Гимнастка Ворона о фигурном катании: «Не соглашусь, что это скандальный спорт. Тут близость фанатов к спортсменам»

Российская гимнастка Яна Ворона в интервью «СЭ» поделилась мнением о взаимодействии фигуристов с фанатами и рассказала о своих любимых спортсменах в фигурном катании.

«Я слежу за всеми сборницами. За Валиевой, Трусовой, Щербаковой. Какого-то конкретного кумира или любимицы нет. Вживую не общались. Вообще я всегда открыта к общению, но вот с фигуристками подружиться пока не довелось. Было бы интересно встретиться.

В фигурном катании мне нравится близость фанатов к спортсменам и их активная поддержка. Такая близкая связь, теплые отношения. По крайней мере, так выглядит со стороны. Насчет скандальности... Не соглашусь, что это скандальный спорт. Не скажу точно, поскольку не слежу, закулисная жизнь проходит мимо меня, меня интересуют только сами соревнования. И по ним ощущения скандальности у меня не сложилось. Я в такие темы просто не вникаю", — сказала Ворона.

Отметим, что в этом месяце на ЧР в Казани 18-летняя спортсменка Ворона впервые в карьере стала чемпионкой страны в упражнениях на бревне. Также она смогла завоевать медали в вольных упражнениях и на брусьях.