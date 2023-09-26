В Америке снова заспорили о «расистских» названиях клубов. Новый виток толерантности

В Вашингтоне хотят вернуть индейское имя знаменитой команде по американскому футболу после провала политкорректного ребрендинга.

Протесты 2020 года в США в память о погибшем темнокожем мужчине Джордже Флойде изменили Америку сильнее, чем можно себе представить. Даже в России на письме и в статьях уже сложно и не комильфо использовать слово «негр», а в США это и вовсе риск полной маргинализации. Спорт познал этот процесс очень хорошо — после расцвета движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») несколько спортивных команд были вынуждены поменять название и логотипы. Бейсбольные «Кливленд Индианс» с вождем Ваху на своей эмблеме вынужденно стали «Гардианс», а в американском футболе «Вашингтон Редскинс», то есть «краснолицые», превратились в «Коммандерс».

Оказывается, не всем это нравится. И как известно, за любой революцией начинается реакция.

Не злите женщин-индейцев!

Началась она и здесь. На ситуацию с «Вашингтоном» наложилось то, что основатель команды Джордж Престон Маршалл в прошлом являлся открытым сторонником расовой сегрегации. Его памятник был осквернен, снесен и выдворен за пределы домашней арены клуба. А дальше последовал отказ от неполиткорректного названия.

Но недавно у «Коммандерс» сменился владелец. К власти пришел бизнесмен Джош Харрис и в первой же речи использовал старое название команды. Харрис, разбогатевший на инвестмент-банкинге, встречался с администрацией Трампа в бытность его президентства, что тоже говорит о его взглядах. Вслед за Харрисом использовал название «Редскинс» тренер Рон Ривера, когда на сборы приехала звезда НБА Кевин Дюрант. Ривера просто спросил баскетболиста, насколько он серьезный фанат «Редскинс» / «Коммандерс». Но видимо, это слово, как имя Волан-де-Морта, Название-Которое-Нельзя-Произносить.

Разумеется, это уже вызвало гнев индейских сообществ — правда, не всех. Так, создательница известной группы IllumiNative Кристал Эхо Ястреба заявила: «Ощущение, будто мы откатились назад. После всего того, что случилась и тяжело завоеванной победы, ликвидации названия, которое словарь определяет как расистское оскорбление, после всего, что произошло после Джорджа Флойда, это просто разрыв мозга для меня». Под словарем, очевидно, имеется в виду Уэбстерский, который утверждает, что слово redskin «сейчас может многими считаться оскорбительным».

А вот глава Ассоциации защитников коренных американцев Билли Дикман инициировал петицию о возвращении старого названия и утверждает, что термин отсылает к церемонии кровопускания для воинов, а не к цвету кожи.

Более того — теперь Ассоциация защитников подала в суд Северной Дакоты на NFL и Харриса за клевету и нарушение гражданских прав. По мнению этих индейцев, другие индейцы, которые добивались отмены имени «краснокожие», «финансируются фондом Сороса и другими левыми организациями».

— Командиры — подходящее название для угнетателей, — говорится в иске, а организация заявила, что «иск — это оскорбление (в оригинале употреблено нецензурное слово. — Прим. «СЭ») в отношении других индейских организаций, «командиров» и культуры отмены», цитирует Fox News. А название «краснокожие», мол, несет в себе глубокое культурное, историческое и эмоциональное значение, прославляя храбрость, стойкость и дух воина, связанные с культурой коренных американцев. И клуб был единственным в NFL, кто отдавал должное индейцам. Как видите, недовольны все.

Фото Global Look Press

Бизнес, ничего личного

Но цель новых владельцев даже не столько ценностная, сколько маркетинговая. Как твердят эксперты, после смены названия бизнес у бренда пошел вниз. 49% болельщиков, согласно опросам, не приняли новое название. Зато после всех спорных заявлений и смелых отсылок к эпохе прошлого, когда команда выигрывала титулы, все билеты на первые матчи сезона были проданы. Популярная фраза в Вашингтоне: «У «Редскинс» три Супербоула, у «Коммандерс» — ноль». Петиция о возвращении названия собрала уже 130 тысяч голосов, но другой совладелец клуба Митчелл Рэйлс заявил, что «корабль уже отчалил».

— Мы про будущее и будем строить его, а не оставлять раскалывающую культуру. Возращение прошлого названия не рассматривается. Точка, — сказал Рэйлс, причем интересно, что для «точки» он выбрал сленговое слово period, которое пришло в язык от темнокожих жителей гетто.

Вполне вероятно, новые владельцы клуба придумают новое название — эту опцию поддержал и один из величайших квотербеков в истории клуба Джо Тайсман, обладатель Супербоула 1983 года. Поскольку еще одним совладельцем клуба стал великий баскетболист Мэджик Джонсон, букмекерские компании считают вариант Magic или Magicians («Волшебники») одним из самых вероятных наряду со «Спартанцы», Футбольный клуб «Вашингтон» и Red Hogs («Красные кабаны»). Хорошо, что хотя бы кабаны не могут возмутиться аллюзиями к своему цвету кожи.