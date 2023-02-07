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Стрельба из лука

Сегодня, 23:11

Чемпионат Европы по стрельбе из лука в Турции перенесли на 19 февраля из-за землетрясения

Руслан Минаев
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Чемпионат Европы по стрельбе из лука, который должен был пройти в Турции, перенесли на шесть дней из-за землетрясения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейской конфедерации стрельбы из лука, вместо 13 февраля турнир стартует 19-го числа и продлится до 24-го.

Ранее стало известно, что чемпионат Турции возобновится 17 февраля.

Землетрясение произошло в ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.

Источник: ТАСС
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