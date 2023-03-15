Звезде украинской гимнастики сократили наказание за допинг. И не объяснили почему

Олег Верняев возвращается на помост вместо того, чтобы еще два года отбывать дисквалификацию за мельдоний.

Спортивный арбитражный суд объявил, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев может вернуться к соревнованиям и тренировкам. 29-летний украинец два года назад получил четырехлетнюю дисквалификацию за мельдоний, однако сейчас ему удалось доказать, что допинг мог попасть в его организм через загрязненные продукты питания. Подробностей суд не сообщил, однако Верняеву сокращен срок наказания — и он фактически уже сейчас может вернуться к тренировкам и принять участие в отборе к Играм-2024. Саму Олимпиаду Олег обещал бойкотировать в случае появления там россиян и белорусов.

Санкции снижены вдвое

«Я в строю. Это был длительный процесс, во время которого я доказал отсутствие намерения применять допинг. Суд снизил санкцию вдвое, — написал Верняев в соцсетях. — Это говорит о том, что суд согласился с моими доводами и подтвердил, что мельдоний попал в организм не по моей вине или небрежности», — написал он. Гимнаст также поблагодарил близких и друзей «за веру и поддержку в течение всего этого времени». «Привет всем, кто так этого не хотел. До встречи. Быстрее. Выше. Сильнее», — отметил украинский атлет.

О допинговых проблемах Верняева стало известно накануне Олимпиады в Токио, которую Олег в итоге пропустил. «Концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на четыре года, — написал тогда гимнаст в соцсети. — Самый главный вопрос: как запрещенный препарат попал в мой организм? Почему это случилось в период, когда не было серьезных международных соревнований и тренировки проходили в облегченном режиме? Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка последующих тестов не подтвердил наличие запрещенной субстанции?»

Четыре года за мельдоний — это действительно очень жестко. Однако вопрос в том — зачем сначала выносить такое наказание, затем разбираться целых два года и потом снижать дисквалификация без внятного объяснения причин?

Странный препарат

Мельдоний действительно очень странный препарат, и сейчас очевидно, что эксперты ВАДА проявили преступную халатность, включив его в список запрещенных без дополнительных исследований. В 2016 году он был запрещен, поскольку на Западе возникли подозрения, что атлеты из стран бывшего СССР используют эту «кардиологическую витаминку» для улучшения спортивных результатов. Сразу после запрета на мельдонии попались десятки спортсменов во главе с теннисисткой Марией Шараповой и боксером Александром Поветкиным. Выяснилось, что лекарство выводится из организма дольше, чем написано в инструкции. И большинство дисквалификаций, наложенных весной 2016 года, пришлось отменять.

Олег Верняев. Фото Global Look Press

Однако инциденты с мельдонием продолжались, причем сами уличенные спортсмены зачастую категорически отрицали употребление этого препарата. Например, накануне Токио-2020 такие же проблемы, как у Верняева, возникли у двух российских гребцов. Позднее стали появляться данные, что метаболиты мельдония могут формироваться в организме из-за употребления обычных продуктов — в частности коровьего молока и мяса, если животных подкармливали препаратом под названием эмидонол. Две российские спортсменки — велогонщица Наталья Студеникина и биатлонистка Валерия Жаббарова — были оправданы по делам за мельдоний, доказав, что стали жертвами зараженных продуктов.

Также известна совершенно дикая история, когда положительную пробу на мельдоний сдала лошадь российской спортсменки, которую также кормили эмидонолом. Учитывались ли все эти прецеденты в «деле Верняева» — неизвестно. Однако очевидно, что очень многие из спортсменов, наказанных за мельдоний начиная с лета 2016 года, могли пострадать безвинно. И попыток спасти их честное имя, заказав, наконец, большое научное исследование на данную тему, со стороны ВАДА, увы, не наблюдается. Видимо, для этого нужно, чтобы на мельдонии попалась какая-нибудь звезда западного спорта.

Политические мотивы

Верняев на протяжении двух олимпийских циклов был одним из признанных мастеров выступления на брусьях. Именно на этом снаряде он выиграл золото на Играх в Рио. Кроме того, там же он завоевал серебро в многоборье. На ЧМ-2019 Олег стал в многоборье третьим, уступив только россиянам Никите Нагорному и Артуру Далалояну. Конечно, Верняев — возрастной спортсмен, а за два года его отсутствия конкуренция могла усилиться, но в целом вероятность квалификации этого спортсмена в Париж-2024 очень высока. Другое дело, что этому может помешать политика.

В Рио общительный украинский спортсмен, следуя указаниям своего спортивного руководства, демонстративно отказался говорить с российскими СМИ, вызвав бурю гнева у наших болельщиков. Правда, потом Верняев в качестве ответа хейтерам опубликовал совместное фото из Олимпийской деревни с россиянином Никитой Нагорным, что уже вызвало недовольство у чиновников на Украине. После начала СВО Олег, уже находясь в дисквалификации, неоднократно резко высказывался в отношении российских коллег-гимнастов — в частности, называя их «террористами». Также он выражал намерение бойкотировать Игры-2024, если на них допустят россиян.

Олег Верняев и Никита Нагорный. Фото Global Look Press

— Считаю решение о сокращении дисквалификации Верняева безобразием. Если он был наказан ошибочно, значит, его нужно оправдать. Что за половинчатое решение такое? — приводит CAS мнение старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко. — Я не сомневаюсь в том, что его принадлежность к Украине определенным образом повлияла на решение о сокращении наказания. Сейчас на Западе только Россия во всем виновата. Может, они еще обвинят Россию в том, что Верняев употребил запрещенный препарат?