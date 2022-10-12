В сборной России по спортивной гимнастике рассказали, что в ближайшее время выездов за границу не будет

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о планах национальной команды.

По словам Родионенко, в ближайшее время члены сборной не будут выступать в выездных турнирах.

«У нас в ближайшее время за границу нет никакого выезда. Честно говоря, к нам такое распоряжение не поступало. Затрудняюсь ответить. У нас в составе есть те, кого могут призвать в рамках частичной мобилизации, но они освобождены на определенный период. Имею в виду гимнастов сборной команды.

Ближайшие старты в Белоруссии, 29 октября. Я не знаю, понадобятся ли такие документы. У нас в составе ребята непризывного возраста. Самые старшие — 19 лет. О них речи не шло, насколько знаю», — цитирует Родионенко Sport24.

Ранее в РФС рассказали о возможности выезда спортсменов из страны в условиях мобилизации.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации вооруженных сил.