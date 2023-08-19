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Чемпионат мира

Сегодня, 17:30

Стометровка на чемпионате мира превращается в фарс. Мужчины бегут медленнее женщин

В Будапеште стартовал чемпионат мира по легкой атлетике
Сергей Подушкин
Обозреватель
Легкоатлет Мухд Абдель Фахми
Мухд Абдель Фахми опережает соперников на дистанции 100 метров.
Фото Reuters
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На ЧМ в Будапеште явный перебор с экзотикой.

Чемпионат мира по легкой атлетике, стартовавший в Будапеште, пока не слишком впечатляет результатами. Напротив, предварительные забеги на королевской дистанции 100 метров превратились в настоящий фарс — больше половины участников не смогли даже разменять 11 секунд. Для сравнения: лучшие спринтеры-женщины бегут заметно быстрее.

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Очень и очень медленно

По традиции легкоатлетических ЧМ финал на стометровке у мужчин проходит в воскресенье, но начинается все днем ранее. В первой половине субботы прошли предварительные забеги, по традиции собравшие спринтеров из экзотических государств. Афганистан, Ангилья, Маршалловы острова, Кирибати...

Участники забега на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике
Участники забега на 100 метров.
Фото Reuters

Принцип «Главное — не победа, а участие» здесь явно соблюдается, причем большинство таких экзотических бегунов очень и очень медленные по современным меркам. Нет, конечно, есть и исключения. 19-летний малазиец Мухд Абдель Фахми показал по итогам всех четырех забегов первое и весьма неплохое время — 10,24. Было и еще несколько относительно быстрых ребят, которые могли побороться за высокие места, скажем, на чемпионате России-2023. Но тот факт, что из 26 финишировавших (и 29 заявленных) только 12 пробежали быстрее 11 секунд, четко показывает очень слабый средний уровень участников этой стадии соревнований.

Для сравнения: чемпионка России-2023 в спринте Кристина Макаренко обошла бы примерно половину участников-мужчин. Что уж говорить о легендарной ямайской бегунье Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, которая регулярно выбегает из 10,70. То есть Шелли-Энн при соблюдении гендерного равноправия не просто могла квалифицироваться в следующую стадию (забеги), а еще и сделала бы это с солидным запасом. Ведь в следующий круг вышел бегун даже со временем 10,94.

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Для чего нужен такой фарс, когда женщины бегут быстрее мужчин? Пожалуй, только для расширения географии. В World Athletics гораздо легче привлекать для массовости одного-двух слабых атлетов из совершенно неатлетических стран, чем всерьез задуматься о возвращении представителей России и Белоруссии, пусть хотя бы под нейтральным флагом. Президент WA британец Себастьян Коу регулярно повторяет, что допускать наших спортсменов в ближайшее время не собирается.

Тем временем даже официальный сайт World Athletics явно не справляется с глобальными вызовами — биографии отдельных спринтеров из числа экзотических просто отсутствуют, выдавая ошибки. Правда, 27-летний Саид Гелани из Афганистана все же есть — его личный рекорд составляет 11,13, а в 2018-м он установил рекорд своей страны в беге на 100 м с барьерами (15,45). Однако на сей раз в Будапеште Гелани, мягко говоря, не блеснул — он плохо ушел со старта, а через несколько метров и вовсе остановился, видимо, из-за травмы, не завершив забег.

Легкоатлет Жарнел Хьюз
Жарнел Хьюз.
Фото Reuters

Пора нарушить гегемонию США и Ямайки

Понятно, что в финале стометровки никого из участников «предвариловки» мы не увидим. Там уже надо бежать, как минимум, из десяти секунд, а лучше быстрее. Примечательно, что впервые за долгое время реальный шанс стать самым быстрым человеком на ЧМ (то есть выиграть дистанцию 100 м) есть не у американца или ямайца, а у представителя другой страны. В последний раз чемпионом мира в коротком спринте не из США или Ямайки стал в 2003 году в Париже Ким Коллинз. Которого, кстати, также по атлетическим меркам можно было причислить к бегунам-экзотам — Коллинз представлял Сент-Киттс и Невис.

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Правда, не стоит забывать, что олимпийское золото Игр в Токио в 2021 году выиграл Марсель Ламонт Джейкобс из Италии. Однако чемпионом мира 2022 года стал американец — Фред Керли. В апреле Джейкобс и Керли даже устроили публичную перепалку в социальных сетях. Однако в Будапеште могут быть другие герои — Джейкобс в нынешнем сезоне не выбегал даже из 10,20. У Керли показатели получше — в мае он бежал за 9,88, что является третьим результатом сезона в мире. Да и вообще на всех стартах выбегал из десяти секунд.

Совсем недавно такие результаты казались очень скромными, однако сейчас до скорости ямайца Усэйна Болта (9,58) далеко всем лидерам предолимпийского сезона. Лидером в 2023 году является британец Жарнел Хьюз (9,83), на одну сотую медленнее в одном из стартов был Фердинанд Оманьяла из Кении.

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