Мустафина рассказала, как у молодых гимнасток проходит период взросления

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина в интервью "СЭ" рассказала о том, с какими ограничениями молодые гимнастки сталкиваются в период взросления.

«Важно то, как конкретно проходит этот период. Плюс к тому же есть несколько разных аспектов, которые помогают его пройти грамотно. Важно учитывать, как проходит физическая подготовка, базовая подготовка. Сама техника какая. Если техника поставлена еще в детстве что называется на века, то этот сложный период он проходит тяжело, но проходит. Технику ты не теряешь. А вот если техника поставлена не очень уверенно, под детей только, то тут сразу как тело изменится уже ничего не получается. Гораздо все сложней.

Мы вообще не следим за весом, дети кушают все что хотят. У всех есть личные тренеры, которые если нужно, то подскажут как лучше питаться. Но вот общей истории для всей сборной по питанию и строгого контроля за весом нет. Важно грамотно объяснить ситуацию. Не то чтобы пытаться их чем-то ограничить. А наоборот, им помочь. Что это им надо. Вот им сейчас лишнюю булочку съесть, потом тяжело на брусьях будет. Лучше не надо. Но если знаешь, что делаешь, готов потом отработать ее в зале – пожалуйста. Твое право», – сказала Мустафина.

С прошлого года гимнастка работает старшим тренером молодежной сборной России.