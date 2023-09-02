Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 13:36

Алфосов рассказал, за счет чего гимнаст Куляк стал призером Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов рассказал, что отбывший дисквалификацию и перенесший тяжелую травму Иван Куляк сумел выиграть бронзовую медаль Кубка России по спортивной гимнастике благодаря своему характеру.

«Я немного удивлен тем, как выступил в многоборье Ваня Куляк. У этого гимнаста была очень серьезная травма, мы его долго не видели на сборах национальной команды. Но он нашел в себе силы восстановиться и достойно выступать. Куляк после этого старта имеет все шансы вернуться в обойму сборной. Я его знаю достаточно давно, он у нас парень с характером. И эта его внутренняя крепость позволила ему быстро восстановиться после травмы», — приводит слова Алфосова ТАСС.

Куляк был дисквалифицирован в прошлом году за то, что вышел на церемонию награждения Кубка мира с буквой Z, изображенной на форме.

Маринов стал победителем в личном многоборье, набрав 84,850 балла. Второе место занял Сергей Найдин (83,050 балла), третьим стал Иван Куляк (80,800).

Источник: https://tass.ru/sport/18642185
Валерий Алфосов
Спортивная гимнастика
0
Читайте также
Главные цифры трансферного окна: Саудовская Аравия изменила правила рынка, «Челси» снова тратит больше всех
Овечкин рассказал, на что тратит деньги
Артист РАМТа Алексей Янин умер на 41-м году жизни
СМИ сообщили о применении новой тактики ВС РФ в зоне спецоперации
В ДНР объяснили число дезертиров в рядах ВСУ отсутствием мотивации и навыков
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дарья Нагорная: Porsche от Никиты / Клип с Криштиану / Кино с Асмус / Свой салон красоты
Кубок Воронина в гостях
Виталий Мутко верит в сборную по спортивной гимнастике
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алфосов считает, что Маринов стал лидером команды сборной России по спортивной гимнастике

Маринов не планирует менять спортивное гражданство