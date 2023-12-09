Чемпионка мира в прыжках с шестом Сидорова завершила карьеру

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова объявила о завершении карьеры.

«К сожалению, за последние несколько лет, я совершенно перестала получать удовольствие от легкой атлетики. Так что, да, я официально завершаю свою спортивную карьеру. Я не вернусь в сектор. Надеюсь, все запомнят меня не только со слезами на глазах. Страшно ли мне? Конечно. Но впереди целая новая жизнь», — написала легкоатлетка в соцсетях.

32-летняя Сидорова — заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в Токио, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2014 года.

В мае Сидорова объявила о беременности, в сентябре она стала мамой.