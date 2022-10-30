Хоркина назвала глупостью решение МОК не упоминать российских и советских гимнасток

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о невключении МОК российских и советских спортсменов в видеоролик, посвященный эволюции женской спортивной гимнастики.

«Эволюции спортивной гимнастики без российских и советских спортсменов просто не может быть! Именами наших гимнасток и моим в том числе названы элементы, которые были исполнены в первые в мире. Нас не стереть! Это невозможно, как бы они этого не хотели. Мы есть и в международном музее, где можно найти год, в который выиграла советская или российская гимнастка. Культура отмены? Я даже не знаю, как это назвать. Глупостями занимаются, весь мир об этом знает», — сказала Хоркина «СЭ».

Ранее МОК опубликовал пост о развитии женской спортивной гимнастики, в который не включил гимнасток из СССР и России, а также темнокожих.