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Чемпионат мира

Сегодня, 11:36

В Госдуме назвали выкрики Магучих попыткой реабилитироваться за фотографии с Ласицкене

Ярослава Магучих.
Фото Global Look Press
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на политические лозунги украинской легкоатлетки Ярославы Магучих после победы на чемпионате мира в Будапеште.

«Непонятно, какое отношение имеет данный лозунг к ее победе. Мы ее поздравляем, конечно. Как спортсменка она действительно заслужила победу. Она гордится своей страной. Но мы помним недавние события, как ее хейтили за то, что она сфотографировалась с Ласицкене. Мы помним, какие были нападки на нее за то, что она состояла в дружеских отношениях с нашей спортсменкой. Думаю, это попытка реабилитироваться за совершенно безобидные фотографии со своей подругой по цеху. Совсем не нужная попытка. Но она неопытная в этом отношении», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

21-летняя Магучих впервые в карьере стала чемпионкой мира, а сборная Украины впервые за десять лет завоевало золото на этом турнире.

Магучих после окончания выступления подошла к трибуне, на которой находилась ее тренер Татьяна Степанова. Степанова выкрикнула: «Слава Украине», а спортсменка ответила ей: «Героям слава».

Ярослава Магучих. Самая непримиримая соперница Ласицкене впервые выиграла большой титул. Легкая победа Магучих

(Сергей Жуков)

легкая атлетика
Ярослава Магучих
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Магучих после победы на ЧМ-2023 выкрикнула украинский националистический лозунг