Российских лучников не допустили к чемпионату мира в Германии

Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев заявил, что российские лучники не смогут принять участия в чемпионате мира, который пройдет в Берлине с 31 июля по 6 августа, сообщает ТАСС.

«29 июля, незадолго до старта чемпионата мира в Берлине, пройдет конгресс международной федерации. В работе конгресса мы планируем принять участие, но в турнире нашим спортсменам выступить не удастся — перед его началом будет обсуждаться только вопрос создания комиссии, которая займется их допуском», — приводит слова Ешеева ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.