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Сегодня, 17:15

Байлз возвращается к соревнованиям впервые после провала в Токио. Зачем это олимпийской чемпионке?

Американская гимнастка Симона Байлз вернется на соревнования после двухлетнего перерыва
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Симона Байлз.
Фото AFP
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Симона планирует выступить на традиционном турнире US Classic.

После сенсационного снятия Симоны Байлз на Олимпиаде-2024 после первого снаряда в командном многоборье и выступления только лишь на бревне прошло уже почти два года. С тех пор гимнастка не появилась ни на одном турнире, зато вышла замуж. И вот новая сенсация, касающаяся олимпийской чемпионки, — она возвращается в спорт! Планирует выступить уже в августе на традиционном соревновании U.S. Classic.

Симона Байлз снялась с&nbsp;Олимпийских игр в&nbsp;Токио. «Мои тело и душа находятся в разладе». Байлз снялась еще с двух олимпийских финалов

История проблем Байлз

Симона Байлз должна была выиграть шесть золотых наград в Токио-2020, а в итоге осталась без побед. Американка снялась после опорного прыжка с командного турнира, ее сокомандницы не смогли справиться с давлением и уступили россиянкам. Затем она не выступила на всех остальных снарядах и в многоборье, кроме бревна. На нем Симона взяла бронзу. Между этими двумя событиями в Японии прошло несколько дней, но Байлз сумела вернуться в строй, пусть и кратковременно. Гимнастка тренировалась за пределами Олимпийской деревни. Официально это должно было быть запрещено из-за пандемийных ограничений, но для Симоны сделали исключение. Олимпийская чемпионка сама подтвердила это в Twitter, поблагодарив частный университет Junetendo.

Для Байлз организовали отдельный зал в часе езды от спортивной площадки в олимпийском периметре. Позвонили профессору того самого университета Казухиро Аоки с просьбой предоставить место для занятий. «Запутанное дело», — ответил профессор, но разрешил пользоваться площадкой ради Байлз. За 12 часов до этого звонка американка снялась с командного многоборья после опорного прыжка, поразив весь мир.

Гимнастка Симона Байлз.
Фото AFP

Чтобы американка смогла спокойно тренироваться, все входы и выходы из университета фактически заблокировали. Почти никто не мог заподозрить, что там тренируется олимпийская чемпионка — а ведь она приезжала в здание как минимум четыре раза. «Я всегда буду благодарна университету Junetendo за то, что разрешили мне приехать и тренироваться отдельно, чтобы вернуть свои навыки. Японцы — одни из самых милых людей (если не самые), которых я встречала, — написала Байлз в социальных сетях.

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Все проблемы произошли из-за того, что Симоне запретили ввозить в Японию лекарство, которое фигурировало в качестве терапевтического исключения. Без него гимнастка страдала от дезориентации в пространстве — это могло привести к серьезным травмам. После возвращения с Олимпиады состояние Байлз улучшилось. Поначалу ей пришлось заново приспосабливаться к тренировкам и выполнять их в щадящем и нерисковом режиме. «Я начала выполнять несколько прогонов, и первый стал для меня как будто вторым дыханием», — призналась спортсменка. — «Даже немного странно, что я снова могу все делать. Стресс, паника и сосредоточенность, или что там случилось, уже прошли».

Затем Байлз выступала в туре Gold Over America. Она говорила, что время на Олимпиаде было для нее самым сумасшедшим. Симона не могла контролировать свое тело, и главное — гимнастка не понимала, в воздухе ли она и приземлится или нет. Но теперь все в порядке — гимнастка побывала в туре по США с гала-представлением, где фанаты смогли увидеть самые любимые программы.

Фото AFP

Неожиданное возвращение

Симона на некоторое время отошла от спортивной деятельности и сосредоточилась на личной жизни. В мае гимнастка вышла замуж за своего возлюбленного Джонатана Оуэнса. Празднование состоялось в Мексике — на него было приглашено 144 гостя, из них все оказались друзьями и родственниками. Для торжества у Симоны было целых четыре платья — дизайнером стала Галя Лахав из Белоруссии. «Когда я посмотрела на платья, я подумала, что это определенно мой стиль. Мне нравится прозрачность, мне нравится, как оно сидит, а затем маленькие жемчужные детали, я люблю жемчуг. Если есть что-то еще, чего я хотела бы на своей свадьбе, так это цветы и жемчуг», — рассказывала Байлз во время примерки.

Праздник получился шикарным — целый уик-энд для того, чтобы отметить свадьбу, множество друзей и родных, несколько тортов, киты, выпрыгивающие из воды, и вечеринка на пляже. Симона, такая несчастная в Токио, теперь выглядит самой счастливой. А медали с титулами у нее и так были.

Молодожены Симона Байлз и Джонатан Оуэнс.
Фото Соцсети

Новость о возвращении Байлз в спорт удивила многих. Едва ли не так же, как снятие с соревнований на Олимпиаде. Симона уже всего добилась, с личной жизнью все в порядке, можно просто наслаждаться происходящим, а не снова на износ тренироваться. Но гимнастка решила по-другому. Четырехкратная олимпийская чемпионка планирует вернуться к соревнованиям в начале августа, что станет ее первым турниром после Олимпийских игр-2020 в Токио. В среду, 28 июня, USA Gymnastics объявила, что Байлз включена в состав женской команды на однодневные соревнования U.S. Classic, которые пройдут 5 августа в Хоффман Эстейтс. Этот турнир является одним из главных событий в ежегодном календаре страны и обычно служит своего рода разминкой перед национальным чемпионатом, который в этом году запланирован на конец августа в Сан-Хосе.

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Если Симона действительно выступит на турнире (и при этом успешно), это будет означать серьезность ее намерений. В характере спортсменки сомнений нет — если она захочет вернуться и на международный уровень, то сможет это сделать. Возможно, у нее есть незакрытый гештальт, связанный с Олимпиадой-2020. Парижские игры состоятся уже в следующем году, так что сейчас самое время начать соревноваться. Но это было бы более актуально для спортсменки, которая не смогла по какой-то причине реализоваться в спорте — ошиблась на Олимпиаде или вообще туда не попала. У Симоны — четыре золотые медали.

Единственное предположение заключается в том, что Байлз не хочет оставлять спорт на минорной ноте (хотя она и выиграла бронзу в Токио). Ей после долгого перерыва и счастливой жизни вне спорта будет сложно. А для мировой гимнастики это несомненный плюс — внимание к спорту только возрастет.

Симона Байлз
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