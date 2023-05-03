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Стрельба из лука

Сегодня, 14:50

Вопрос допуска российских лучников к международным стартам отложили до конца июля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев заявил, что международная федерация стрельбы из лука (World Archery) отложила вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям до конца июля, он будет рассмотрен на конгрессе организации.

«Вопрос допуска будет рассмотрен только в конце июля на конгрессе международной федерации. Ожидается, что там будет обсуждаться создание независимой комиссии, которая будет рассматривать заявки спортсменов», — приводит слова Ешеева ТАСС.

Исполком World Archery 21 апреля сообщил о решении допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

Главным международным стартом для стрелков из лука в нынешнем сезоне будет чемпионат мира, который пройдет в августе в Берлине. Ешеев отметил, что даже в случае пропуска турнира российские спортсмены сохранят шанс отобраться на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Источник: https://tass.ru/sport/17667081
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