФЛ. Тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик взял спортсмена в команду в шестом раунде под 199-м номером. Поначалу в клубе были не слишком рады этому подписанию. Хотя позже фанаты дадут прозвище связке специалиста и Брэди — «Эра Брэди и Беличика» с 2001 по 2019 год.

По окончании первого сезона Брэди был запасным квотербеком. Том не мог выиграть конкуренцию у Дрю Бледсо. В следующем сезоне Брэди пробился в основу благодаря травме Бледсо. Том не упустил свой шанс и начал демонстрировать яркую игру. В результате «Нью-Ингленд» завоевали Супербоул, а Брэди был признан лучшим игроком турнира. В документальном фильме о себе Том признался, что заснул на 20-30 минут перед своим первым Супербоулом на предыгровой установке.

В общей сложности Брэди помог «Пэтриотс» шесть раз выиграть Супербоул. Для статистики: у Монтаны, который является идолом Тома, всего четыре чемпионских титула. К 2019 году Брэди был единственным в истории игроком, который получил шестой перстень чемпиона НФЛ.

«Тампа-Бэй Бакканирс» (2020—2022)

В 2020 году в статусе свободного агента Брэди подписал контракт с командой «Тампа-Бэй Бакканирс». Команда из южного дивизиона НФЛ заключила с квотербеком контракт на два года с зарплатой в 30 миллионов долларов за сезон. В 2020 году Брэди выиграл вместе с «Тампой-Бэй» их второй в истории Супербоул. «Бакканирс» до этого не могли выйти в плей-офф 13 лет.

В феврале 2022 года Брэди заявил о завершении карьеры ради семьи. Спортсмен хотел больше времени быть с семьей и детьми. Тем не менее через месяц Том вернулся в американский футбол. Брэди заключил соглашение с «Тампой-Бэй».

Свой 23-й сезон в карьере Брэди закончил без титула и завершил карьеру в феврале 2023 года.

Достижения Тома Брэди

победитель Супербоула — XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI, LIII, LV;

самый ценный игрок НФЛ — 2007, 2010, 2017;

самый ценный игрок Супербоула — XXXVI, XXXVIII, XLIX, LI, LV;

участник Пробоула — 2001, 2004, 2005, 2007, 2009—2018, 2021;

спортсмен года по версии Sports Illustrated — 2005;

прорыв года по версии ESPY — 2002;

лучший игрок НФЛ по версии ESPY — 2008, 2018.

Том Брэди и Жизель Бюндхен. Фото Global Look Press

Личная жизнь Тома Брэди: Бюндхен и Шейк

Отношения с Жизель Бюндхен

С 2007 по 2022 год Брэди встречался с бразильской супермоделью и актрисой Жизель Бюндхен. В 2009 году у пары была свадьба. За время супружеской жизни у них появилось двое детей — сын Бенджамин Рейн (2009) и дочь Вивиан Лейк (2012).

Во время отношений с Бюндхен Том соблюдал вместе с супругой строгую диету, исключив из рациона сахар, молочные продукты и помидоры.

Осенью 2022 года Брэди и Бюндхен оформили развод. Одной из основных причин расставания называлось нежелание Тома оставить профессиональный спорт. Женщина хотела, чтобы ее муж больше проводил время с семьей.

У Брэди также есть третий ребенок по имени Джек — это сын от предыдущего брака с актрисой Бриджит Монайхан.

Жизель Бюндхен на протяжении десятка лет являлась одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире, за что попала в Книгу рекордов Гиннесса. В первую очередь ее связывают с компанией женского нижнего белья, одежды и купальников Victoria's Secret.

Ирина Шейк. Фото Global Look Press

Роман с Ириной Шейк

По информации онлайн-таблоида TMZ, Том Брэди начал встречаться с российской супермоделью Ириной Шейк в 2023 году. Впервые пару заметили в июле. Тогда они вместе ехали на «Роллс-Ройсе» бывшего спортсмена в его дом в Лос-Анджелесе.

СМИ утверждают, что Шейк и Брэди начали общение на свадьбе американского миллиардера Джо Нахмада и его избранницы Мэдисон Хедрик в июне 2023 года. По словам журналистов, российская модель преследовала известного квотербека на мероприятии, хотя Том поначалу не обращал внимания на девушку.

Ранее Шейк встречалась с рядом знаменитостей: футболистом сборной Португалии Криштиану Роналду (роман продлился пять лет с 2010-го по 2015 год), моделью Артуром Сейлсом, барабанщиком группы Linkin Park Робом Бурдоном, рэпером Канье Уэстом и певцом Райаном Лесли. С апреля 2015 года российская супермодель состояла в отношениях с актером Брэдли Купером, в марте 2017-го у пары появилась на свет дочь Лея де Сьен (девочка имеет двойную фамилию Шейк Купер), а летом 2019-го стало известно о расставании звезд.

Сколько зарабатывает Том Брэди

По данным американского журнала Forbes, Брэди заработал около 525 миллионов долларов за 23 сезона профессиональной карьеры. При этом из них 333 миллиона были получены от спортивных контрактов и более 200 миллионов — от деятельности вне поля.

Брэди имеет спонсорские контракты на десятку миллионов долларов с Under Armour, Intel, Beats by Dre, и Shields.

В августе 2023 года Брэди стал одним из владельцев английского футбольного клуба «Бирмингем». Победитель семи Супербоулов занял должность председателя консультативного совета и будет работать с правлением команды. Его основная обязанность — глобальный маркетинг и выявление новых возможностей коммерческого партнерства для клуба.

Друзья Тома Брэди

У Брэди много друзей за пределами футбольного поля — бывший президент США Дональд Трамп и голливудский актер Марк Уолберг. Вместе с экс-главой страны Том часто играл в гольф. Уолберг является большим фанатом Брэди. Благодаря актеру футболист получил эпизодическую роль в комедии «Третий лишний 2».

Социальные сети Тома Брэди

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