Нидерланды бойкотируют конгресс Международной федерации гимнастики из-за участия России

Ассоциация гимнастики Нидерландов (KNGU) бойкотирует конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) в Стамбуле из-за участия в нем представителей России и Белоруссии, сообщает Inside the Games.

По информации источника, глава KNGU Моник Кемпфф направил письмо с соответствующим заявлением президенту FIG Моринари Ватанабе.

Конгресс Международной федерации гимнастики пройдет в Стамбуле 11-12 ноября. Изначально мероприятие должно было состояться в Норвегии, однако страна отказалась от проведения конгресса из-за рекомендаций Норвежского олимпийского комитета и министерства культуры Норвегии не приглашать официальных лиц и делегатов из России и Белоруссии.

Нидерланды стали седьмой страной, объявившей о бойкоте конгресса FIG. До этого от участия в конгрессе отказались Норвегия, Украина, Польша, Эстония, Литва и Италия.