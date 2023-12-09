Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Легкая атлетика
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 18:59

Чемпионка мира в прыжках с шестом Сидорова завершила карьеру

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Анжелика Сидорова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова объявила о завершении карьеры.

«К сожалению, за последние несколько лет, я совершенно перестала получать удовольствие от легкой атлетики. Так что, да, я официально завершаю свою спортивную карьеру. Я не вернусь в сектор. Надеюсь, все запомнят меня не только со слезами на глазах. Страшно ли мне? Конечно. Но впереди целая новая жизнь», — написала легкоатлетка в соцсетях.

32-летняя Сидорова — заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в Токио, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2014 года.

В мае Сидорова объявила о беременности, в сентябре она стала мамой.

Мария Ласицкене. World Athletics остается в авангарде русофобии. Коу не пускает нас на Олимпиаду

Источник: https://t.me/SidorovaAnzhelika/52
легкая атлетика
Анжелика Сидорова
0
Читайте также
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил достижение 1500 очков в НХЛ
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Россиянка Мудрова получила разрешение выступать за сборную Израиля