Международная федерация в ближайшее время намерена рассмотреть допуск российских лучников

Международная федерация стрельбы из лука (World Archery) на ближайшем заседании исполнительного совета намерена рассмотреть вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

«Этот вопрос будет обсуждаться на следующем заседании нашего исполнительного совета, которое запланировано на ближайшие недели», — приводит заявление пресс-службы World Archery ТАСС.

Исполнительный совет Международной федерации стрельбы из лука в начале марта 2022 года объявил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в международных соревнованиях. Также запрещено проводить соревнования и подавать заявки на организацию турниров в России и Белоруссии.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе.