Белявский о бронзе на чемпионате России: «Было бы совсем грустно вообще без наград домой возвращаться»

Гимнаст Давид Белявский прокомментировал свои результаты на чемпионате России, который проходил в Сириусе с 13 по 17 марта.

32-летний спортсмен завоевал бронзовую медаль в упражнении на брусьях в заключительном дне соревнований.

«Не все получилось, как хотелось, но я очень рад, что мне в очередной раз удалось завоевать медаль на чемпионате России, было бы совсем грустно вообще без наград домой возвращаться. Я мог здесь выступить лучше и на коне, и в многоборье. Были ли проблемы со здоровьем? Они всегда есть, все-таки я давно занимаюсь профессиональным спортом» , — цитирует Белявского ТАСС.

В личном многоборье Белявский занял восьмое место, а в упражнении на коне показал седьмой результат.